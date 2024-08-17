Допомога Україні від Німеччини у майбутньому частково перекладеться на міжнародні програми, - Мінфін ФРН
У майбутньому двостороння допомога з боку Німеччини буде частково перенесена на міжнародні програми.
Про це "Суспільному" заявили у Мінфіні ФРН, коментуючи інформацію німецьких ЗМІ про нібито плани уряду Німеччини не виділяти військову допомогу Україні з 2025 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
Двостороння допомога з боку Німеччини в майбутньому буде частково перенесена на міжнародні програми.
Зокрема, йдеться про рішення країн G7 виділити Україні кредити на 50 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів.
Водночас у Мінфіні Німеччини наголосили, що Федеральний уряд підтримує Україну у фінансуванні та оснащенні військовою технікою такою мірою, якою не робить цього жоден інший європейський партнер. Цій меті слугує стаття "Модернізація" у федеральному бюджеті на 2024 рік, а також цільові асигнування на наступні роки.
"Федеральне міністерство фінансів готове розглянути можливість короткотермінового надання додаткових коштів до того часу. Для цього, однак, додаткові потреби мають бути чітко визначені та зрозумілі, щоб відповідати всім бюджетним правилам і на цій основі можна було звернутися до Бундестагу з проханням про надання дозволу", - заявили у відомстві.
У міністерстві додали, що наразі не отримали жодного конкретного повідомлення про вимоги.
"Тому ані розгляд, ані рішення не можуть бути прийняті", - підсумували у Мінфіні ФРН.
Нагадаємо, що напередодні видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, що Німеччина не збільшуватиме суму коштів у проєкті бюджету ФРН на військову допомогу Україні на наступний рік. Проте раніше схвалені поставки будуть доставлені.
В українському МЗС повідомлення про нібито припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні назвали некоректними та маніпулятивними. Лише після затвердження бюджету ФРН, яке очікується у листопаді, буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.
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німці самі НЕ можуть захистити себе і ЗСУ не дають
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От прям ТОЧНО?
Тепер коли вирішується доля війни вони вирішили пригальмувати, мабуть щоб дідусь Пу нікуди не дівся?
Німеччина надірвала бюджет ще під час ковіду, коли спалили купу грошей на протиепідемічні заходи і підтримку постраждалих бізнесів і громадян, і не встигнувши відновитися влізла у підтримку війни в Україні.
Думаю у всякому випадку все буде в порядку.
Росія, не питаючи дозволу, знищує все на своєму шляху.
Лише Україна має запитуватися дозволів.
Зелох, це тобі не під коксом в наперстки з пацанами грати. Все, лафа скінчилась. Шкода лише адекватних громадян, тих що не входять в 73%