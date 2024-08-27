Китай призывает другие страны поддержать его "мирный план" относительно Украины, - WP
Китай призвал больше государств поддержать его "мирный план" по урегулированию войны в Украине, разработанный совместно с Бразилией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил специальный представитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй.
Он назвал Бразилию, Индонезию и Южную Африку "важными силами в содействии мировому миру", которые разделяют схожие с Китаем позиции.
"Они поддерживали связь как с Россией, так и с Украиной и остаются преданными политическому урегулированию кризиса путем диалога и переговоров", - подчеркнул чиновник.
Говоря о "мирном плане", Ли Хуэй отметил, что чем больше стран поддержат его, тем "больше надежда на деэскалацию и тем ярче перспективы мира".
Китайско-бразильский "мирный план"
В начале мая Ли Хуэй совершил ряд визитов в страны Глобального Юга.
После этих поездок Китай вместе с Бразилией разработал новый "мирный план", включающий шесть пунктов. Речь идет о:
- Соблюдение "трех принципов" для снижения напряжения: прекращение боевых действий, недопущение эскалации конфликта и его расширение на новые территории.
- Признание того, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом разрешения кризиса.
- Избегание нападений на гражданских лиц и объекты, защита женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважение основных прав военнопленных.
- Предотвращение использования ядерного, биологического и химического оружия, сдерживание распространения ядерного оружия и избежание ядерных кризисов.
- Противодействие вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты.
- Совместная поддержка международного сотрудничества в сферах энергетики, финансов, торговли зерном, транспорта и тому подобное.
- Обеспечение безопасности ключевой инфраструктуры, такой как нефтегазопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также стабильности глобальной системы снабжения.
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Пункт 1) Йдіть на *** тупі *****.
Пункт 2) Дивіться пункт перший.
- За все хороше і проти всього поганого. -
Раньше например она врала грузии и напала, она врала чечне и напала. Это страна лжец, страна агрессор и страна оккупант.
Если Китай с Бразилией это не понимают то мне очень жалко наивных чукотских юнцов ими управляющих
Пока Россия не признает публично что она врала всему миру о нацистах и фашистах, пока она полностью не выведет свои войска с захваченных ей украинских территорий, пока она не начнет компенсировать страшные потери Украины в развязанной Россией войне смысла о чем либо говорить с ней нет. Наврет и обманет, другое она не умеет.
Щось мені здається, що цей план хочуть проштовхнути після того як Україна погодиться на Тайвань.
Т.е нам достаются курские болота?
Навіть в футболі. навіть в шахах не буває таких ідеальних умов гри.
Непобачила жодного пукту, жодного!
Я українка, яка все своє життя живе в Україні, кордони якої я знала з дитячого садка і те, що ніхто не має права зазіхати на наші землі, як не має на це право жодна країна світу.
І от в 2014 року лиса ботексна істота захопила частину України, не маючі змоги протистояти самостійно агресору. Китай це влаштувало. І не було ні мирного плану, ні закликів повернути Україні захоплену рашистами землю. Все влаштовувало.
Далі більше. Це скотство яке не має жодних спільних рис з людиною взагалі. Це позиція свиней, які зіжруть будь кого, крім тих хто їх осмалюватиме.
Цей план про те як і з мертового осла і шкіру зідрати.
Пішли ви на...й.
Все заради себе коханих і на свою користь.
Потвори!
так не так просто! А чого не розкажуть то пісьці хутіна про цей план?.. но то не до вас, то риторичне...
"Забезпечення ......... стабільності глобальної системи постачання."
Вот кто наши друзья, оказывается.