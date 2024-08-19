Лидер леворадикальной партии в Германии BSW Сара Вагенкнехт призвала отменить все средства из федерального бюджета страны на 2025 год на поставки оружия для Украины.

Об этом она сказала изданию Rheinische Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Вагенкнехт связала свое требование с новыми данными о подрыве газопровода "Северный поток" в Балтийском море, которые якобы указывают на причастность Украины.

"Эти средства должны быть полностью отменены, самое позднее в связи с новыми разоблачениями относительно атак на "Северный поток", - отметила она.

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"Вместо того, чтобы продолжать просить немецких налогоплательщиков - в том числе через ЕС - оплачивать украинский государственный бюджет и поставки вооружений, пришло время поговорить о компенсации", - добавила лидер BSW.

Учитывая дефицит в госбюджете в размере 12 млрд евро, она описала проект бюджета немецкого правительства как "крайне сомнительный".

Правительственный проект федерального бюджета на 2025 год, одобренный кабинетом министров в июле, предусматривает выделение около четырех миллиардов евро на военную помощь Украине.

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