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Новини
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Іран може оголосити себе ядерною державою до кінця року, - глава комітету розвідки палати представників США Тернер

іран

В США зростають занепокоєння з приводу швидкого прогресу Ірану в ядерній сфері. З'явилась інформація про те, що він може оголосити себе ядерною державою до кінця 2024 року.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі CBS News заявив очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер.

"Те, що ми бачимо зараз з цією адміністрацією: Іран може оголосити себе ядерною державою до кінця цього року - були повідомлення про те, що є така можливість", - сказав він.

Тернер підкреслив, що така ескалація - серйозна загроза для глобальної безпеки. Він вважає, що її спричинила "політична стратегія нинішньої адміністрації США".

На думку глави комітету розвідки палати представників США, "гнучкість" політики чинного американського президента Джо Байдена дозволила просувати Ірану свої ядерні можливості. Водночас він додав: адміністрація Трампа змогла обмежити намагання Тегерана завдяки "кампанії максимального тиску".

Ця заява оголошена на тлі нещодавньої дискусії стосовно ядерної політики Ірану кандидата у президенти США, ексочільника Білого дому Дональда Трампа. Під час свого головування він у 2018 році вивів Штати з ядерної угоди з Тегераном.

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Автор: 

Іран (2019) США (22643) ядерна зброя (1149)


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Топ коментарі
+16
Так як поступили гаранти безпеки України, ядерна зброя буде навіть в Зімбабве та Сомалі.
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20.08.2024 07:06
+15
З цього приводу привіт "інтелектуалу" та голубу миру Бараку Обамі, якій не виришував ціх проблем будучи президентом США а затітав їх під килимок. Далі буде.
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20.08.2024 06:58
+6
Ну и што ? в одну ядерную державу уже зашли без проблем и продолжают осваивать территории
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20.08.2024 07:02
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Ги...ги....якось незручно вийшло.....Хтож йому надав ядерні технології...
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20.08.2024 06:57 Відповісти
З цього приводу привіт "інтелектуалу" та голубу миру Бараку Обамі, якій не виришував ціх проблем будучи президентом США а затітав їх під килимок. Далі буде.
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20.08.2024 06:58 Відповісти
Придурки рулят,у холопов чубы трешат(пейсики).
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20.08.2024 07:04 Відповісти
А хтож вибира ціх придурків? Не холопи? То може холопи придурки?
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20.08.2024 08:07 Відповісти
Ні.Якраз Обама намагався цю проблему вирішити.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83
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20.08.2024 08:46 Відповісти
Та ми бачимо, як він виришив.
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20.08.2024 14:56 Відповісти
Може й ми до кiнця року не спасуемо.ЗЫ... хто ще не прокинувся, агуськи -пiдйом, молочниця внизу зачекалася.
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20.08.2024 06:58 Відповісти
Якщо внизу молочниця,є спеціальні таблетки
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20.08.2024 08:18 Відповісти
Та я не до вас. У нас е другий спец по млочницям...
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20.08.2024 08:23 Відповісти
Сьогодні в мене сміттєвозка, молоко завтра
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20.08.2024 08:24 Відповісти
О, пан Яр?
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20.08.2024 09:33 Відповісти
Ми з ним в протилежних частинах України живемо . Я з Волині.
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20.08.2024 09:45 Відповісти
Слава сша!
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20.08.2024 07:00 Відповісти
Ну и што ? в одну ядерную державу уже зашли без проблем и продолжают осваивать территории
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20.08.2024 07:02 Відповісти
Так як поступили гаранти безпеки України, ядерна зброя буде навіть в Зімбабве та Сомалі.
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20.08.2024 07:06 Відповісти
Трампореклама.
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20.08.2024 07:09 Відповісти
Нічого не вдієш вже.
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20.08.2024 07:15 Відповісти
А тим часом, за грiхи, цапорилiю добряче трухонуло. Петропавлiвськ-Камчатський - 7 з лишнiм балiв. Ще й попелом вiд Шивелуча притрусило нiпадецкi. Далi буде, бо амерплита весь час пiднирюе пiд Кмчатку пiд кутом 45 градусiв. Кацапи вже зачекалися , по грiхам своiм, на землетрус, котрий трапляеться раз на 300 рокiв . Останнього разу той землес супроводжувався ще й руйнiвним цунамi. а у вирви бездоннi, котрi виникали то тут, то там конi провалювалися й не було iх видно як i чути. Той землетрус валив з нiг, встояти було неможливо. Iнститут вулканологii вже попередив про це кацапiв. Тепер вони чекають кари небесноi.
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20.08.2024 07:15 Відповісти
Занепокоєні - шо весь піздєц
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20.08.2024 07:15 Відповісти
Догралися довбані салівани - голуби миру.
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20.08.2024 07:21 Відповісти
Україні пора оголошувати, одна паскудна країна "гарант" напала, так що все логічно
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20.08.2024 07:22 Відповісти
Вже е. Так шо все чiкi-пукi.
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20.08.2024 07:26 Відповісти
Ще й пару "бiлих лебедiв вiдзнайшлися". В засекреченому мiсцi зачекалися на *****...i
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20.08.2024 07:33 Відповісти
Може США потрібно задуматись шо вже час розкидати каміння
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20.08.2024 07:25 Відповісти
Ви думаете, що мiсцевi потопи, пожежi, землетруси на цапорилii - це не ягiдкм одного поля?
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20.08.2024 07:31 Відповісти
Вибач нас Рейган,ми все просрали
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20.08.2024 07:28 Відповісти
У вересні 2023 року в заголовки світових ЗМІ потрапили заяви наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, який заявив, що якщо Ірану, головному супернику саудитів у регіоні, вдасться отримати ядерну бомбу, то вона знадобиться і саудитам.
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20.08.2024 07:35 Відповісти
а там і африка підтягнеться, і папуа нова гвінея! сша і англія можуть собою пишатися...
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21.08.2024 02:40 Відповісти
рф, кндр, іран, кнр & НАТО
Ну, ви зрозуміли, хто буде керувати світом.....
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20.08.2024 07:51 Відповісти
Не факт
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20.08.2024 08:20 Відповісти
Несподівано. Я думав Ізраїль всіх вчених убив, і всі заводи розбомбив. У них звичка вбивати все що не подобається. Всі араби, іранці та інші раком стоять від страху.
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20.08.2024 07:59 Відповісти
На ближньому сході мир буде ще міцніше
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20.08.2024 08:33 Відповісти
Неожиданный прогресс Ирана в ядерных технологиях... невероятно... кто же помог иранцам?! Загадка Века...
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20.08.2024 09:02 Відповісти
І шоо, буде ''глибока стурбованість'', ''червоні лінії'', ''ескалація''? Це називається догралися в толерастів з мордором. Тепер ядерка буде в багатьох.
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20.08.2024 09:43 Відповісти
В що перетворились США, це просто неможливо уявити за президента Рейгана, Буша, або можливого президенства Маккейна. Через нерозуміння світу, авторитарних країн Обама зі своїми перезагрузками почав еру світового куколдства в демократичному світі. І в такі моменти хочется щоб демократичні країи на своїй шкурі відчули що таке неадекватні дії диктаторської недокраїни, хоч то рашка або іран.
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20.08.2024 09:57 Відповісти
Всраті констатуни - ті США.
Іран можна і треба було гасити ще років 5 тому.
Роісю треба було гасити ще 10 років тому.
Китай треба гасити завжди і всюди.

А ці гегемони проїбали все.
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20.08.2024 10:10 Відповісти
По ходу ****** евреям....
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20.08.2024 10:11 Відповісти
 
 