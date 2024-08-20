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Иран может объявить себя ядерным государством до конца года, - глава комитета разведки палаты представителей США Тернер

іран

В США растет беспокойство по поводу быстрого прогресса Ирана в ядерной сфере. Появилась информация о том, что он может объявить себя ядерным государством до конца 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире CBS News заявил глава комитета разведки палаты представителей США Майк Тернер.

"То, что мы видим сейчас с этой администрацией: Иран может объявить себя ядерным государством до конца этого года - были сообщения о том, что есть такая возможность", - сказал он.

Тернер подчеркнул, что такая эскалация - серьезная угроза для глобальной безопасности. Он считает, что ее вызвала "политическая стратегия нынешней администрации США".

По мнению главы комитета разведки палаты представителей США, "гибкость" политики действующего американского президента Джо Байдена позволила продвигать Ирану свои ядерные возможности. В то же время он добавил: администрация Трампа смогла ограничить попытки Тегерана благодаря "кампании максимального давления".

Это заявление объявлено на фоне недавней дискуссии относительно ядерной политики Ирана кандидата в президенты США, экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Во время своего председательства он в 2018 году вывел Штаты из ядерной сделки с Тегераном.

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Автор: 

Иран (1782) США (26511) ядерное оружие (1330)


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Топ комментарии
+16
Так як поступили гаранти безпеки України, ядерна зброя буде навіть в Зімбабве та Сомалі.
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20.08.2024 07:06
+15
З цього приводу привіт "інтелектуалу" та голубу миру Бараку Обамі, якій не виришував ціх проблем будучи президентом США а затітав їх під килимок. Далі буде.
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20.08.2024 06:58
+6
Ну и што ? в одну ядерную державу уже зашли без проблем и продолжают осваивать территории
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20.08.2024 07:02
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Ги...ги....якось незручно вийшло.....Хтож йому надав ядерні технології...
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20.08.2024 06:57 Ответить
З цього приводу привіт "інтелектуалу" та голубу миру Бараку Обамі, якій не виришував ціх проблем будучи президентом США а затітав їх під килимок. Далі буде.
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20.08.2024 06:58 Ответить
Придурки рулят,у холопов чубы трешат(пейсики).
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20.08.2024 07:04 Ответить
А хтож вибира ціх придурків? Не холопи? То може холопи придурки?
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20.08.2024 08:07 Ответить
Ні.Якраз Обама намагався цю проблему вирішити.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83
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20.08.2024 08:46 Ответить
Та ми бачимо, як він виришив.
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20.08.2024 14:56 Ответить
Може й ми до кiнця року не спасуемо.ЗЫ... хто ще не прокинувся, агуськи -пiдйом, молочниця внизу зачекалася.
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20.08.2024 06:58 Ответить
Якщо внизу молочниця,є спеціальні таблетки
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20.08.2024 08:18 Ответить
Та я не до вас. У нас е другий спец по млочницям...
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20.08.2024 08:23 Ответить
Сьогодні в мене сміттєвозка, молоко завтра
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20.08.2024 08:24 Ответить
О, пан Яр?
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20.08.2024 09:33 Ответить
Ми з ним в протилежних частинах України живемо . Я з Волині.
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20.08.2024 09:45 Ответить
Слава сша!
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20.08.2024 07:00 Ответить
Ну и што ? в одну ядерную державу уже зашли без проблем и продолжают осваивать территории
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20.08.2024 07:02 Ответить
Так як поступили гаранти безпеки України, ядерна зброя буде навіть в Зімбабве та Сомалі.
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20.08.2024 07:06 Ответить
Трампореклама.
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20.08.2024 07:09 Ответить
Нічого не вдієш вже.
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20.08.2024 07:15 Ответить
А тим часом, за грiхи, цапорилiю добряче трухонуло. Петропавлiвськ-Камчатський - 7 з лишнiм балiв. Ще й попелом вiд Шивелуча притрусило нiпадецкi. Далi буде, бо амерплита весь час пiднирюе пiд Кмчатку пiд кутом 45 градусiв. Кацапи вже зачекалися , по грiхам своiм, на землетрус, котрий трапляеться раз на 300 рокiв . Останнього разу той землес супроводжувався ще й руйнiвним цунамi. а у вирви бездоннi, котрi виникали то тут, то там конi провалювалися й не було iх видно як i чути. Той землетрус валив з нiг, встояти було неможливо. Iнститут вулканологii вже попередив про це кацапiв. Тепер вони чекають кари небесноi.
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20.08.2024 07:15 Ответить
Занепокоєні - шо весь піздєц
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20.08.2024 07:15 Ответить
Догралися довбані салівани - голуби миру.
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20.08.2024 07:21 Ответить
Україні пора оголошувати, одна паскудна країна "гарант" напала, так що все логічно
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20.08.2024 07:22 Ответить
Вже е. Так шо все чiкi-пукi.
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20.08.2024 07:26 Ответить
Ще й пару "бiлих лебедiв вiдзнайшлися". В засекреченому мiсцi зачекалися на *****...i
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20.08.2024 07:33 Ответить
Може США потрібно задуматись шо вже час розкидати каміння
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20.08.2024 07:25 Ответить
Ви думаете, що мiсцевi потопи, пожежi, землетруси на цапорилii - це не ягiдкм одного поля?
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20.08.2024 07:31 Ответить
Вибач нас Рейган,ми все просрали
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20.08.2024 07:28 Ответить
У вересні 2023 року в заголовки світових ЗМІ потрапили заяви наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, який заявив, що якщо Ірану, головному супернику саудитів у регіоні, вдасться отримати ядерну бомбу, то вона знадобиться і саудитам.
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20.08.2024 07:35 Ответить
а там і африка підтягнеться, і папуа нова гвінея! сша і англія можуть собою пишатися...
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21.08.2024 02:40 Ответить
рф, кндр, іран, кнр & НАТО
Ну, ви зрозуміли, хто буде керувати світом.....
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20.08.2024 07:51 Ответить
Не факт
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20.08.2024 08:20 Ответить
Несподівано. Я думав Ізраїль всіх вчених убив, і всі заводи розбомбив. У них звичка вбивати все що не подобається. Всі араби, іранці та інші раком стоять від страху.
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20.08.2024 07:59 Ответить
На ближньому сході мир буде ще міцніше
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20.08.2024 08:33 Ответить
Неожиданный прогресс Ирана в ядерных технологиях... невероятно... кто же помог иранцам?! Загадка Века...
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20.08.2024 09:02 Ответить
І шоо, буде ''глибока стурбованість'', ''червоні лінії'', ''ескалація''? Це називається догралися в толерастів з мордором. Тепер ядерка буде в багатьох.
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20.08.2024 09:43 Ответить
В що перетворились США, це просто неможливо уявити за президента Рейгана, Буша, або можливого президенства Маккейна. Через нерозуміння світу, авторитарних країн Обама зі своїми перезагрузками почав еру світового куколдства в демократичному світі. І в такі моменти хочется щоб демократичні країи на своїй шкурі відчули що таке неадекватні дії диктаторської недокраїни, хоч то рашка або іран.
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20.08.2024 09:57 Ответить
Всраті констатуни - ті США.
Іран можна і треба було гасити ще років 5 тому.
Роісю треба було гасити ще 10 років тому.
Китай треба гасити завжди і всюди.

А ці гегемони проїбали все.
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20.08.2024 10:10 Ответить
По ходу ****** евреям....
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20.08.2024 10:11 Ответить
 
 