Помощь Украине от Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы, - Минфин ФРГ
В будущем двусторонняя помощь со стороны Германии будет частично перенесена на международные программы.
Об этом "Суспільному" заявили в Минфине ФРГ, комментируя информацию немецких СМИ о якобы планах правительства Германии не выделять военную помощь Украине с 2025 года, сообщает Цензор.НЕТ.
Двусторонняя помощь со стороны Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы.
В частности, речь идет о решении стран G7 выделить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.
В то же время в Минфине Германии отметили, что Федеральное правительство поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой в такой степени, в какой не делает этого ни один другой европейский партнер. Этой цели служит статья "Модернизация" в федеральном бюджете на 2024 год, а также целевые ассигнования на последующие годы.
"Федеральное министерство финансов готово рассмотреть возможность краткосрочного предоставления дополнительных средств до того времени. Для этого, однако, дополнительные потребности должны быть четко определены и понятны, чтобы соответствовать всем бюджетным правилам и на этой основе можно было обратиться в Бундестаг с просьбой о предоставлении разрешения", - заявили в ведомстве.
В министерстве добавили, что пока не получили ни одного конкретного сообщения о требованиях.
"Поэтому ни рассмотрение, ни решение не могут быть приняты", - подытожили в Минфине ФРГ.
Напомним, что накануне издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, что Германия не будет увеличивать сумму средств в проекте бюджета ФРГ на военную помощь Украине на следующий год. Однако ранее одобренные поставки будут доставлены.
В украинском МИД сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине назвали некорректными и манипулятивными. Только после утверждения бюджета ФРГ, которое ожидается в ноябре, будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.
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німці самі НЕ можуть захистити себе і ЗСУ не дають
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От прям ТОЧНО?
Тепер коли вирішується доля війни вони вирішили пригальмувати, мабуть щоб дідусь Пу нікуди не дівся?
Німеччина надірвала бюджет ще під час ковіду, коли спалили купу грошей на протиепідемічні заходи і підтримку постраждалих бізнесів і громадян, і не встигнувши відновитися влізла у підтримку війни в Україні.
Думаю у всякому випадку все буде в порядку.
Росія, не питаючи дозволу, знищує все на своєму шляху.
Лише Україна має запитуватися дозволів.
Зелох, це тобі не під коксом в наперстки з пацанами грати. Все, лафа скінчилась. Шкода лише адекватних громадян, тих що не входять в 73%