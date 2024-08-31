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Новини
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Україна, Китай та Сирія є країнами, що найбільше потерпають від викрадень людей та мають значну кількість безвісти зниклих, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав Україну серед трьох держав, що найбільше потерпають від насильницького зникнення людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це йдеться у заяві  держсекретаря США.

"Насильницьке зникнення є кричущим порушенням прав людини, яке завдає травми невизначеного ув’язнення або зникнення жертвам, яких надто часто стають мішенями за їхню незгоду чи захист прав людини та демократії", - йдеться у заяві.

Блінкен наголосив, що США підтримують усіх жертв злочинів насильницького зникнення і закликають тих, хто скоює цей злочин, "негайно припинити таку практику та повернути жертв їхнім родинам" та нагадав, що у Китаї мішенями подібних злочинів стають члени релігійних і етнічних меншин, адвокати, активісти та інші.

"В окупованих Росією частинах України тисячі мирних жителів зникли безвісти або утримувалися без зв’язку із зовнішнім світом російською владою, а їх місце знаходження та добробут невідомі", - додав Блінкен.

Він також згадав Сирію, де понад 110 000 осіб залишаються насильницьки зниклими або свавільно затриманими, включаючи тисячі дітей і жінок.

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Автор: 

Держдепартамент США (1621) Китай (4560) насилля (295) Сирія (1857) Україна (5878) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
Це тому , що в тебе як у всіх сполучених штатів, нема яець в штанях, а може і члена, ви реальні імпотенти .
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31.08.2024 09:22
+5
Прокинулись. Вже другий рік про викрадення людей тцк-нквд волають всі хто можуть. Сподіваюсь далі будуть послідовні і логічні висновки про нелегітимність ze-режиму, а за словами будуть стояти дії, для викорінення новостровренної диктатури в Європі.
Гарне інтерв"ю бубочка, частіше б, щоб наші партнери нарешті зрозуміли що до влади дорвалось тупе бидло.
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31.08.2024 09:50
+4
Тобто вони мають піклуватись про добробут ісламістів, комуністів і зебілів, бо ж переліченим верствам банально бракує розуму.
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31.08.2024 09:26
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Це тому , що в тебе як у всіх сполучених штатів, нема яець в штанях, а може і члена, ви реальні імпотенти .
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31.08.2024 09:22 Відповісти
Тобто вони мають піклуватись про добробут ісламістів, комуністів і зебілів, бо ж переліченим верствам банально бракує розуму.
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31.08.2024 09:26 Відповісти
Як працює пропаганда, викручуючи факти, Україна в цьому рейтингу не через тцк, а через війну параши проти України
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31.08.2024 13:11 Відповісти
Україна в цьому рейтингу через дурість власних громадян, які наголосували у владу зрадників.
Все дуже просто.
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31.08.2024 13:23 Відповісти
Громадяни України протягом 30 років вибирають у владу одне лайно яке весь час обіцяє цьому мудрому нароту покращення.. і мудрий наріт всі 30 років зризеться сіж собою -нехай нас обдирає свій ..той кого саме ми вибрали
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31.08.2024 13:42 Відповісти
А як сполучені штати мають перешкодити викраденням людей тцк-нквд? Накласти санкції на бубочку і дерьмака? А давайте, я за
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31.08.2024 09:51 Відповісти
Це тому що Гаазький педофіл ліліпутін вбивця та маньяк.
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31.08.2024 12:50 Відповісти
Зниклі без вісти тобто вбиті. І у всьому винна влада даних країн.
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31.08.2024 09:24 Відповісти
Зниклі безвісти це коли тцк-нквд викрадає людину, через 3 дні його кидають на 0, його там вбиває кабом, і родина навіть не знає в якій він частині був, і його не знайдуть ніколи, бо від фаб1000 не лишається навіть фрагментів тіла, пил...
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31.08.2024 09:54 Відповісти
загублені душі вибором 2019
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31.08.2024 09:57 Відповісти
Знаю недавно відловленого. Він у Британії на навчанні, а не на нулі.
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31.08.2024 13:19 Відповісти
Стратегия Запада десятилетиями говорить только о проблемах в других странах работает великолепно.
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31.08.2024 09:31 Відповісти
Прокинулись. Вже другий рік про викрадення людей тцк-нквд волають всі хто можуть. Сподіваюсь далі будуть послідовні і логічні висновки про нелегітимність ze-режиму, а за словами будуть стояти дії, для викорінення новостровренної диктатури в Європі.
Гарне інтерв"ю бубочка, частіше б, щоб наші партнери нарешті зрозуміли що до влади дорвалось тупе бидло.
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31.08.2024 09:50 Відповісти
Нормальна така компашка. І все це через війну, і тцк. А створив такі умови, ну хто ж як не найвеличнішевшивий.
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31.08.2024 10:00 Відповісти
Жесть! А Виговський та Клименко і не розповідають, що в Україні викрадють людей

"Нет человека - нет проблемы».
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31.08.2024 10:19 Відповісти
🔥 Ого! Збито 24 Шахеда, а 25 впали самостійно, ще 3 повернулись на росію та до Білорусі
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31.08.2024 10:20 Відповісти
У трьох "шахедів" спрацювала функція "бумеранг"
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31.08.2024 10:58 Відповісти
Мольфари працюють)))
Проти їх випромінень похій будь які ДжПМ, Іскандери, РЕБ та навіть робот Фьодор ))))) з **********
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31.08.2024 22:30 Відповісти
А где о Зеленском и его своре?
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01.09.2024 03:03 Відповісти
 
 