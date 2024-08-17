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Новости Помощь Украине
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Помощь Украине от Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы, - Минфин ФРГ

Допомога Україні від Німеччини у майбутньому частково перекладеться на міжнародні програми, - Мінфін ФРН

В будущем двусторонняя помощь со стороны Германии будет частично перенесена на международные программы.

Об этом "Суспільному" заявили в Минфине ФРГ, комментируя информацию немецких СМИ о якобы планах правительства Германии не выделять военную помощь Украине с 2025 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Двусторонняя помощь со стороны Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы.

В частности, речь идет о решении стран G7 выделить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

В то же время в Минфине Германии отметили, что Федеральное правительство поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой в такой степени, в какой не делает этого ни один другой европейский партнер. Этой цели служит статья "Модернизация" в федеральном бюджете на 2024 год, а также целевые ассигнования на последующие годы.

"Федеральное министерство финансов готово рассмотреть возможность краткосрочного предоставления дополнительных средств до того времени. Для этого, однако, дополнительные потребности должны быть четко определены и понятны, чтобы соответствовать всем бюджетным правилам и на этой основе можно было обратиться в Бундестаг с просьбой о предоставлении разрешения", - заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что пока не получили ни одного конкретного сообщения о требованиях.

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"Поэтому ни рассмотрение, ни решение не могут быть приняты", - подытожили в Минфине ФРГ.

Напомним, что накануне издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung писало, что Германия не будет увеличивать сумму средств в проекте бюджета ФРГ на военную помощь Украине на следующий год. Однако ранее одобренные поставки будут доставлены.

В украинском МИД сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине назвали некорректными и манипулятивными. Только после утверждения бюджета ФРГ, которое ожидается в ноябре, будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

Читайте также: Сообщения о прекращении Германией военной помощи Украине некорректны и манипулятивны, - представитель МИД Тихий

Автор: 

Германия (6933) помощь (7773)


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курви !!
німці самі НЕ можуть захистити себе і ЗСУ не дають

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17.08.2024 21:02 Ответить
Так, собі у конфлікті з рашистами німці напланували до 3х місяців життя. Але це не значить, що вони й далі будуть фінансувати мільярдні розкрадання Зеленського та його холуїв, які жодного стосунку до ЗСУ не мають, бо є поголовно ухилянтами. Хіба що гроші з рахунків Міноборони крадуть, але єнта другоє.
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17.08.2024 21:10 Ответить
Точно німці не дають? А не свої казнокради котрі ******* вже мільярди?
От прям ТОЧНО?
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17.08.2024 23:32 Ответить
Німці, зразу створили умови, щоб Пуйло був впевнений і натхнений, що йому все дозволено: від окупації частини Грузії та Криму, до бомбувань цивільних в Сирії.
Тепер коли вирішується доля війни вони вирішили пригальмувати, мабуть щоб дідусь Пу нікуди не дівся?
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17.08.2024 21:09 Ответить
З такими друзями і ворогів не треба.
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17.08.2024 21:20 Ответить
Так будь яка країна на місці Німеччини намагалася б перевести фінансування війни на заморожені російські гроші. Україна взагалі б нічого не давала б скільки дали вже німці якби вона була б на місці Німеччини.

Німеччина надірвала бюджет ще під час ковіду, коли спалили купу грошей на протиепідемічні заходи і підтримку постраждалих бізнесів і громадян, і не встигнувши відновитися влізла у підтримку війни в Україні.

Думаю у всякому випадку все буде в порядку.
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17.08.2024 21:41 Ответить
Ізраїль, не питаючи дозволу, знищує все на своєму шляху.

Росія, не питаючи дозволу, знищує все на своєму шляху.

Лише Україна має запитуватися дозволів.
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17.08.2024 22:10 Ответить
Правильно роблять. Нашо фінансувати казнокрадів, брехунів, мародерів, диктаторів? Вони все бачать і все розуміють, і про тцк, і про політичні репресії, і про корупцію, і про західний кордон (на укріплення котрого йде більше грошей а ніж на східний), про невиконання державою Україна своїх зобов'язань щодо піклування про своїх громадян за кордоном... Все бачать...
Зелох, це тобі не під коксом в наперстки з пацанами грати. Все, лафа скінчилась. Шкода лише адекватних громадян, тих що не входять в 73%
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17.08.2024 23:30 Ответить
 
 