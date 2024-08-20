Иран может объявить себя ядерным государством до конца года, - глава комитета разведки палаты представителей США Тернер

В США растет беспокойство по поводу быстрого прогресса Ирана в ядерной сфере. Появилась информация о том, что он может объявить себя ядерным государством до конца 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире CBS News заявил глава комитета разведки палаты представителей США Майк Тернер.

"То, что мы видим сейчас с этой администрацией: Иран может объявить себя ядерным государством до конца этого года - были сообщения о том, что есть такая возможность", - сказал он.

Тернер подчеркнул, что такая эскалация - серьезная угроза для глобальной безопасности. Он считает, что ее вызвала "политическая стратегия нынешней администрации США".

По мнению главы комитета разведки палаты представителей США, "гибкость" политики действующего американского президента Джо Байдена позволила продвигать Ирану свои ядерные возможности. В то же время он добавил: администрация Трампа смогла ограничить попытки Тегерана благодаря "кампании максимального давления".

Это заявление объявлено на фоне недавней дискуссии относительно ядерной политики Ирана кандидата в президенты США, экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Во время своего председательства он в 2018 году вывел Штаты из ядерной сделки с Тегераном.

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