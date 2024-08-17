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Новини Допомога Україні
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Берлін не зміг профінансувати систему IRIS-T, яку могли надати Україні після удару по "Охматдиту", - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

IRIS-T

Німецький уряд не зміг надати фінансування для нової системи ППО IRIS-T, яку виробник був готовий передати Україні після удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у липні.

Про це стало відомо Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung від джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Відсутність фінансування пов’язана із забороною на додаткову військову допомогу Україні на тлі бюджетних переговорів в урядовій коаліції.

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Джерело повідомило, що через те, що заморожування нової допомоги вже діє, нещодавно не змогли профінансувати наявну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Виробник, Diehl Defence, зміг запропонувати її одразу після руйнівного російського бомбардування дитячої лікарні в Києві в липні, тому що інший клієнт хотів відмовитися від поставки на користь України.

Однак гроші не були затверджені – всупереч бажанню міністра оборони Бориса Пісторіуса. Його міністерство і компанія Diehl не захотіли це коментувати.

Видання зазначає, що через нове обмеження необхідна додаткова військова допомога на суму майже чотири мільярди євро не може бути надана цього року, хоча промисловість могла б її надати. Це підтвердили кілька джерел у федеральному уряді.

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Міністерство оборони дійсно хотіло замовити військове обладнання для України на цю суму в цьому році, але Канцелярія і Міністерство фінансів, очевидно, проти цього. Список Міноборони також включає систему протиповітряної оборони, яку пропонував Diehl. Інші найбільші статті – артилерійські боєприпаси, безпілотники, витрати на технічне обслуговування і запасні частини для вже поставленого німецького озброєння, такого як танки і гаубиці. Однак кажуть, що невелика частина цього зараз фінансується за рахунок "залишків коштів".

На думку експерта, навряд чи можливі нові замовлення на період до 2028 року. Наразі Україна все ще отримує поставки, але лише за старими контрактами.

Автор: 

Німеччина (7330) ППО (3158) допомога (8308)


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Топ коментарі
+18
Зате українська влада з цього приводу не париться. Гроші йдуть на телемарафони та олімпіади.
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17.08.2024 20:45
+18
Скоріше німці не захотіли, дивлячись на колосальний розпил коштів зебільною владою навколо ОХМАТДИТу. І не тільки там...
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17.08.2024 20:54
+4
Складається враження шо німці не дуже хочуть перемоги України...
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17.08.2024 20:50
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Зате українська влада з цього приводу не париться. Гроші йдуть на телемарафони та олімпіади.
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17.08.2024 20:45 Відповісти
Складається враження шо німці не дуже хочуть перемоги України...
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17.08.2024 20:50 Відповісти
А чому б 40 мільйонам українців не скинутися по 10 баксів на пво? У нас половина населення це викурює за неділю .
Чи німці повинні нам передавати за свій рахунок все?
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17.08.2024 21:45 Відповісти
а потім скидатись по 800 тис.ойро на кожну ракету, аби комплекс не стояв в музеї невикористаних можливостей...
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17.08.2024 22:18 Відповісти
Треба було німцям не дозволяти старій манді мєркельші з ****** хороводи водити та на гзу бабло заробляти, що у ***** криша поїхала шо він царь і богом себе уявив.
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17.08.2024 22:38 Відповісти
Чому? Тому що справа не тільки про захоплення України а в маренні ***** про "новий світопорядок". Гітлер в мініатюрі. І дуже сумно що саме кончена німчура цього не розуміє.
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17.08.2024 23:58 Відповісти
Скоріше німці не захотіли, дивлячись на колосальний розпил коштів зебільною владою навколо ОХМАТДИТу. І не тільки там...
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17.08.2024 20:54 Відповісти
Deutsche Soldaten, що ви робите
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17.08.2024 20:56 Відповісти
останній дойче Сольдатен загину 8 травня перед Рейхсканцелярією

на тому й скінчилась військова слава Германії
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18.08.2024 00:38 Відповісти
та ти шо
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18.08.2024 03:53 Відповісти
Може оголосити збір на цензорі на гроші для уряду Німеччини?
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17.08.2024 20:57 Відповісти
він звідти пише
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17.08.2024 21:22 Відповісти
SerGEY ?!!!
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17.08.2024 21:14 Відповісти
В будку, собака русская!
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17.08.2024 21:22 Відповісти
За такими,як ти, жалю не дуже й багато
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17.08.2024 21:34 Відповісти
Война стоит больших грошей. Надежда только на США с их чудо-станком.
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17.08.2024 21:16 Відповісти
не "не зміг", а не схотів - це більше відповідає дійсності, німцям, бритам, американцям абсолютно байдуже скільки нас тут згине, для них головне з рашкою остаточно не розісратися, бо вести з нею бізнес набагато приємніше, ніж воювати.
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17.08.2024 21:47 Відповісти
Німецькі уїбани думають,що за великим рахунком це їх не стосується. Вмре там десь на полі бою українець чи ні- покуй. Головне сосиску з пивом вжити. Велика помилка.
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18.08.2024 00:01 Відповісти
А як їх це стосується?вони в НАТО..це ми в дупі...
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18.08.2024 06:28 Відповісти
Коли Німеччина напала на Польщу в 39му,то наприклад Бельгію це теж не стосувалося...до певного часу.
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18.08.2024 06:40 Відповісти
Німці з посиланням на Європейську правду, ой не смішіть, бо зброя НАТО, а це також Німеччина в достатній кількості на фронті. А ось курйоз навколо лікарні, так це дійсно сенсація на фоні нової корупції.
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18.08.2024 08:01 Відповісти
Упапы Вовы Писюнграйка пожизненную пенсию заберите и купите себе пво
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18.08.2024 13:25 Відповісти
 
 