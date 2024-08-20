Іран може оголосити себе ядерною державою до кінця року, - глава комітету розвідки палати представників США Тернер

В США зростають занепокоєння з приводу швидкого прогресу Ірану в ядерній сфері. З'явилась інформація про те, що він може оголосити себе ядерною державою до кінця 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі CBS News заявив очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер.

"Те, що ми бачимо зараз з цією адміністрацією: Іран може оголосити себе ядерною державою до кінця цього року - були повідомлення про те, що є така можливість", - сказав він.

Тернер підкреслив, що така ескалація - серйозна загроза для глобальної безпеки. Він вважає, що її спричинила "політична стратегія нинішньої адміністрації США".

На думку глави комітету розвідки палати представників США, "гнучкість" політики чинного американського президента Джо Байдена дозволила просувати Ірану свої ядерні можливості. Водночас він додав: адміністрація Трампа змогла обмежити намагання Тегерана завдяки "кампанії максимального тиску".

Ця заява оголошена на тлі нещодавньої дискусії стосовно ядерної політики Ірану кандидата у президенти США, ексочільника Білого дому Дональда Трампа. Під час свого головування він у 2018 році вивів Штати з ядерної угоди з Тегераном.

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