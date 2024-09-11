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Новини Війна
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Китай просуватиме власне бачення завершення війни в Україні, - МЗС

Ван Ї

Китай продовжить просувати свій план завершення війни в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Китаю.

"Китай завжди дотримувався об’єктивної та справедливої ​​позиції щодо українського питання та продовжуватиме працювати над просуванням збалансованих, об’єктивних та раціональних голосів у міжнародному співтоваристві для досягнення більшого міжнародного консенсусу та накопичення необхідних умов для швидкого припинення вогню та війни", - цитує МЗС країни главу МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай допомагає військовій машині РФ в обмін на секретні технології, - Держдепартамент США

Автор: 

Китай (4584) Ван Ї (76)


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Топ коментарі
+23
Тобто віддати русні те, що вона відібрала силою - це "справедлива" позиція.
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11.09.2024 12:23
+19
πιζδять ні про що. Мерзота азіатська ще не відповіла за ковід (разом з кацапами)
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11.09.2024 12:24
+13
нехай просуває це власне бачення *****.
А ми, українці, кажемо: *********
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11.09.2024 12:28
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БЛА БЛА БЛА!
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11.09.2024 12:23 Відповісти
Без мене мене женили..

Хай гуляють !
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11.09.2024 13:18 Відповісти
хвойди й гуляють з ботоксним разом , до пори до часу.
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11.09.2024 14:21 Відповісти
Тобто віддати русні те, що вона відібрала силою - це "справедлива" позиція.
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11.09.2024 12:23 Відповісти
Неправда ... силою Орда забрала невеличку територію.

Якщо подивитись на мапу окупованих територій , то виявиться , що Орда захопила тільки 10% ( де все зруйноване ) , а 90% окупованих територій Орда просто без боїв зайняла цілим та неушкодженим за перший тиждень вторгнення , з комфортом та вітерцем проїхавшись по дорогам "великого будівництва" , які ЦЕЙ та ЦІ завчасно набудували по напрямкам майбутнього вторгнення ... як це 24 лютого 2022 року виявилось.

Тобто 90% окупованих територій були віддані , а може й продані Путлу разом с ЗАЕС , по якомусь договірняку ... Оманському ?

Звичайно , що Путло їх віддавати не хоче - "Ну домовились же Зеленський та Єрмак в Омані з Патрушевим, та чого це я їх маю повертати ?
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11.09.2024 15:10 Відповісти
Ті 90% території не якась комісія у української сторони приймала, там були підрозділи зс рф. Тож - силою, хоч спротиву майже і не було.
За домовленістю рештки НКР до Азербайджану відійшли наприкінці минулого року. І то після мотивуючих боєзіткнень.
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11.09.2024 15:13 Відповісти
"Тож - силою, хоч спротиву майже і не було...".

А чого спротиву не було ? Що сталося ?

За Папєрєдніка біля Чонгара та Перекопу було 3 бригади , заміновані поля ... куди все це поділося та хто наказав прибрати ?

А може таки був договірняк в Омані , що ці бригади відвели та мінні поля деактивували ?

"За домовленістю рештки НКР до Азербайджану відійшли наприкінці минулого року...".

Так і я про це пишу - таки була ДОМОВЛЕНІСТЬ ! І Путло про це добре знає - тому і віддавати зайняте за перші два тижні не збирається, а ЦЕЙ та Пророк Єрмак ніколи не визнають, що була ДОМОВЛЕНІСТЬ !
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11.09.2024 17:45 Відповісти
Ще раз. Заходили зс рф, заходили з боями, хоч і осередковими. Якби був договорняк, було б як з НКР. Зайшли, адміністрацію змінили, і все тихо.
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12.09.2024 08:45 Відповісти
πιζδять ні про що. Мерзота азіатська ще не відповіла за ковід (разом з кацапами)
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11.09.2024 12:24 Відповісти
Про це в академічних колах так і кажуть: "пощук шляхів підходу до проблеми".
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11.09.2024 12:25 Відповісти
+💯!

к вопросу о проблеме

.

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11.09.2024 13:12 Відповісти
Макаки як завжди белькочуть Ні ПРО ЩО!
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11.09.2024 12:26 Відповісти
Біда не у просуванні КНР свого мирного плану, а в тому, що мирний план ЗЕ зморщився до трьох пунктів, які повністю гармонізовані з китайським мирним планом. Саме цей кастрований план ЗЕ й виносив на швейцарський самміт.
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11.09.2024 12:28 Відповісти
Якщо так, то тоді питання -- який рівень "кастрації плану" він винесе на наступний саміт так званого миру? 🧐
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11.09.2024 12:35 Відповісти
навіщо носити цей план, якщо є

рішення генасамблеї ООН про теротеріальну цілісність України.

що формально є вищим?
а виконання - військово-дипломатичним шляхом
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11.09.2024 13:16 Відповісти
нехай просуває це власне бачення *****.
А ми, українці, кажемо: *********
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11.09.2024 12:28 Відповісти
власне бачення..
що можно побачити через дві щілинки???
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11.09.2024 12:30 Відповісти
Аніме.
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11.09.2024 12:47 Відповісти
Якии свіи план? - покажіть иого
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11.09.2024 12:30 Відповісти
А Китай не видит направления куда ему пойти со своим новым виденьем?
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11.09.2024 12:32 Відповісти
Де план, чурки вузькоокі?
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11.09.2024 12:35 Відповісти
"українського питання"..."єврєйське питання"...десь я таке вже чув....кАроче..ПНХ...
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11.09.2024 12:37 Відповісти
головне, аби "бачення" китайських комуняк не збігалося з "баченням" дєрьмачні.
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11.09.2024 12:40 Відповісти
Україна завжди дотримувалася об'єктивної та справедливої ​​позиції щодо кєтайського питання та продовжуватиме працювати над просуванням збалансованих, об'єктивних та раціональних голосів на підтримку простого рішення СІ, ***** ПОСОСІ!
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11.09.2024 12:47 Відповісти
Нехай вони своє бачення просунуть собі в сраку.
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11.09.2024 12:52 Відповісти
через свої баторічні підтримку і стратегічне партнерство з окупантами і воєнними злочинцями, угу? Отакенного їм спецпредставника!
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11.09.2024 13:02 Відповісти
Нехай вони зі своїм баченням ідуть за кацапським крейсером! Ще усілякі вузькоокі будуть щось за нас вирішувати!
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11.09.2024 13:14 Відповісти
Реально вже світ доальтернативився аж до мишей.
Мир це мир, війна це війна, брехня це брехня, смерть це смерть, життя це життя і нічого іншого опосередкованого!

Якій свій план?
Китай, ау?!
Війна в Україні на яку напав скажений ботексний ватник, а не в Китаї!

Тільки Україна має право визначати, що таке мир для неї НА ПІДСТАВІ (увага китайським товаріщам ху#ла !!!!) власних законів і Конституції України, на підставі всіма визнаними і ратифікованими МІЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ в тому числі про НЕДОТОРКАНІСТЬ кордонів, територіальну Цілісність та Незалежність України!!!

Україна Унітарна Незалежна країна межи і кордони якої ВИЗНАНІ МІЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ та РАТИФІКОВАНІ ВСІМА КРАЇНАМИ в тому числі Китаєм і ху#лостаном!

І тільки це має просуватися Всіма ЛІДЕРАМИ ВСІХ КРАЇН в тому числі Китаєм і нічого іншого!!!
Все інше і відмінне від цього, є повна руйнація світоустрію під себе і АКТОМ ВІДВЕРТОГО ТЕРОРИЗМУ ПРОТИ НЕЗАЛЕЖНОЮ УКРАЇНИ!!!

Тож пішли б ви лаву підсудних разом з пуйлом, оце альтенативний план повернення життя на планеті Земля в законне русло співіснування без війн!!!
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11.09.2024 13:27 Відповісти
в "планах " Китая - конституция РФ изменениям не подлежит. Даже, если мі заберём своё назад, Китай єто уже не признает!
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11.09.2024 14:08 Відповісти
Китай официально не признал частью рф даже Крым.
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11.09.2024 14:19 Відповісти
ну звичайно , адже Україна поки не признала Тайвань
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11.09.2024 22:46 Відповісти
ага, тихо сам с собою, левою рукою я веду беседу, кому он теперь нах... надо ваш план, вам бы со своим дерьмом да со своим братским отиннаротом разобраться, дебилы узкие
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11.09.2024 14:11 Відповісти
А не пора ли Украине начать говорить о китайском вопросе в контексте признания независимости Тайваня?
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11.09.2024 14:18 Відповісти
Особлива позиція? Незрозуміло яка. КНР підтримує непорушність кордонів, тоді що робити?
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11.09.2024 14:39 Відповісти
В них бачення корисні копалини
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11.09.2024 14:53 Відповісти
Які корисні копалини?
На Китай рашка нападе. Штати завжди воюють руками свого васала рашкі.
Воювати з рашкою китай буде.
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11.09.2024 17:41 Відповісти
Якась беліберда . Кацап на Китай сцикне нападати . . Китай барижить з корисними копалинами де тільки може . Рашкці , Африці
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12.09.2024 22:32 Відповісти
це моє припущення. може я і не прав.
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12.09.2024 22:35 Відповісти
План щодо окупантів може бути тільки один - геть з чужої землі!

Які ще можуть бути плани щодо окупантів, вбивць та мародерів?
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11.09.2024 16:51 Відповісти
Бла, бла, бла -- себе в карман.
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11.09.2024 16:58 Відповісти
Ще 10 років тому 27 березня 2014 року, на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, була ухвалена резолюція № 68/262

"Про територіальну цілісність України"
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11.09.2024 17:18 Відповісти
Китай просуватиме власне бачення завершення війни

Решті доведеться примружуватись.
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11.09.2024 17:59 Відповісти
 
 