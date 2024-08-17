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Новини Допомога Україні
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Допомога Україні від Німеччини у майбутньому частково перекладеться на міжнародні програми, - Мінфін ФРН

Допомога Україні від Німеччини у майбутньому частково перекладеться на міжнародні програми, - Мінфін ФРН

У майбутньому двостороння допомога з боку Німеччини  буде частково перенесена на міжнародні програми.

Про це "Суспільному" заявили у Мінфіні ФРН, коментуючи інформацію німецьких ЗМІ про нібито плани уряду Німеччини не виділяти військову допомогу Україні з 2025 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Двостороння допомога з боку Німеччини в майбутньому буде частково перенесена на міжнародні програми.

Зокрема, йдеться про рішення країн G7 виділити Україні кредити на 50 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів.

Водночас у Мінфіні Німеччини наголосили, що Федеральний уряд підтримує Україну у фінансуванні та оснащенні військовою технікою такою мірою, якою не робить цього жоден інший європейський партнер. Цій меті слугує стаття "Модернізація" у федеральному бюджеті на 2024 рік, а також цільові асигнування на наступні роки.

"Федеральне міністерство фінансів готове розглянути можливість короткотермінового надання додаткових коштів до того часу. Для цього, однак, додаткові потреби мають бути чітко визначені та зрозумілі, щоб відповідати всім бюджетним правилам і на цій основі можна було звернутися до Бундестагу з проханням про надання дозволу", - заявили у відомстві.

У міністерстві додали, що наразі не отримали жодного конкретного повідомлення про вимоги.

Читайте також: Берлін не зміг профінансувати систему IRIS-T, яку могли надати Україні після удару по "Охматдиту", - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

"Тому ані розгляд, ані рішення не можуть бути прийняті", - підсумували у Мінфіні ФРН.

Нагадаємо, що напередодні видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, що Німеччина не збільшуватиме суму коштів у проєкті бюджету ФРН на військову допомогу Україні на наступний рік. Проте раніше схвалені поставки будуть доставлені.

В українському МЗС повідомлення про нібито припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні назвали некоректними та маніпулятивними. Лише після затвердження бюджету ФРН, яке очікується у листопаді, буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

Читайте також: Повідомлення про припинення Німеччиною військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними, - речник МЗС Тихий

Автор: 

Німеччина (7330) допомога (8308)


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курви !!
німці самі НЕ можуть захистити себе і ЗСУ не дають

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17.08.2024 21:02 Відповісти
Так, собі у конфлікті з рашистами німці напланували до 3х місяців життя. Але це не значить, що вони й далі будуть фінансувати мільярдні розкрадання Зеленського та його холуїв, які жодного стосунку до ЗСУ не мають, бо є поголовно ухилянтами. Хіба що гроші з рахунків Міноборони крадуть, але єнта другоє.
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17.08.2024 21:10 Відповісти
Точно німці не дають? А не свої казнокради котрі ******* вже мільярди?
От прям ТОЧНО?
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17.08.2024 23:32 Відповісти
Німці, зразу створили умови, щоб Пуйло був впевнений і натхнений, що йому все дозволено: від окупації частини Грузії та Криму, до бомбувань цивільних в Сирії.
Тепер коли вирішується доля війни вони вирішили пригальмувати, мабуть щоб дідусь Пу нікуди не дівся?
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17.08.2024 21:09 Відповісти
З такими друзями і ворогів не треба.
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17.08.2024 21:20 Відповісти
Так будь яка країна на місці Німеччини намагалася б перевести фінансування війни на заморожені російські гроші. Україна взагалі б нічого не давала б скільки дали вже німці якби вона була б на місці Німеччини.

Німеччина надірвала бюджет ще під час ковіду, коли спалили купу грошей на протиепідемічні заходи і підтримку постраждалих бізнесів і громадян, і не встигнувши відновитися влізла у підтримку війни в Україні.

Думаю у всякому випадку все буде в порядку.
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17.08.2024 21:41 Відповісти
Ізраїль, не питаючи дозволу, знищує все на своєму шляху.

Росія, не питаючи дозволу, знищує все на своєму шляху.

Лише Україна має запитуватися дозволів.
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17.08.2024 22:10 Відповісти
Правильно роблять. Нашо фінансувати казнокрадів, брехунів, мародерів, диктаторів? Вони все бачать і все розуміють, і про тцк, і про політичні репресії, і про корупцію, і про західний кордон (на укріплення котрого йде більше грошей а ніж на східний), про невиконання державою Україна своїх зобов'язань щодо піклування про своїх громадян за кордоном... Все бачать...
Зелох, це тобі не під коксом в наперстки з пацанами грати. Все, лафа скінчилась. Шкода лише адекватних громадян, тих що не входять в 73%
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17.08.2024 23:30 Відповісти
 
 