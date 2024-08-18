Від підтримки України з боку Німеччини залежить безпека Європи, - посол України в ФРН Макєєв

Посол України у Німеччині Олексій Макєєв закликав Берлін не скорочувати військову допомогу Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, про це він заявив в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

"Безпека Європи залежить від здатності та політичної волі Німеччини продовжувати відігравати провідну роль у підтримці України", - зазначив посол.

Макєєв сподівається, "що федеральний уряд знайде способи профінансувати спільні потреби безпеки на цей рік" та що "Бундестаг скаже своє слово щодо бюджету на 2025 рік рішуче та чітко".

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Нагадаємо, що напередодні видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, що Німеччина не збільшуватиме суму коштів у проєкті бюджету ФРН на військову допомогу Україні на наступний рік. Проте раніше схвалені поставки будуть доставлені.

В українському МЗС повідомлення про нібито припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні назвали некоректними та маніпулятивними. Лише після затвердження бюджету ФРН, яке очікується у листопаді, буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

Згодом, у Мінфіні ФРН заявили, що у майбутньому двостороння допомога з боку Німеччини буде частково перенесена на міжнародні програми.