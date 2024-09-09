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Китай (2792) россия (93015) военные учения (3437)

Китай и Россия проведут совместные военные учения

китай,росія

Министерство обороны Китая анонсировало проведение совместных военно-морских и военно-воздушных учений с Россией под названием North-Joint 2024 уже в этом месяце.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Маневры, направленные на улучшение стратегического сотрудничества между двумя странами и "укрепление их способности совместно противостоять угрозам безопасности", состоятся в Японском и Охотском морях.

Также китайские военные примут участие в российских учениях "Большой океан-24". Точная их дата проведения не называется. В минобороны КНР отметили, что китайский и российский флоты вместе пройдут по Тихому океану уже в пятый раз.

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ага а назву North-Joint вигадали щоб америкосам зрозуміло та страшно було?
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09.09.2024 18:36 Ответить
Після цього Китайці не можуть що казати про те що вони "за мир в Україні ". Посібник рашисто-нацистів.
Й США та ЄС що з цього приводу робитимуть? Продовжать бізнес з Китаєм?
Україні треба орентуватися на виробництво своєї зброї, усього що необхідно.
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09.09.2024 18:52 Ответить
Третя світова набирає обертів .
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09.09.2024 19:15 Ответить
Вигодували двох драконів всім світом, а зараз не знають що робити.
Я знаю: закрити усі підприємства у Китаї і виробляти все по своїм країнам. Обвалити ціни на нафту та не купувати гази у кацапів. Вони швидко заспокояться без грошей.
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09.09.2024 19:15 Ответить
Удав и кролик совместно потренируются.
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09.09.2024 19:23 Ответить
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09.09.2024 19:57 Ответить
Особистий склад для навчань будуть знімати з покровського напрямку?
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09.09.2024 20:24 Ответить
Після попередніх "спільних навчань" у провінції Ухань виник Ковід... Що там тепер нам і світу приготували ці два *** На?
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09.09.2024 22:29 Ответить
 
 