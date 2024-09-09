Китай і Росія проведуть спільні військові навчання
Міністерство оборони Китаю анонсувало проведення спільних військово-морських і військово-повітряних навчань з Росією під назвою North-Joint 2024 вже цього місяця.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Маневри, спрямовані на поліпшення стратегічного співробітництва між двома країнами і "зміцнення їхньої здатності спільно протистояти загрозам безпеці", відбудуться в Японському та Охотському морях.
Також китайські військові візьмуть участь у російських навчаннях "Великий океан-24". Точна їх проведення дата не називається. У міноборони КНР наголосили, що китайський та російський флоти разом пройдуть Тихим океаном вже вп'яте.
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Й США та ЄС що з цього приводу робитимуть? Продовжать бізнес з Китаєм?
Україні треба орентуватися на виробництво своєї зброї, усього що необхідно.
Я знаю: закрити усі підприємства у Китаї і виробляти все по своїм країнам. Обвалити ціни на нафту та не купувати гази у кацапів. Вони швидко заспокояться без грошей.