Помощь Украине от Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы, - Минфин ФРГ

В будущем двусторонняя помощь со стороны Германии будет частично перенесена на международные программы.

Об этом "Суспільному" заявили в Минфине ФРГ, комментируя информацию немецких СМИ о якобы планах правительства Германии не выделять военную помощь Украине с 2025 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Двусторонняя помощь со стороны Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы.

В частности, речь идет о решении стран G7 выделить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

В то же время в Минфине Германии отметили, что Федеральное правительство поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой в такой степени, в какой не делает этого ни один другой европейский партнер. Этой цели служит статья "Модернизация" в федеральном бюджете на 2024 год, а также целевые ассигнования на последующие годы.

"Федеральное министерство финансов готово рассмотреть возможность краткосрочного предоставления дополнительных средств до того времени. Для этого, однако, дополнительные потребности должны быть четко определены и понятны, чтобы соответствовать всем бюджетным правилам и на этой основе можно было обратиться в Бундестаг с просьбой о предоставлении разрешения", - заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что пока не получили ни одного конкретного сообщения о требованиях.

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"Поэтому ни рассмотрение, ни решение не могут быть приняты", - подытожили в Минфине ФРГ.

Напомним, что накануне издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, что Германия не будет увеличивать сумму средств в проекте бюджета ФРГ на военную помощь Украине на следующий год. Однако ранее одобренные поставки будут доставлены.

В украинском МИД сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине назвали некорректными и манипулятивными. Только после утверждения бюджета ФРГ, которое ожидается в ноябре, будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

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