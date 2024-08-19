Глава пророссийской партии Германии Вагенкнехт требует изъять из бюджета всю военную помощь Украине
Лидер леворадикальной партии в Германии BSW Сара Вагенкнехт призвала отменить все средства из федерального бюджета страны на 2025 год на поставки оружия для Украины.
Об этом она сказала изданию Rheinische Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Вагенкнехт связала свое требование с новыми данными о подрыве газопровода "Северный поток" в Балтийском море, которые якобы указывают на причастность Украины.
"Эти средства должны быть полностью отменены, самое позднее в связи с новыми разоблачениями относительно атак на "Северный поток", - отметила она.
"Вместо того, чтобы продолжать просить немецких налогоплательщиков - в том числе через ЕС - оплачивать украинский государственный бюджет и поставки вооружений, пришло время поговорить о компенсации", - добавила лидер BSW.
Учитывая дефицит в госбюджете в размере 12 млрд евро, она описала проект бюджета немецкого правительства как "крайне сомнительный".
Правительственный проект федерального бюджета на 2025 год, одобренный кабинетом министров в июле, предусматривает выделение около четырех миллиардов евро на военную помощь Украине.
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Та нехай погавкає.
І надибав парадоксальне: вона є дружиною соратника Шольца, колишнього лідера СДПН Лафонтена; хоча годиться йому в дочки, між ними різниця в 26 років...
Отже вагенкнехт - то таке собі пристосування для кріплення причепів, а не "от ето вот всьо"!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82 Кнехт - парна тумба на палубі судна або на пристані для закріплювання канатів, снастей
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82 Кнехт (ландскнехт) - у Західній Європі XV-XVII ст. - найманий солдат
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82_(%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%B0%D0%BA)&action=edit&redlink=1 Кнехт - кріпак у середньовічній Німеччині
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1 Кнехт - безземельний селянин, батрак у Прибалтійському краю Російської імперії
Але ми повинні все самі.
Але ми повинні все робити самотужки. Танки, літаки, радари, ракети, набої, снаряди.
На власних виробництвах власним коштом.
І роль росії в ньому - стати кормом для нової Китайської імперії.
Тобто фукс пропонує здатися кацапським загарбникам і виступає проти будь-якої допомоги Україні, так, фукс?
То це не він, а ти топиш за те, щоб Україні не допомогали, щоб Україна програла війну і український народ було знищено.
PS У тебе украінський проксі відвалився, ботяра ольгінська.
І не переводь стрілки на 95, гніда ольгінська!
Що, як успіхи?
Отож.
Також найбільша партія Німеччини вимушена буде іти з нею в коаліцію. Тому все досить плачевно.