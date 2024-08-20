США и союзники могут легко позволить себе большую поддержку Украины, - Financial Time

Если Украине не удастся отразить российскую агрессию, США и западные союзники рискуют заплатить более высокую цену в долгосрочной перспективе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет старший научный сотрудник Научно-исследовательского института экономики промышленности Ларс Калмфорс для Financial Time.

"Полномасштабная война России в Украине продолжается уже два с половиной года. Она превратилась в войну на истощение. Одним из факторов, способствующих этому, является то, что военная поддержка со стороны Запада была недостаточной, запоздалой и обремененной слишком большим количеством ограничений. Однако продолжающееся вторжение на российскую территорию свидетельствует о том, что при условии предоставления достаточного количества ресурсов, Украина может отстоять свою позицию на поле боя", - говорится в сообщении.

Российское руководство считает, что время на его стороне, ожидая, что Запад в конце концов устанет поддерживать Украину, что позволит России гораздо дольше покрывать расходы на войну. Как отмечает Калмфорс, это парадоксально, учитывая, что экономические ресурсы Запада значительно превышают российские.

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Согласно данным Всемирного банка, ВВП Украины, рассчитанный по паритету покупательной способности, составляет лишь 10-ю часть ВВП России. Это является огромным экономическим преимуществом для Украины. Причина не только в том, что население России почти в четыре раза больше, но и в том, что ВВП на душу населения примерно вдвое выше.

В то же время ВВП США, ЕС и Великобритании вместе взятых примерно в девять раз больше, чем у России. Совокупный ВВП ЕС и Великобритании в пять раз больше российского. Таким образом, Запад может мобилизовать значительные ресурсы для поддержки Украины без ущерба для уровня жизни его граждан.

Поддержку Украины следует рассматривать как инвестицию, чтобы избежать гораздо больших будущих расходов - не только финансовых, но потенциально и человеческих. Победа России в Украине может привести к дальнейшей агрессии. Альтернативная цена непредоставления достаточной поддержки сейчас может быть огромной, создавая опасный прецедент, когда государства могут аннексировать территории других путем завоевания - то, что, как мы считали, мир оставил позади после Второй мировой войны. Это может иметь разрушительные последствия для будущего не только в Европе, но и во всем мире.

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Запад имеет экономические ресурсы, чтобы помочь Украине противостоять агрессии России, и бремя этой поддержки будет посильным. Самый безопасный способ установить мир в Украине - это взять на себя обязательства Запада предоставить стране необходимую помощь, чтобы Россия поняла стоимость продолжения войны. Это может в конце концов заставить Москву изменить курс. Правда, пока признаков такого развития событий нет. Но история говорит нам, что, в отличие от демократий, когда изменения происходят в диктатурах и автократиях, они происходят внезапно и без особого предварительного предупреждения.