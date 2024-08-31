Украина, Китай и Сирия являются странами, которые наиболее страдают от похищений людей и имеют значительное количество пропавших без вести, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал Украину среди трех государств, которые больше всего страдают от насильственного исчезновения людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в заявлении госсекретаря США.

"Насильственное исчезновение является вопиющим нарушением прав человека, которое наносит травмы неопределенного заключения или исчезновения жертвам, которых слишком часто становятся мишенями за их несогласие или защиту прав человека и демократии", - говорится в заявлении.

Блинкен подчеркнул, что США поддерживают всех жертв преступлений насильственного исчезновения и призывают тех, кто совершает это преступление, "немедленно прекратить такую практику и вернуть жертв их семьям" и напомнил, что в Китае мишенями подобных преступлений становятся члены религиозных и этнических меньшинств, адвокаты, активисты и другие.

"В оккупированных Россией частях Украины тысячи мирных жителей пропали без вести или удерживались без связи с внешним миром российскими властями, а их место нахождения и благосостояние неизвестны", - добавил Блинкен.

Он также упомянул Сирию, где более 110 000 человек остаются насильственно пропавшими или произвольно задержанными, включая тысячи детей и женщин.

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