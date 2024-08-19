РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9823 посетителя онлайн
Новости
5 721 83

Глава пророссийской партии Германии Вагенкнехт требует изъять из бюджета всю военную помощь Украине

сара,вагенкнехт

Лидер леворадикальной партии в Германии BSW Сара Вагенкнехт призвала отменить все средства из федерального бюджета страны на 2025 год на поставки оружия для Украины.

Об этом она сказала изданию Rheinische Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Вагенкнехт связала свое требование с новыми данными о подрыве газопровода "Северный поток" в Балтийском море, которые якобы указывают на причастность Украины.

"Эти средства должны быть полностью отменены, самое позднее в связи с новыми разоблачениями относительно атак на "Северный поток", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все, что было обещано Украине до сих пор, будет продолжать финансироваться в любом случае, - лидер немецких "Зеленых" Нурипур

"Вместо того, чтобы продолжать просить немецких налогоплательщиков - в том числе через ЕС - оплачивать украинский государственный бюджет и поставки вооружений, пришло время поговорить о компенсации", - добавила лидер BSW.

Учитывая дефицит в госбюджете в размере 12 млрд евро, она описала проект бюджета немецкого правительства как "крайне сомнительный".

Правительственный проект федерального бюджета на 2025 год, одобренный кабинетом министров в июле, предусматривает выделение около четырех миллиардов евро на военную помощь Украине.

Читайте также: От поддержки Украины со стороны Германии зависит безопасность Европы, - посол Украины в ФРГ Макеев

Автор: 

Германия (6938) помощь (7784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Вагінкнехт? Кіздорицар? Мда.. кого тільки німці не обирають...
показать весь комментарий
19.08.2024 13:09
+10
Це та,смердюча хвойда що на підсосі у ху#ла?
показать весь комментарий
19.08.2024 13:11
+9
А немцы понимают что в случае если они остановят поставки оружия Украине, то ихний Берлин превратится в "мариуполь" или " бахмут"? Пускай молятся что вместо них украинцы остановили рашистские танки которые шли на "Берлин"
показать весь комментарий
19.08.2024 13:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ради кальна сара йде у дупу
показать весь комментарий
19.08.2024 13:06 Ответить
У вересні вибори в землях колишньої ГДР там вони в бульшості.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:08 Ответить
а що це за ****? В якій буді вона сидить? Ну, явно, не в Бундестазі, і навіть не в бундесраті, навіть не в земельному регіональному.
Та нехай погавкає.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:08 Ответить
ця вагінакнехт як раз і сидить у Бундестазі вже років п'ятнадцять. В українському інфополі вона виринула ще у 2013-му, коли відзначилась потоками лайна у бік Майдану. Її політична сила як раз і є одним із кінців німеького уробороса, який трахається з AfD.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:42 Ответить
Хех, не знав (вірніше, не звертав уваги)... Прогуглив, тепер знаю...
І надибав парадоксальне: вона є дружиною соратника Шольца, колишнього лідера СДПН Лафонтена; хоча годиться йому в дочки, між ними різниця в 26 років...
показать весь комментарий
19.08.2024 13:56 Ответить
насправді вона трахається з російськими грошами.
показать весь комментарий
19.08.2024 14:00 Ответить
ну, да, якщо законому вже за 80...
показать весь комментарий
19.08.2024 14:03 Ответить
німецьке політичне порно вже декілька десятиріч впевнено тримає першість у Європі, і при нашому житті цей їхній "дастішфантастіш" не закінчиться, навіть якщо від рф залишиться десять областей.
показать весь комментарий
19.08.2024 14:12 Ответить
Вагінкнехт? Кіздорицар? Мда.. кого тільки німці не обирають...
показать весь комментарий
19.08.2024 13:09 Ответить
🤣
показать весь комментарий
19.08.2024 13:16 Ответить
Кнехт - то ще швартова тумба на причалі чи тумба для закріплення чогось. А ваген - це просто вагон чи причіп.
Отже вагенкнехт - то таке собі пристосування для кріплення причепів, а не "от ето вот всьо"!
показать весь комментарий
19.08.2024 14:06 Ответить
"Кнехт" то був піший, не сильно круто озброєний воїн на теренах середньовічної Європи. І той кнехт, про який ви пишете, то трохи інший кнехт.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82 Кнехт - парна тумба на палубі судна або на пристані для закріплювання канатів, снастей
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82 Кнехт (ландскнехт) - у Західній Європі XV-XVII ст. - найманий солдат
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82_(%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%B0%D0%BA)&action=edit&redlink=1 Кнехт - кріпак у середньовічній Німеччині
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1 Кнехт - безземельний селянин, батрак у Прибалтійському краю Російської імперії
показать весь комментарий
19.08.2024 14:38 Ответить
вагінолицар. це на український мові.
показать весь комментарий
19.08.2024 19:35 Ответить
у мене "лицар" викликає всякі мужні асоціації. І якось не ліпилося до тієї кизди драної...
показать весь комментарий
20.08.2024 00:04 Ответить
Курва
показать весь комментарий
19.08.2024 13:10 Ответить
Це та,смердюча хвойда що на підсосі у ху#ла?
показать весь комментарий
19.08.2024 13:11 Ответить
в нього всі нацисти на підсосі
показать весь комментарий
19.08.2024 13:15 Ответить
Так "всі нацисти" мають своє ім"я,ось наприклад-Сара Вагенкнехт,нацистска на підсосі у ху#ла.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:17 Ответить
Так воно ж по паяльнику видно
показать весь комментарий
19.08.2024 14:17 Ответить
курва недолуга.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:13 Ответить
"... в печь!... накуй!".... (С)
показать весь комментарий
19.08.2024 13:16 Ответить
Німці розуміють шо бригада зеленского розводить їх як лохів - розкрадають свої сотні міліардів - начебто на закупку зброї, б/к - а ні зброї, ні грошей. Дуже скоро німці стануть у українських змі - отима "фашистами". І жоден не запрошує - а чому зеленский не виробляє свою, українську зброю для того шоб гасити рашистів. Він цяця з зеленого лайна.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:17 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2024 13:23 Ответить
Навіть росія з її надпотужним ВПК купує снаряди, ракети, дрони у Ірану, КНДР, Китаю.
Але ми повинні все самі.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:31 Ответить
Хто заважає мо України та верховному купувати зброю та б/к, а не розкрадати кошти, та будувати свою. Але шоб партнери бачили шо їде українська зброя до ЗСУ, а не кожнодені обіцянки презежента про майбутне.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:34 Ответить
Повторюю: росія з її гігантськими можливостями власного ВПК - все одно купує.
Але ми повинні все робити самотужки. Танки, літаки, радари, ракети, набої, снаряди.
На власних виробництвах власним коштом.
показать весь комментарий
19.08.2024 14:44 Ответить
Ви забуваєте, шо рятування потопельника, у першу чергу справа самого потопельника. Треба було вчитись плавати. А вже потім допомога тих, хто може опинитись на бережочку. Нікому не цікаві слабкі ігроки. Особливо ті хто запевняв шо три роки він бачив мир в очах вбивці. Та ігнорував всі попередження від дорослих дядьків.
показать весь комментарий
19.08.2024 15:21 Ответить
Тоді світ повертається до часів Середньовіччя.
І роль росії в ньому - стати кормом для нової Китайської імперії.
показать весь комментарий
19.08.2024 15:33 Ответить
"Треба було вчитись"

Тобто фукс пропонує здатися кацапським загарбникам і виступає проти будь-якої допомоги Україні, так, фукс?
показать весь комментарий
19.08.2024 17:01 Ответить
зеленский три роки всім доказував - росія ніколи не нападе, рускіє теж люди, я (він) бачив мир в очах вбивці, я(він) закінчить війну за один рік, бо то Порошенко було вигідно вести війну - от шо з цим робити - більшість саме цьому і повірила. Та обрала саме зеленского. Ну то хай він і дає відповіді на твої питання.
показать весь комментарий
19.08.2024 17:44 Ответить
" Ну то хай він і дає відповіді"
То це не він, а ти топиш за те, щоб Україні не допомогали, щоб Україна програла війну і український народ було знищено.

PS У тебе украінський проксі відвалився, ботяра ольгінська.
показать весь комментарий
19.08.2024 19:04 Ответить
Ну то дай мені зноску де я писав щоб українців знищили, шоб Україна програла війну. По питанню зброї - вам всі винні, а ставати самим міцнішими та незалежати від будь кого - вам ніколи - треба дивитись кв 95 та ржати. І це не моє рішення по зброї - те шо такі як ти сидять і ниють - от кляті німці - їх рішення не змінеться - сидіть і нийте, замість того шоб вирішувати питання. Коли зеленский краде всі гроші на зброю, разом з резніком - то це все у Німетчині бачуть і не хочуть бути лохами.
показать весь комментарий
19.08.2024 19:24 Ответить
Я тобі вже давав твою цитату, де ти проти поставок озброєнння Україні і пишеш, що "ранійше потрібно було думати". Тобто - ти виступаєш за поразку України, тобто - за зищеня україського народу.
І не переводь стрілки на 95, гніда ольгінська!
показать весь комментарий
19.08.2024 21:11 Ответить
САме так, треба було думати раніше- у 19 році, коли обирала їб....та українська більшість членограя.
показать весь комментарий
19.08.2024 22:28 Ответить
Тобто зараз ти проти допомоги Україні, бо "треба було думати ранійше", тому ти за поразку України і зищення українського народу. Все вірно?
показать весь комментарий
19.08.2024 22:29 Ответить
Я про того, шо шобла гниди розводить німців, тай іншіх як лохів, а свою зброю не виробляє - гнати таких треба з нормального суспільства - шо німці і роблять. І ти, та тобі подібні хоть на зелене лайно зійдіть - хрін вам зброя - це німці сказади
показать весь комментарий
19.08.2024 22:32 Ответить
А немцы понимают что в случае если они остановят поставки оружия Украине, то ихний Берлин превратится в "мариуполь" или " бахмут"? Пускай молятся что вместо них украинцы остановили рашистские танки которые шли на "Берлин"
показать весь комментарий
19.08.2024 13:29 Ответить
І вам, вже план наступу лукашенко передав.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:35 Ответить
Як казав прем'єр Польщі Дуда - зеленский, крім того шо лякає Захід наступом х...ла на той же Захід, нічого не робить для власного озбровання ЗСУ з власних підприємств. Ви тут, хоть на лайно зійдіть - але ж там не укрїнці обирали президентів, прем'ьєрів...
показать весь комментарий
19.08.2024 14:30 Ответить
А ты попробуй что то производить в воюющей стране, когда половина мужиков на фронте а вторая убежала в ту же Германию. Рашисты постоянно бомбят заводы и все ето при дефиците електроенергии.
показать весь комментарий
19.08.2024 15:27 Ответить
і треттє- зелена влада краде. мільярдами долярів.
показать весь комментарий
19.08.2024 19:40 Ответить
А як ти це собі представляєш? Зеленському дають гроші налом, потім він їде до Німеччини і на ринку купує три танки, а пише шо купив шість? Потім гроші за некуплені танки кладе собі в карман і через "окно" на таможні вивозить їх чи в Україну чи приміром на Кіпр?
показать весь комментарий
19.08.2024 14:20 Ответить
Читайте в українських змі - як яйценосний та зеленский перераховували сотні міліардів гривнов на невідомі фірми у 22, 23 роках , котрі не мали ніколи жодного відношення до постачання зброї, б/к. І як вони казали - а хто ж знав, коли ні зброї, ні б/к, ні грошей - не перейматесь, у зеленского є вже видробдені схеми, де, куди, скіки, як, куди потім дівати міністра оборони.
показать весь комментарий
19.08.2024 14:26 Ответить
як дідусь-есесовець заповідав
показать весь комментарий
19.08.2024 13:22 Ответить
у цієї Сари обличчя типової нацистки
показать весь комментарий
19.08.2024 13:22 Ответить
вона такою і є, і в кращих тадиіях пропаганди відзеркалює свій нацизм на інших. Вона ще взимку 2014-го рублічно заявила, що федеральний уряд підтримує уряд в Україні, в якому важливі пости займають нацисти.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:55 Ответить
Еще одну протухшую путинскую консерву ***** вытащило из банки. Ну вот вам и ответ кому было выгодно подрывать газопровод. Проверьте ету рашистскую суку на наличие незарегистрированный финансов полученных от *****. А для тех кто верит в переговоры и перемирие с *****м, представьте как ***** использует ето время чтобы продвинуть все свои консервы во власть европейских стран и отрезать Украину от помощи Запада.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:22 Ответить
Розумію німців, вони бачать, як жирують українські судді, прокурори, мусара, державні службовці...
показать весь комментарий
19.08.2024 13:23 Ответить
Ще ле пеншу зрозумійте. Чи орбана з фіцо. Вони теж "все бачать".
показать весь комментарий
19.08.2024 13:27 Ответить
Закликала би кнехт у вагіну, попустило би.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:24 Ответить
Шльондра кремлядська. Краще б поцікавилися, хто фінансує збіговисько де вона головує.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:25 Ответить
Вочевидь нікому не цікаво - бо інакше вже давно б оприлюднили ...
показать весь комментарий
19.08.2024 13:55 Ответить
Пора Німеччину від неонацистів звільняти.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:26 Ответить
вона ультра-ліва
показать весь комментарий
19.08.2024 14:05 Ответить
А націонал-соціалісти це не ультра ліві?
показать весь комментарий
19.08.2024 14:51 Ответить
Ти Україну від зеленобільшовиків звільни спочатку, дурбецало.
показать весь комментарий
19.08.2024 14:10 Ответить
Що значить звільни?, шльондра кацапська, у нас це через вибори відувається.
показать весь комментарий
19.08.2024 14:50 Ответить
Ну так сходи проголосуй, імбецил.
Що, як успіхи?
Отож.
показать весь комментарий
19.08.2024 15:01 Ответить
В вагину ей кнехт!
показать весь комментарий
19.08.2024 13:34 Ответить
Сара, ясне діло. Хто ще буде працювати на хабадника путіна-циновера-шеломова.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:59 Ответить
Це ця що за щоку бере?
показать весь комментарий
19.08.2024 14:03 Ответить
донька іранського мігранта. В москалів на підсосі
показать весь комментарий
19.08.2024 14:08 Ответить
Сказали ж вам німцям поляки -щоб сиділи тихенько , і дякувати тим , що це зробили . Так нє не дійшло тупій курці .
показать весь комментарий
19.08.2024 14:08 Ответить
Що, вже і ліві проросійські? Ви там визначтесь...
показать весь комментарий
19.08.2024 14:09 Ответить
Вагенкнехт - недавно була вигнана з партії Лівих, але несподівано отримала величезну підтримку у Східних Землях разом з Ультраправими, де вони лідирують в опитуваннях і будуть при владі.

Також найбільша партія Німеччини вимушена буде іти з нею в коаліцію. Тому все досить плачевно.
показать весь комментарий
19.08.2024 14:10 Ответить
Иранка с еврейским именем, и с ватой в голове.
показать весь комментарий
19.08.2024 14:10 Ответить
Коли біля цієї пані будуть жити кацапи, вважаючи землі Німеччини своїми, вона втратить лоск, привабливість, її одяг буде гірше, її честь буде лише лише звуком а її житло дай Бог щоб з робочою каналізацією. Кляті недоумки.
показать весь комментарий
19.08.2024 14:20 Ответить
Іран зараз надає кацапам зброю для вбивства українців. У цієї вагіни батько іранець. А гени пальцем не роздавиш...
показать весь комментарий
19.08.2024 14:46 Ответить
 
 