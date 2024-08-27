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Новости Война
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Китай призывает другие страны поддержать его "мирный план" относительно Украины, - WP

Китай закликає світ підтримати його новий мирний план щодо України 

Китай призвал больше государств поддержать его "мирный план" по урегулированию войны в Украине, разработанный совместно с Бразилией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил специальный представитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй.

Он назвал Бразилию, Индонезию и Южную Африку "важными силами в содействии мировому миру", которые разделяют схожие с Китаем позиции.

"Они поддерживали связь как с Россией, так и с Украиной и остаются преданными политическому урегулированию кризиса путем диалога и переговоров", - подчеркнул чиновник.

Читайте также: Запад "непрерывно смягчает" условия для ударов Украины по территории РФ, все стороны этим озабочены, - Ли Хуэй

Говоря о "мирном плане", Ли Хуэй отметил, что чем больше стран поддержат его, тем "больше надежда на деэскалацию и тем ярче перспективы мира".

Китайско-бразильский "мирный план"

В начале мая Ли Хуэй совершил ряд визитов в страны Глобального Юга.

После этих поездок Китай вместе с Бразилией разработал новый "мирный план", включающий шесть пунктов. Речь идет о:

  1. Соблюдение "трех принципов" для снижения напряжения: прекращение боевых действий, недопущение эскалации конфликта и его расширение на новые территории.
  2. Признание того, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом разрешения кризиса.
  3. Избегание нападений на гражданских лиц и объекты, защита женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважение основных прав военнопленных.
  4. Предотвращение использования ядерного, биологического и химического оружия, сдерживание распространения ядерного оружия и избежание ядерных кризисов.
  5. Противодействие вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты.
  6. Совместная поддержка международного сотрудничества в сферах энергетики, финансов, торговли зерном, транспорта и тому подобное.
  7. Обеспечение безопасности ключевой инфраструктуры, такой как нефтегазопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также стабильности глобальной системы снабжения.

Также читайте: Китай призывает все стороны придерживаться принципов деэскалации "ситуации в Курской области", - МИД КНР

Автор: 

Бразилия (304) Китай (2933) Ли Хуэй (31)


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Топ комментарии
+36
У меня є план для китаю.
Пункт 1) Йдіть на *** тупі *****.
Пункт 2) Дивіться пункт перший.
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27.08.2024 13:03
+26
Китай, Китай…… а хто це? Союзники рашки-підарашки
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27.08.2024 13:03
+23
Поскольку Россия уничтожила сама прежние договоренности веры ей нет никакой. Как можно с ней о чем то договариваться если она врала врет и продолжает врать? Она врала о целостности Украины и давала в этом гарантии. Она врала о том что не нападет и напала. Она присваивает чужие территории и врет о нацистах и фашистах на весь мир.
Раньше например она врала грузии и напала, она врала чечне и напала. Это страна лжец, страна агрессор и страна оккупант.
Если Китай с Бразилией это не понимают то мне очень жалко наивных чукотских юнцов ими управляющих
Пока Россия не признает публично что она врала всему миру о нацистах и фашистах, пока она полностью не выведет свои войска с захваченных ей украинских территорий, пока она не начнет компенсировать страшные потери Украины в развязанной Россией войне смысла о чем либо говорить с ней нет. Наврет и обманет, другое она не умеет.
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27.08.2024 13:21
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Китай, Китай…… а хто це? Союзники рашки-підарашки
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27.08.2024 13:03 Ответить
Той, в кого ми запчастини до дронів і не тільки закуповуєм.
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27.08.2024 13:15 Ответить
У меня є план для китаю.
Пункт 1) Йдіть на *** тупі *****.
Пункт 2) Дивіться пункт перший.
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27.08.2024 13:03 Ответить
**** , Лі , та не @******!
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27.08.2024 13:07 Ответить
От жиотороті пикі на рашку працюють
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27.08.2024 13:12 Ответить
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27.08.2024 13:12 Ответить
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27.08.2024 14:52 Ответить
Хай цей Лі *** займеться autofellatio і не лізе в українські справи.
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27.08.2024 13:14 Ответить
Він не може так розтягнутися😁
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27.08.2024 14:53 Ответить
Це все можна винести в один пункт - ми за мір ва всьом міре.
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27.08.2024 13:16 Ответить
і треба всього лише один пункт рашка забирає все, що нею смердить в Україні- своїх кацапів, свою мову, свою армію, звільняє нас від себе у відомому напрямку.
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27.08.2024 13:20 Ответить
Мабуть анатомічні особливості очей не дають можливості китайцям ознайомитися зі статутом ООН та зрозуміти, що їхній "мирний план" - це повна ***..ня та порушення основ міжнародного права
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27.08.2024 13:18 Ответить
На жаль поки світ міряється довжинами органа, потрепає Україна
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27.08.2024 13:19 Ответить
Цю формулу миру можна написати ще стисліше без зміни внутрішнього змісту,
- За все хороше і проти всього поганого. -
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27.08.2024 13:20 Ответить
Поскольку Россия уничтожила сама прежние договоренности веры ей нет никакой. Как можно с ней о чем то договариваться если она врала врет и продолжает врать? Она врала о целостности Украины и давала в этом гарантии. Она врала о том что не нападет и напала. Она присваивает чужие территории и врет о нацистах и фашистах на весь мир.
Раньше например она врала грузии и напала, она врала чечне и напала. Это страна лжец, страна агрессор и страна оккупант.
Если Китай с Бразилией это не понимают то мне очень жалко наивных чукотских юнцов ими управляющих
Пока Россия не признает публично что она врала всему миру о нацистах и фашистах, пока она полностью не выведет свои войска с захваченных ей украинских территорий, пока она не начнет компенсировать страшные потери Украины в развязанной Россией войне смысла о чем либо говорить с ней нет. Наврет и обманет, другое она не умеет.
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27.08.2024 13:21 Ответить
Посмотрел так называемый китайский мирный план. Эти паразиты "миротворцы" ничего не предлагают кроме как "мирно капитулировать".
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27.08.2024 13:22 Ответить
А де пункт "хто, що захапав, то його"?
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27.08.2024 13:22 Ответить
Прочитав мирний план! Пустi слова про мiр во всьом мiре, а конкретно нi про що!
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27.08.2024 13:25 Ответить
+100500.
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27.08.2024 14:14 Ответить
У мене є свій план щодо китаю: 1. Визнати помилкою Кісенджера допущення окупаційної влади китаю в ООН. 2. Вигнати представників окупаційної влади китаю з ООН. 3. Визнати легітимною владою Китаю уряд Тайваню. 4. накласти економічне ембарго на окуповану частину китаю.
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27.08.2024 13:27 Ответить
а расія підтримує цей план?
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27.08.2024 13:31 Ответить
Сначала напишут какую у фуйню, а потом просят другие страны поддержать ее. Так и Зеленский поступает между прочим И все вдруг начинают поддерживать непонятную формулу мира.
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27.08.2024 13:33 Ответить
просто щоб ***** вивів війська, і війна закінчиться за 1 день
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27.08.2024 13:44 Ответить
Ли ****, но не сильно.
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27.08.2024 13:46 Ответить
А де тут план? Так, набір побажань за все хороше проти всього поганого.
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27.08.2024 13:48 Ответить
росія вже порушила китайский план. І чому хочуть щоб тільки Україна виконувала цей план.

Щось мені здається, що цей план хочуть проштовхнути після того як Україна погодиться на Тайвань.
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27.08.2024 13:51 Ответить
трех принципов" для снижения напряжения: прекращение боевых действий, недопущение эскалации конфликта и его расширение на новые территории. Источник:
Т.е нам достаются курские болота?
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27.08.2024 13:54 Ответить
Поклади літію - справжня мета "мирного плану" від китайців.
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27.08.2024 13:54 Ответить
Это такой китайский цирк для умственно отсталых
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27.08.2024 13:59 Ответить
Китайська стратегія "тисячі закликів до миру". (с) Лі ****. "Мистецтво брехні"
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27.08.2024 14:06 Ответить
Для кого цей план? Ну, хіба що для компютерної гри.

Навіть в футболі. навіть в шахах не буває таких ідеальних умов гри.
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27.08.2024 14:06 Ответить
Китай сам начал эту войну, используя карлика. Так он делает и через Иран на ближнем востоке и других стран. Он дает и деньги и технологию для оружия чтобы его карлики говорили что они сами это разрабатывают.
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27.08.2024 14:12 Ответить
Китай в все більше показує свою злочинну суть по відношенню до західної цивілізації. Не здивуюсь, що всі негативні процеси в Америці і Європі останнім часом розроблялись і планувались заздалегідь в Пекіні.
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27.08.2024 14:17 Ответить
ПЯТЫЙ ПУНКТ УЧИТЫВАЕТ ТОЛЬКО МИРНЫЕ ЯДЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ !)
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27.08.2024 14:19 Ответить
Стоило только Индии чуть пошевелится, сразу комуняки узко-глазо-жопые завякали в свою дудку!
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27.08.2024 14:32 Ответить
І що в цьому плані про інтереси України?
Непобачила жодного пукту, жодного!
Я українка, яка все своє життя живе в Україні, кордони якої я знала з дитячого садка і те, що ніхто не має права зазіхати на наші землі, як не має на це право жодна країна світу.
І от в 2014 року лиса ботексна істота захопила частину України, не маючі змоги протистояти самостійно агресору. Китай це влаштувало. І не було ні мирного плану, ні закликів повернути Україні захоплену рашистами землю. Все влаштовувало.
Далі більше. Це скотство яке не має жодних спільних рис з людиною взагалі. Це позиція свиней, які зіжруть будь кого, крім тих хто їх осмалюватиме.
Цей план про те як і з мертового осла і шкіру зідрати.
Пішли ви на...й.
Все заради себе коханих і на свою користь.
Потвори!
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27.08.2024 14:35 Ответить
КНР (Курська народна респ...) кому по вашому плану
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27.08.2024 14:36 Ответить
А про недоторканість території жодного слова.
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27.08.2024 14:58 Ответить
так що там взагалі за план?? -- "просто перестать стрелять".
так не так просто! А чого не розкажуть то пісьці хутіна про цей план?.. но то не до вас, то риторичне...
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27.08.2024 15:21 Ответить
Це лише пусте базікання, бо жодного шляху до досягнення жодного пункту цього плану не вказано. Цей "план" просто прикриття зацікавленості Китаю у недопущенні поразки рашки в цій війні
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27.08.2024 15:56 Ответить
Мирний план Китайців - віддайте нам частку покладів Ірі́дія на Донбасі і буде мир!
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27.08.2024 15:57 Ответить
Ще рекомендую підключити такі країни для миру:Камбоджа,Сент-Вінсент,Судан,Ангола,Барбадос,Лаос,Гватемала,якщо треба я ще накидаю)
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27.08.2024 17:01 Ответить
Нихрена вы не заметили главного в этом плане!
"Забезпечення ......... стабільності глобальної системи постачання."
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27.08.2024 18:18 Ответить
Лі ***** хай дасть команду своему васалу вивести війська, а не захочуть пригрозити відключеням Аліекспрес)))
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27.08.2024 20:04 Ответить
Это не план мира. Это "не мешайте нам делать деньги"
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27.08.2024 20:05 Ответить
китайские старшие братья могут очень быстро завершить войну, для этого им нужно ликвидировать одного своего старого прислужника.
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27.08.2024 20:07 Ответить
Хунвейбіни, вам курсом руZZкага вайеннага *******.
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27.08.2024 20:25 Ответить
Надо заявлять о готовности к мирным переговорам согласно китайскому плану но конечно с учётом новых территориальных реалий. Таким образом пукин сядет в лужу и будет выглядеть противником Китая.
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27.08.2024 21:52 Ответить
Нє ну єслі якийсь там *** (це реальна хвамілія) та Бразилія де багато диких абізян, щось проплнують то варто виконувати я щітаю
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27.08.2024 22:24 Ответить
>Бразилію, Індонезію та Південну Африку
Вот кто наши друзья, оказывается.
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27.08.2024 22:41 Ответить
Іншими словами треба заморозити все, як є і далі торгувати наче нічого не сталось і ніхто не чув нічого ні про яку Україну.
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27.08.2024 22:52 Ответить
Китай з точки зору глобальної політики це країна-лайно. Від неї смердить по всьому світу. Крім дешевої робочої сили, там більше нічого немає. Їхні політики тупі і бридкі. Китай на карті світу - це велика купа лайна.
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27.08.2024 22:54 Ответить
у всіх є мирні плани щодо України і ні в кого нема що до росії
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28.08.2024 01:03 Ответить
Коли Бразилія стала великою щоб щось там диктувати на весь Світ ? Забула Бразилія про санкції на нафту,коли прийшлось садити ананаси ,колотити з них брагу ,а потім гнати спирт на якому їздило 80% автомобілів ...
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28.08.2024 07:14 Ответить
Хай для початку вирішать свої територіальні проблеми, дотримуючись тих самих принципів, а вже потім пхають своє рильце туда, куди собака не пхає свій "мирний план"
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28.08.2024 09:35 Ответить
 
 