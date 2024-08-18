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Від підтримки України з боку Німеччини залежить безпека Європи, - посол України в ФРН Макєєв

олексій,макєєв

Посол України у Німеччині Олексій Макєєв закликав Берлін не скорочувати військову допомогу Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, про це він заявив в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

"Безпека Європи залежить від здатності та політичної волі Німеччини продовжувати відігравати провідну роль у підтримці України", - зазначив посол.

Макєєв сподівається, "що федеральний уряд знайде способи профінансувати спільні потреби безпеки на цей рік" та що "Бундестаг скаже своє слово щодо бюджету на 2025 рік рішуче та чітко".

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Нагадаємо, що напередодні видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, що Німеччина не збільшуватиме суму коштів у проєкті бюджету ФРН на військову допомогу Україні на наступний рік. Проте раніше схвалені поставки будуть доставлені.

В українському МЗС повідомлення про нібито припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні назвали некоректними та маніпулятивними. Лише після затвердження бюджету ФРН, яке очікується у листопаді, буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

Згодом, у Мінфіні ФРН заявили, що у майбутньому двостороння допомога з боку Німеччини буде частково перенесена на міжнародні програми.

Автор: 

Німеччина (7330) допомога (8308) Макєєв Олексій (29)


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Топ коментарі
+5
Виключо для того, щоб в році так 27-му ти не тікала в Австралію
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18.08.2024 09:17
+4
Шольц хоче побачити русацькі танки в Берліні!? Якщо так далі піде зі сторони Німеччини, то це буде справою часу!
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18.08.2024 09:10
+1
У мене тільки одне питання-чому країни повинні закладати в бюджет допомогу Україні, коли сама Україна має досить сумнівний бюджет відносно захисту себе ж? Звідки такі дані тут? Кожна країна не підтягує свої фінанси до проблем десь,для цього є інші статті. Забагато інформації яка веде до маніпуляції і пропаганди.
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18.08.2024 09:12
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Шольц хоче побачити русацькі танки в Берліні!? Якщо так далі піде зі сторони Німеччини, то це буде справою часу!
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18.08.2024 09:10 Відповісти
Ви про що? І при чому мої видатки до корупції в Україні? Хто там з слуг знову зашкварився? Якого злочинця випустили з в'язниці? Що там навколо Охмадет? Танки уже в Україні, так що досить про Німеччину. Допомога Україні іде не з випаровування асфальту
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18.08.2024 09:15 Відповісти
У мене тільки одне питання-чому країни повинні закладати в бюджет допомогу Україні, коли сама Україна має досить сумнівний бюджет відносно захисту себе ж? Звідки такі дані тут? Кожна країна не підтягує свої фінанси до проблем десь,для цього є інші статті. Забагато інформації яка веде до маніпуляції і пропаганди.
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18.08.2024 09:12 Відповісти
Виключо для того, щоб в році так 27-му ти не тікала в Австралію
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18.08.2024 09:17 Відповісти
А ти звідки пишеш? І куди сам втік? Якщо і є прапор України, то це тільки не перевірена регістрація. Забагато публікацій які мають джерело русру. Де про бюджет інших країн? Чи сьогодні гнобимо Німеччину?
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18.08.2024 09:22 Відповісти
маєш на увазі, що не дюже розумієш з якої радості в роки Другої Світової Війни США заклали в свій бюджет величезні фінансові витрати для совкового союзу, котрі рашисти не повернули й досі(((Тільки в 1972 році у Вашингтоні відбулося підписання угоди про врегулювання розрахунків за ленд-лізом. За цією угодою, СРСР зобов'язався до 2001 р. заплатити 722 млн. дол., включаючи відсотки. До липня 1973 р. були здійснені три платежу на загальну суму 48 млн. дол., після чого подальші виплати припинилися. У червні 1990 року під час переговорів президентів США і СРСР сторони повернулися до обговорення боргу. Був встановлений новий термін остаточного погашення заборгованості - 2030 рік і сума - 674 млн. дол. Після розпаду СРСР зобов'язання за цим боргом перейшли до Росії.???
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18.08.2024 09:26 Відповісти
Ще від учора була інформація про фальсифікацію цієї теми. Мені не потрібно розуміти, що пока ЗСУ на Курщині, тут просто ведуть пропаганду проти донорів зброї. До того ж з джерел русру. Чому ви про це не пишите,а про якісь скелети радянського періоду
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18.08.2024 09:35 Відповісти
Називай їх сардельками! Що за напвіміри, блд?
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18.08.2024 09:43 Відповісти
Ще від учора була інформація про фальсифікацію цієї теми (була інформація у "раша тудей" чи де там"аль Джазіра"?Чому ви про це не пишите , а про якісь скелети радянського періоду,,,,.а це відповідь на допис одніє прихильниці припинення допомоги Україні, котрою Ви є ."""Кожна країна не підтягує свої фінанси до проблем десь,для цього є інші статті. Забагато інформації яка веде до маніпуляції і пропаганди.""" не маніпулюйте.Можна "підтягнути " як США підтягнули,чи підтягують свій бюджет в Афганістані наприклад, в Ізрвїлі,Південній Кореї,Японії,Тайвані...іт.д Так що виключіть "свій маніпулятор"
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18.08.2024 09:52 Відповісти
Не п*зди, фрік зелений. Захід на ці казочки вже не клюне. Не Україна його захищає, а НАТО. І не шашлик з дорогами вони будують, а переозброюються. А вам, брехунам і мародера, грошей більше не дадуть.
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18.08.2024 10:01 Відповісти
Взагалі треба було раніше думати.На першому році війни,коли запросили всіх,абоьбагатьох західних лідерів до Києва,Зеленський Шольца не запросив і мало не відкрито послав.
А Німеччина надала величезну допомогу у зміцненні нашої ППО хоча б тими самими гепардами.Коли Іран дав раші шахеди,без гепардів ми були практично беззахисні.Не лупити ж ракетою по цілі в десятки,а то і більше разів дешевшій.
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18.08.2024 10:15 Відповісти
 
 