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Новини
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Китай про плани РФ змінити ядерну доктрину: Пекін завжди наголошував, що розв’язувати ядерну війну не можна

рф,зброя,ядерна

В МЗС Китаю наголосили, що ядерну зброю не можна використовувати для розв'язання ядерної війни.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачили це повідомлення (із заявою МЗС РФ про зміну ядерної доктрини. - Ред.). Китай неодноразово наголошував, що ядерну зброю не можна використовувати для розв’язання ядерної війни, ядерну зброю не можна застосовувати для ведення бойових дій", - зазначила вона.

Мао Нін нагадала, що в січні 2022 року лідери п’яти ядерних держав (США, Китай, Велика Британія, Франція та РФ) виступили зі спільною заявою, в якій підкреслили, що ядерну війну неможливо виграти і не можна допустити її початку.

"За нинішніх обставин важливо, щоб усі сторони зберігали спокій, виявляли стриманість і працювали разом, аби за допомогою діалогу та консультацій спільними зусиллями заспокоїти ситуацію, сприяти деескалації і зменшити стратегічні ризики", - підсумувала речниця.

Нагадаємо, раніше в МЗС РФ заявили, що країна змінить свою ядерну доктрину.

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Автор: 

Китай (4566) росія (65052) ядерна зброя (1150)


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Топ коментарі
+8
Китай це Іуда 21 століття,з одного боку завжди про мир говорить,а в своїй сутність допомагає світовому злу.Підтримуєчи всіх диктаторів і терористичні організації.
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02.09.2024 12:26
+7
На самом деле можно, но только по Воронежу.
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02.09.2024 12:27
+6
Ну якщо не можна,то хай Пекін перестане "відгодовувати" кремлівську крису підсанкційними товарами.
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02.09.2024 12:22
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Ну якщо не можна,то хай Пекін перестане "відгодовувати" кремлівську крису підсанкційними товарами.
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02.09.2024 12:22 Відповісти
Навіщо ото вилазити та балаболити ні про що?
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02.09.2024 12:23 Відповісти
Китай це Іуда 21 століття,з одного боку завжди про мир говорить,а в своїй сутність допомагає світовому злу.Підтримуєчи всіх диктаторів і терористичні організації.
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02.09.2024 12:26 Відповісти
На самом деле можно, но только по Воронежу.
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02.09.2024 12:27 Відповісти
А розв"язувати віину можна? - для чого ці викиди
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02.09.2024 12:28 Відповісти
так ужеж меняли....
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02.09.2024 12:33 Відповісти
Желтоморді засцяли, бо пахне карасіном для їхньої торгівлі
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02.09.2024 12:34 Відповісти
Шо, уже и до Китая начинает доходить что )(уйло совсем ипанулось
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02.09.2024 12:47 Відповісти
Да какая там доктрина у обезьяны с гранатой. Если ему насрать на все международные законы вы думаете ему доктрина указ?
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02.09.2024 12:49 Відповісти
Чомусь в голові виникла така картинка:
На рингу два бійці.
Один в бойових рукавицях з вшитими кастетами (московити) і другий, руки якого прикуті ланцюгами до загорожі (Україна).
Коли б'є перший, то всі висловлюють глибоке занепокоєння, коли б'є другий і, попри все, таки влучає, то відразу піднімається ґвалт про ескалацію.

Якось так...
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02.09.2024 12:50 Відповісти
Коли меньша по ресурсах країна переможе більшу - це буде величезний удар по іміджу ваговиків таких як США, Китай, Індія....
Тоді ВСІ зрозуміють що поняття "над-держави" - це понти.
Однак - Україна переможе і світ звичайно зрозуміє суть цих "галімих понтів".
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02.09.2024 13:04 Відповісти
а зараз х..ло розтлумачить братам з китаю що можна, на нас напали у курській області
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02.09.2024 12:52 Відповісти
В МЗС Китаю наголосили, що ядерну зброю не можна використовувати для розв'язання ядерної війни. Джерело:

Ну от ***** і використало ядрьону бімбу для залякування, тобто для розв'язання неядерної війни.

А ви жовтопикі гандони!
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02.09.2024 13:02 Відповісти
Пекін дограється. Це вже не забавки. Плєшиву худобу треба валити, бо буде біда всім
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02.09.2024 13:09 Відповісти
 
 