Китай просуватиме власне бачення завершення війни в Україні, - МЗС

Китай продовжить просувати свій план завершення війни в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Китаю.

"Китай завжди дотримувався об’єктивної та справедливої ​​позиції щодо українського питання та продовжуватиме працювати над просуванням збалансованих, об’єктивних та раціональних голосів у міжнародному співтоваристві для досягнення більшого міжнародного консенсусу та накопичення необхідних умов для швидкого припинення вогню та війни", - цитує МЗС країни главу МЗС.

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