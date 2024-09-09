УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5700 відвідувачів онлайн
Новини
1 696 9
Китай (4357) росія (63614) військові навчання (2761)

Китай і Росія проведуть спільні військові навчання

китай,росія

Міністерство оборони Китаю анонсувало проведення спільних військово-морських і військово-повітряних навчань з Росією під назвою North-Joint 2024 вже цього місяця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Маневри, спрямовані на поліпшення стратегічного співробітництва між двома країнами і "зміцнення їхньої здатності спільно протистояти загрозам безпеці", відбудуться в Японському та Охотському морях.

Також китайські військові візьмуть участь у російських навчаннях "Великий океан-24". Точна їх проведення дата не називається. У міноборони КНР наголосили, що китайський та російський флоти разом пройдуть Тихим океаном вже вп'яте.

Також читайте: Китай та Росія проводять спільні військові навчання ВМС у Тихому океані

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ага а назву North-Joint вигадали щоб америкосам зрозуміло та страшно було?
показати весь коментар
09.09.2024 18:36 Відповісти
Після цього Китайці не можуть що казати про те що вони "за мир в Україні ". Посібник рашисто-нацистів.
Й США та ЄС що з цього приводу робитимуть? Продовжать бізнес з Китаєм?
Україні треба орентуватися на виробництво своєї зброї, усього що необхідно.
показати весь коментар
09.09.2024 18:52 Відповісти
Третя світова набирає обертів .
показати весь коментар
09.09.2024 19:15 Відповісти
Вигодували двох драконів всім світом, а зараз не знають що робити.
Я знаю: закрити усі підприємства у Китаї і виробляти все по своїм країнам. Обвалити ціни на нафту та не купувати гази у кацапів. Вони швидко заспокояться без грошей.
показати весь коментар
09.09.2024 19:15 Відповісти
Удав и кролик совместно потренируются.
показати весь коментар
09.09.2024 19:23 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2024 19:57 Відповісти
Особистий склад для навчань будуть знімати з покровського напрямку?
показати весь коментар
09.09.2024 20:24 Відповісти
Після попередніх "спільних навчань" у провінції Ухань виник Ковід... Що там тепер нам і світу приготували ці два *** На?
показати весь коментар
09.09.2024 22:29 Відповісти
 
 