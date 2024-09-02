Китай про плани РФ змінити ядерну доктрину: Пекін завжди наголошував, що розв’язувати ядерну війну не можна

В МЗС Китаю наголосили, що ядерну зброю не можна використовувати для розв'язання ядерної війни.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачили це повідомлення (із заявою МЗС РФ про зміну ядерної доктрини. - Ред.). Китай неодноразово наголошував, що ядерну зброю не можна використовувати для розв’язання ядерної війни, ядерну зброю не можна застосовувати для ведення бойових дій", - зазначила вона.

Мао Нін нагадала, що в січні 2022 року лідери п’яти ядерних держав (США, Китай, Велика Британія, Франція та РФ) виступили зі спільною заявою, в якій підкреслили, що ядерну війну неможливо виграти і не можна допустити її початку.

"За нинішніх обставин важливо, щоб усі сторони зберігали спокій, виявляли стриманість і працювали разом, аби за допомогою діалогу та консультацій спільними зусиллями заспокоїти ситуацію, сприяти деескалації і зменшити стратегічні ризики", - підсумувала речниця.

Нагадаємо, раніше в МЗС РФ заявили, що країна змінить свою ядерну доктрину.

Читайте: Україна, Китай та Сирія є країнами, що найбільше потерпають від викрадень людей та мають значну кількість безвісти зниклих, - Блінкен