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Новости
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Украина, Китай и Сирия являются странами, которые наиболее страдают от похищений людей и имеют значительное количество пропавших без вести, - Блинкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал Украину среди трех государств, которые больше всего страдают от насильственного исчезновения людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в заявлении госсекретаря США.

"Насильственное исчезновение является вопиющим нарушением прав человека, которое наносит травмы неопределенного заключения или исчезновения жертвам, которых слишком часто становятся мишенями за их несогласие или защиту прав человека и демократии", - говорится в заявлении.

Блинкен подчеркнул, что США поддерживают всех жертв преступлений насильственного исчезновения и призывают тех, кто совершает это преступление, "немедленно прекратить такую практику и вернуть жертв их семьям" и напомнил, что в Китае мишенями подобных преступлений становятся члены религиозных и этнических меньшинств, адвокаты, активисты и другие.

"В оккупированных Россией частях Украины тысячи мирных жителей пропали без вести или удерживались без связи с внешним миром российскими властями, а их место нахождения и благосостояние неизвестны", - добавил Блинкен.

Он также упомянул Сирию, где более 110 000 человек остаются насильственно пропавшими или произвольно задержанными, включая тысячи детей и женщин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрения относительно сексуального насилия в отношении гражданских объявлены 48 российским военным, 5 человек осуждены, - МВД

Автор: 

Госдепартамент США (1825) Китай (2949) насилие (393) Сирия (3144) Украина (44930) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
Це тому , що в тебе як у всіх сполучених штатів, нема яець в штанях, а може і члена, ви реальні імпотенти .
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31.08.2024 09:22
+5
Прокинулись. Вже другий рік про викрадення людей тцк-нквд волають всі хто можуть. Сподіваюсь далі будуть послідовні і логічні висновки про нелегітимність ze-режиму, а за словами будуть стояти дії, для викорінення новостровренної диктатури в Європі.
Гарне інтерв"ю бубочка, частіше б, щоб наші партнери нарешті зрозуміли що до влади дорвалось тупе бидло.
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31.08.2024 09:50
+4
Тобто вони мають піклуватись про добробут ісламістів, комуністів і зебілів, бо ж переліченим верствам банально бракує розуму.
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31.08.2024 09:26
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Це тому , що в тебе як у всіх сполучених штатів, нема яець в штанях, а може і члена, ви реальні імпотенти .
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31.08.2024 09:22 Ответить
Тобто вони мають піклуватись про добробут ісламістів, комуністів і зебілів, бо ж переліченим верствам банально бракує розуму.
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31.08.2024 09:26 Ответить
Як працює пропаганда, викручуючи факти, Україна в цьому рейтингу не через тцк, а через війну параши проти України
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31.08.2024 13:11 Ответить
Україна в цьому рейтингу через дурість власних громадян, які наголосували у владу зрадників.
Все дуже просто.
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31.08.2024 13:23 Ответить
Громадяни України протягом 30 років вибирають у владу одне лайно яке весь час обіцяє цьому мудрому нароту покращення.. і мудрий наріт всі 30 років зризеться сіж собою -нехай нас обдирає свій ..той кого саме ми вибрали
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31.08.2024 13:42 Ответить
А як сполучені штати мають перешкодити викраденням людей тцк-нквд? Накласти санкції на бубочку і дерьмака? А давайте, я за
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31.08.2024 09:51 Ответить
Це тому що Гаазький педофіл ліліпутін вбивця та маньяк.
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31.08.2024 12:50 Ответить
Зниклі без вісти тобто вбиті. І у всьому винна влада даних країн.
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31.08.2024 09:24 Ответить
Зниклі безвісти це коли тцк-нквд викрадає людину, через 3 дні його кидають на 0, його там вбиває кабом, і родина навіть не знає в якій він частині був, і його не знайдуть ніколи, бо від фаб1000 не лишається навіть фрагментів тіла, пил...
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31.08.2024 09:54 Ответить
загублені душі вибором 2019
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31.08.2024 09:57 Ответить
Знаю недавно відловленого. Він у Британії на навчанні, а не на нулі.
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31.08.2024 13:19 Ответить
Стратегия Запада десятилетиями говорить только о проблемах в других странах работает великолепно.
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31.08.2024 09:31 Ответить
Прокинулись. Вже другий рік про викрадення людей тцк-нквд волають всі хто можуть. Сподіваюсь далі будуть послідовні і логічні висновки про нелегітимність ze-режиму, а за словами будуть стояти дії, для викорінення новостровренної диктатури в Європі.
Гарне інтерв"ю бубочка, частіше б, щоб наші партнери нарешті зрозуміли що до влади дорвалось тупе бидло.
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31.08.2024 09:50 Ответить
Нормальна така компашка. І все це через війну, і тцк. А створив такі умови, ну хто ж як не найвеличнішевшивий.
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31.08.2024 10:00 Ответить
Жесть! А Виговський та Клименко і не розповідають, що в Україні викрадють людей

"Нет человека - нет проблемы».
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31.08.2024 10:19 Ответить
🔥 Ого! Збито 24 Шахеда, а 25 впали самостійно, ще 3 повернулись на росію та до Білорусі
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31.08.2024 10:20 Ответить
У трьох "шахедів" спрацювала функція "бумеранг"
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31.08.2024 10:58 Ответить
Мольфари працюють)))
Проти їх випромінень похій будь які ДжПМ, Іскандери, РЕБ та навіть робот Фьодор ))))) з **********
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31.08.2024 22:30 Ответить
А где о Зеленском и его своре?
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01.09.2024 03:03 Ответить
 
 