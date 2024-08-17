Допомога Україні від Німеччини у майбутньому частково перекладеться на міжнародні програми, - Мінфін ФРН

У майбутньому двостороння допомога з боку Німеччини буде частково перенесена на міжнародні програми.

Про це "Суспільному" заявили у Мінфіні ФРН, коментуючи інформацію німецьких ЗМІ про нібито плани уряду Німеччини не виділяти військову допомогу Україні з 2025 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Двостороння допомога з боку Німеччини в майбутньому буде частково перенесена на міжнародні програми.

Зокрема, йдеться про рішення країн G7 виділити Україні кредити на 50 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів.

Водночас у Мінфіні Німеччини наголосили, що Федеральний уряд підтримує Україну у фінансуванні та оснащенні військовою технікою такою мірою, якою не робить цього жоден інший європейський партнер. Цій меті слугує стаття "Модернізація" у федеральному бюджеті на 2024 рік, а також цільові асигнування на наступні роки.

"Федеральне міністерство фінансів готове розглянути можливість короткотермінового надання додаткових коштів до того часу. Для цього, однак, додаткові потреби мають бути чітко визначені та зрозумілі, щоб відповідати всім бюджетним правилам і на цій основі можна було звернутися до Бундестагу з проханням про надання дозволу", - заявили у відомстві.

У міністерстві додали, що наразі не отримали жодного конкретного повідомлення про вимоги.

Читайте також: Берлін не зміг профінансувати систему IRIS-T, яку могли надати Україні після удару по "Охматдиту", - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

"Тому ані розгляд, ані рішення не можуть бути прийняті", - підсумували у Мінфіні ФРН.

Нагадаємо, що напередодні видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, що Німеччина не збільшуватиме суму коштів у проєкті бюджету ФРН на військову допомогу Україні на наступний рік. Проте раніше схвалені поставки будуть доставлені.

В українському МЗС повідомлення про нібито припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні назвали некоректними та маніпулятивними. Лише після затвердження бюджету ФРН, яке очікується у листопаді, буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

Читайте також: Повідомлення про припинення Німеччиною військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними, - речник МЗС Тихий