Китай про плани РФ змінити ядерну доктрину: Пекін завжди наголошував, що розв’язувати ядерну війну не можна
В МЗС Китаю наголосили, що ядерну зброю не можна використовувати для розв'язання ядерної війни.
Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми бачили це повідомлення (із заявою МЗС РФ про зміну ядерної доктрини. - Ред.). Китай неодноразово наголошував, що ядерну зброю не можна використовувати для розв’язання ядерної війни, ядерну зброю не можна застосовувати для ведення бойових дій", - зазначила вона.
Мао Нін нагадала, що в січні 2022 року лідери п’яти ядерних держав (США, Китай, Велика Британія, Франція та РФ) виступили зі спільною заявою, в якій підкреслили, що ядерну війну неможливо виграти і не можна допустити її початку.
"За нинішніх обставин важливо, щоб усі сторони зберігали спокій, виявляли стриманість і працювали разом, аби за допомогою діалогу та консультацій спільними зусиллями заспокоїти ситуацію, сприяти деескалації і зменшити стратегічні ризики", - підсумувала речниця.
Нагадаємо, раніше в МЗС РФ заявили, що країна змінить свою ядерну доктрину.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На рингу два бійці.
Один в бойових рукавицях з вшитими кастетами (московити) і другий, руки якого прикуті ланцюгами до загорожі (Україна).
Коли б'є перший, то всі висловлюють глибоке занепокоєння, коли б'є другий і, попри все, таки влучає, то відразу піднімається ґвалт про ескалацію.
Якось так...
Тоді ВСІ зрозуміють що поняття "над-держави" - це понти.
Однак - Україна переможе і світ звичайно зрозуміє суть цих "галімих понтів".
Ну от ***** і використало ядрьону бімбу для залякування, тобто для розв'язання неядерної війни.
А ви жовтопикі гандони!