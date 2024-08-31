Україна, Китай та Сирія є країнами, що найбільше потерпають від викрадень людей та мають значну кількість безвісти зниклих, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав Україну серед трьох держав, що найбільше потерпають від насильницького зникнення людей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це йдеться у заяві держсекретаря США.
"Насильницьке зникнення є кричущим порушенням прав людини, яке завдає травми невизначеного ув’язнення або зникнення жертвам, яких надто часто стають мішенями за їхню незгоду чи захист прав людини та демократії", - йдеться у заяві.
Блінкен наголосив, що США підтримують усіх жертв злочинів насильницького зникнення і закликають тих, хто скоює цей злочин, "негайно припинити таку практику та повернути жертв їхнім родинам" та нагадав, що у Китаї мішенями подібних злочинів стають члени релігійних і етнічних меншин, адвокати, активісти та інші.
"В окупованих Росією частинах України тисячі мирних жителів зникли безвісти або утримувалися без зв’язку із зовнішнім світом російською владою, а їх місце знаходження та добробут невідомі", - додав Блінкен.
Він також згадав Сирію, де понад 110 000 осіб залишаються насильницьки зниклими або свавільно затриманими, включаючи тисячі дітей і жінок.
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Гарне інтерв"ю бубочка, частіше б, щоб наші партнери нарешті зрозуміли що до влади дорвалось тупе бидло.
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Проти їх випромінень похій будь які ДжПМ, Іскандери, РЕБ та навіть робот Фьодор ))))) з **********