Китай просуватиме власне бачення завершення війни в Україні, - МЗС
Китай продовжить просувати свій план завершення війни в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Китаю.
"Китай завжди дотримувався об’єктивної та справедливої позиції щодо українського питання та продовжуватиме працювати над просуванням збалансованих, об’єктивних та раціональних голосів у міжнародному співтоваристві для досягнення більшого міжнародного консенсусу та накопичення необхідних умов для швидкого припинення вогню та війни", - цитує МЗС країни главу МЗС.
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Хай гуляють !
Якщо подивитись на мапу окупованих територій , то виявиться , що Орда захопила тільки 10% ( де все зруйноване ) , а 90% окупованих територій Орда просто без боїв зайняла цілим та неушкодженим за перший тиждень вторгнення , з комфортом та вітерцем проїхавшись по дорогам "великого будівництва" , які ЦЕЙ та ЦІ завчасно набудували по напрямкам майбутнього вторгнення ... як це 24 лютого 2022 року виявилось.
Тобто 90% окупованих територій були віддані , а може й продані Путлу разом с ЗАЕС , по якомусь договірняку ... Оманському ?
Звичайно , що Путло їх віддавати не хоче - "Ну домовились же Зеленський та Єрмак в Омані з Патрушевим, та чого це я їх маю повертати ?
За домовленістю рештки НКР до Азербайджану відійшли наприкінці минулого року. І то після мотивуючих боєзіткнень.
А чого спротиву не було ? Що сталося ?
За Папєрєдніка біля Чонгара та Перекопу було 3 бригади , заміновані поля ... куди все це поділося та хто наказав прибрати ?
А може таки був договірняк в Омані , що ці бригади відвели та мінні поля деактивували ?
"За домовленістю рештки НКР до Азербайджану відійшли наприкінці минулого року...".
Так і я про це пишу - таки була ДОМОВЛЕНІСТЬ ! І Путло про це добре знає - тому і віддавати зайняте за перші два тижні не збирається, а ЦЕЙ та Пророк Єрмак ніколи не визнають, що була ДОМОВЛЕНІСТЬ !
к вопросу о проблеме
.
рішення генасамблеї ООН про теротеріальну цілісність України.
що формально є вищим?
а виконання - військово-дипломатичним шляхом
А ми, українці, кажемо: *********
що можно побачити через дві щілинки???
Мир це мир, війна це війна, брехня це брехня, смерть це смерть, життя це життя і нічого іншого опосередкованого!
Якій свій план?
Китай, ау?!
Війна в Україні на яку напав скажений ботексний ватник, а не в Китаї!
Тільки Україна має право визначати, що таке мир для неї НА ПІДСТАВІ (увага китайським товаріщам ху#ла !!!!) власних законів і Конституції України, на підставі всіма визнаними і ратифікованими МІЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ в тому числі про НЕДОТОРКАНІСТЬ кордонів, територіальну Цілісність та Незалежність України!!!
Україна Унітарна Незалежна країна межи і кордони якої ВИЗНАНІ МІЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ та РАТИФІКОВАНІ ВСІМА КРАЇНАМИ в тому числі Китаєм і ху#лостаном!
І тільки це має просуватися Всіма ЛІДЕРАМИ ВСІХ КРАЇН в тому числі Китаєм і нічого іншого!!!
Все інше і відмінне від цього, є повна руйнація світоустрію під себе і АКТОМ ВІДВЕРТОГО ТЕРОРИЗМУ ПРОТИ НЕЗАЛЕЖНОЮ УКРАЇНИ!!!
Тож пішли б ви лаву підсудних разом з пуйлом, оце альтенативний план повернення життя на планеті Земля в законне русло співіснування без війн!!!
На Китай рашка нападе. Штати завжди воюють руками свого васала рашкі.
Воювати з рашкою китай буде.
Які ще можуть бути плани щодо окупантів, вбивць та мародерів?
"Про територіальну цілісність України"
Решті доведеться примружуватись.