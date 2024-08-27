Китай призывает другие страны поддержать его "мирный план" относительно Украины, - WP

Китай призвал больше государств поддержать его "мирный план" по урегулированию войны в Украине, разработанный совместно с Бразилией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил специальный представитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй.

Он назвал Бразилию, Индонезию и Южную Африку "важными силами в содействии мировому миру", которые разделяют схожие с Китаем позиции.

"Они поддерживали связь как с Россией, так и с Украиной и остаются преданными политическому урегулированию кризиса путем диалога и переговоров", - подчеркнул чиновник.

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Говоря о "мирном плане", Ли Хуэй отметил, что чем больше стран поддержат его, тем "больше надежда на деэскалацию и тем ярче перспективы мира".

Китайско-бразильский "мирный план"

В начале мая Ли Хуэй совершил ряд визитов в страны Глобального Юга.

После этих поездок Китай вместе с Бразилией разработал новый "мирный план", включающий шесть пунктов. Речь идет о:

Соблюдение "трех принципов" для снижения напряжения: прекращение боевых действий, недопущение эскалации конфликта и его расширение на новые территории. Признание того, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом разрешения кризиса. Избегание нападений на гражданских лиц и объекты, защита женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважение основных прав военнопленных. Предотвращение использования ядерного, биологического и химического оружия, сдерживание распространения ядерного оружия и избежание ядерных кризисов. Противодействие вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты. Совместная поддержка международного сотрудничества в сферах энергетики, финансов, торговли зерном, транспорта и тому подобное. Обеспечение безопасности ключевой инфраструктуры, такой как нефтегазопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также стабильности глобальной системы снабжения.

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