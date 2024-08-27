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Новини Війна
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Китай закликає інші країни підтримати його "мирний план" щодо України, - WP

Китай закликає світ підтримати його новий мирний план щодо України 

Китай закликав більше держав підтримати його "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні, розроблений спільно з Бразилією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, про це заявив спеціальний представник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей.

Він назвав Бразилію, Індонезію та Південну Африку "важливими силами у сприянні світовому миру", які поділяють схожі з Китаєм позиції.

"Вони підтримували зв’язок як з Росією, так і з Україною та залишаються відданими політичному врегулюванню кризи шляхом діалогу та переговорів", - наголосив посадовець.

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Говорячи про "мирний план", Лі Хуей зазначив, що чим більше країн підтримають його, тим "більша надія на деескалацію і тим яскравіші перспективи миру".

Китайсько-бразильский "мирний план"

На початку травня Лі Хуей здійснив низку візитів до країн Глобального Півдня.

Після цих поїздок Китай разом із Бразилією розробив новий "мирний план", що включає шість пунктів. Йдеться про:

  1. Дотримання "трьох принципів" для зниження напруження: припинення бойових дій, недопущення ескалації конфлікту та його розширення на нові території.
  2. Визнання того, що діалог і переговори є єдиним можливим способом розв'язання кризи.
  3. Уникнення нападів на цивільних осіб і об'єкти, захист жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також повага до основних прав військовополонених.
  4. Запобігання використанню ядерної, біологічної й хімічної зброї, стримування поширення ядерної зброї та уникнення ядерних криз.
  5. Протидія збройним нападам на мирні ядерні об'єкти.
  6. Спільна підтримка міжнародної співпраці у сферах енергетики, фінансів, торгівлі зерном, транспорту тощо.
  7. Забезпечення безпеки ключової інфраструктури, такої як нафтогазопроводи, енергетичні об'єкти та підводні оптичні кабелі, а також стабільності глобальної системи постачання.

Читайте також: Китай закликає всі сторони дотримуватися принципів деескалації "ситуації у Курській області", - МЗС КНР

Автор: 

Бразилія (278) Китай (4546) Лі Хуей (36)


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Топ коментарі
+36
У меня є план для китаю.
Пункт 1) Йдіть на *** тупі *****.
Пункт 2) Дивіться пункт перший.
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27.08.2024 13:03
+26
Китай, Китай…… а хто це? Союзники рашки-підарашки
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27.08.2024 13:03
+23
Поскольку Россия уничтожила сама прежние договоренности веры ей нет никакой. Как можно с ней о чем то договариваться если она врала врет и продолжает врать? Она врала о целостности Украины и давала в этом гарантии. Она врала о том что не нападет и напала. Она присваивает чужие территории и врет о нацистах и фашистах на весь мир.
Раньше например она врала грузии и напала, она врала чечне и напала. Это страна лжец, страна агрессор и страна оккупант.
Если Китай с Бразилией это не понимают то мне очень жалко наивных чукотских юнцов ими управляющих
Пока Россия не признает публично что она врала всему миру о нацистах и фашистах, пока она полностью не выведет свои войска с захваченных ей украинских территорий, пока она не начнет компенсировать страшные потери Украины в развязанной Россией войне смысла о чем либо говорить с ней нет. Наврет и обманет, другое она не умеет.
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27.08.2024 13:21
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Китай, Китай…… а хто це? Союзники рашки-підарашки
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27.08.2024 13:03 Відповісти
Той, в кого ми запчастини до дронів і не тільки закуповуєм.
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27.08.2024 13:15 Відповісти
У меня є план для китаю.
Пункт 1) Йдіть на *** тупі *****.
Пункт 2) Дивіться пункт перший.
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27.08.2024 13:03 Відповісти
**** , Лі , та не @******!
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27.08.2024 13:07 Відповісти
От жиотороті пикі на рашку працюють
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27.08.2024 13:12 Відповісти
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27.08.2024 13:12 Відповісти
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27.08.2024 14:52 Відповісти
Хай цей Лі *** займеться autofellatio і не лізе в українські справи.
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27.08.2024 13:14 Відповісти
Він не може так розтягнутися😁
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27.08.2024 14:53 Відповісти
Це все можна винести в один пункт - ми за мір ва всьом міре.
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27.08.2024 13:16 Відповісти
і треба всього лише один пункт рашка забирає все, що нею смердить в Україні- своїх кацапів, свою мову, свою армію, звільняє нас від себе у відомому напрямку.
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27.08.2024 13:20 Відповісти
Мабуть анатомічні особливості очей не дають можливості китайцям ознайомитися зі статутом ООН та зрозуміти, що їхній "мирний план" - це повна ***..ня та порушення основ міжнародного права
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27.08.2024 13:18 Відповісти
На жаль поки світ міряється довжинами органа, потрепає Україна
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27.08.2024 13:19 Відповісти
Цю формулу миру можна написати ще стисліше без зміни внутрішнього змісту,
- За все хороше і проти всього поганого. -
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27.08.2024 13:20 Відповісти
Поскольку Россия уничтожила сама прежние договоренности веры ей нет никакой. Как можно с ней о чем то договариваться если она врала врет и продолжает врать? Она врала о целостности Украины и давала в этом гарантии. Она врала о том что не нападет и напала. Она присваивает чужие территории и врет о нацистах и фашистах на весь мир.
Раньше например она врала грузии и напала, она врала чечне и напала. Это страна лжец, страна агрессор и страна оккупант.
Если Китай с Бразилией это не понимают то мне очень жалко наивных чукотских юнцов ими управляющих
Пока Россия не признает публично что она врала всему миру о нацистах и фашистах, пока она полностью не выведет свои войска с захваченных ей украинских территорий, пока она не начнет компенсировать страшные потери Украины в развязанной Россией войне смысла о чем либо говорить с ней нет. Наврет и обманет, другое она не умеет.
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27.08.2024 13:21 Відповісти
Посмотрел так называемый китайский мирный план. Эти паразиты "миротворцы" ничего не предлагают кроме как "мирно капитулировать".
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27.08.2024 13:22 Відповісти
А де пункт "хто, що захапав, то його"?
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27.08.2024 13:22 Відповісти
Прочитав мирний план! Пустi слова про мiр во всьом мiре, а конкретно нi про що!
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27.08.2024 13:25 Відповісти
+100500.
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27.08.2024 14:14 Відповісти
У мене є свій план щодо китаю: 1. Визнати помилкою Кісенджера допущення окупаційної влади китаю в ООН. 2. Вигнати представників окупаційної влади китаю з ООН. 3. Визнати легітимною владою Китаю уряд Тайваню. 4. накласти економічне ембарго на окуповану частину китаю.
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27.08.2024 13:27 Відповісти
а расія підтримує цей план?
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27.08.2024 13:31 Відповісти
Сначала напишут какую у фуйню, а потом просят другие страны поддержать ее. Так и Зеленский поступает между прочим И все вдруг начинают поддерживать непонятную формулу мира.
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27.08.2024 13:33 Відповісти
просто щоб ***** вивів війська, і війна закінчиться за 1 день
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27.08.2024 13:44 Відповісти
Ли ****, но не сильно.
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27.08.2024 13:46 Відповісти
А де тут план? Так, набір побажань за все хороше проти всього поганого.
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27.08.2024 13:48 Відповісти
росія вже порушила китайский план. І чому хочуть щоб тільки Україна виконувала цей план.

Щось мені здається, що цей план хочуть проштовхнути після того як Україна погодиться на Тайвань.
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27.08.2024 13:51 Відповісти
трех принципов" для снижения напряжения: прекращение боевых действий, недопущение эскалации конфликта и его расширение на новые территории. Источник:
Т.е нам достаются курские болота?
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27.08.2024 13:54 Відповісти
Поклади літію - справжня мета "мирного плану" від китайців.
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27.08.2024 13:54 Відповісти
Это такой китайский цирк для умственно отсталых
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27.08.2024 13:59 Відповісти
Китайська стратегія "тисячі закликів до миру". (с) Лі ****. "Мистецтво брехні"
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27.08.2024 14:06 Відповісти
Для кого цей план? Ну, хіба що для компютерної гри.

Навіть в футболі. навіть в шахах не буває таких ідеальних умов гри.
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27.08.2024 14:06 Відповісти
Китай сам начал эту войну, используя карлика. Так он делает и через Иран на ближнем востоке и других стран. Он дает и деньги и технологию для оружия чтобы его карлики говорили что они сами это разрабатывают.
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27.08.2024 14:12 Відповісти
Китай в все більше показує свою злочинну суть по відношенню до західної цивілізації. Не здивуюсь, що всі негативні процеси в Америці і Європі останнім часом розроблялись і планувались заздалегідь в Пекіні.
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27.08.2024 14:17 Відповісти
ПЯТЫЙ ПУНКТ УЧИТЫВАЕТ ТОЛЬКО МИРНЫЕ ЯДЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ !)
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27.08.2024 14:19 Відповісти
Стоило только Индии чуть пошевелится, сразу комуняки узко-глазо-жопые завякали в свою дудку!
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27.08.2024 14:32 Відповісти
І що в цьому плані про інтереси України?
Непобачила жодного пукту, жодного!
Я українка, яка все своє життя живе в Україні, кордони якої я знала з дитячого садка і те, що ніхто не має права зазіхати на наші землі, як не має на це право жодна країна світу.
І от в 2014 року лиса ботексна істота захопила частину України, не маючі змоги протистояти самостійно агресору. Китай це влаштувало. І не було ні мирного плану, ні закликів повернути Україні захоплену рашистами землю. Все влаштовувало.
Далі більше. Це скотство яке не має жодних спільних рис з людиною взагалі. Це позиція свиней, які зіжруть будь кого, крім тих хто їх осмалюватиме.
Цей план про те як і з мертового осла і шкіру зідрати.
Пішли ви на...й.
Все заради себе коханих і на свою користь.
Потвори!
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27.08.2024 14:35 Відповісти
КНР (Курська народна респ...) кому по вашому плану
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27.08.2024 14:36 Відповісти
А про недоторканість території жодного слова.
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27.08.2024 14:58 Відповісти
так що там взагалі за план?? -- "просто перестать стрелять".
так не так просто! А чого не розкажуть то пісьці хутіна про цей план?.. но то не до вас, то риторичне...
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27.08.2024 15:21 Відповісти
Це лише пусте базікання, бо жодного шляху до досягнення жодного пункту цього плану не вказано. Цей "план" просто прикриття зацікавленості Китаю у недопущенні поразки рашки в цій війні
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27.08.2024 15:56 Відповісти
Мирний план Китайців - віддайте нам частку покладів Ірі́дія на Донбасі і буде мир!
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27.08.2024 15:57 Відповісти
Ще рекомендую підключити такі країни для миру:Камбоджа,Сент-Вінсент,Судан,Ангола,Барбадос,Лаос,Гватемала,якщо треба я ще накидаю)
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27.08.2024 17:01 Відповісти
Нихрена вы не заметили главного в этом плане!
"Забезпечення ......... стабільності глобальної системи постачання."
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27.08.2024 18:18 Відповісти
Лі ***** хай дасть команду своему васалу вивести війська, а не захочуть пригрозити відключеням Аліекспрес)))
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27.08.2024 20:04 Відповісти
Это не план мира. Это "не мешайте нам делать деньги"
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27.08.2024 20:05 Відповісти
китайские старшие братья могут очень быстро завершить войну, для этого им нужно ликвидировать одного своего старого прислужника.
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27.08.2024 20:07 Відповісти
Хунвейбіни, вам курсом руZZкага вайеннага *******.
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27.08.2024 20:25 Відповісти
Надо заявлять о готовности к мирным переговорам согласно китайскому плану но конечно с учётом новых территориальных реалий. Таким образом пукин сядет в лужу и будет выглядеть противником Китая.
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27.08.2024 21:52 Відповісти
Нє ну єслі якийсь там *** (це реальна хвамілія) та Бразилія де багато диких абізян, щось проплнують то варто виконувати я щітаю
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27.08.2024 22:24 Відповісти
>Бразилію, Індонезію та Південну Африку
Вот кто наши друзья, оказывается.
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27.08.2024 22:41 Відповісти
Іншими словами треба заморозити все, як є і далі торгувати наче нічого не сталось і ніхто не чув нічого ні про яку Україну.
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27.08.2024 22:52 Відповісти
Китай з точки зору глобальної політики це країна-лайно. Від неї смердить по всьому світу. Крім дешевої робочої сили, там більше нічого немає. Їхні політики тупі і бридкі. Китай на карті світу - це велика купа лайна.
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27.08.2024 22:54 Відповісти
у всіх є мирні плани щодо України і ні в кого нема що до росії
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28.08.2024 01:03 Відповісти
Коли Бразилія стала великою щоб щось там диктувати на весь Світ ? Забула Бразилія про санкції на нафту,коли прийшлось садити ананаси ,колотити з них брагу ,а потім гнати спирт на якому їздило 80% автомобілів ...
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28.08.2024 07:14 Відповісти
Хай для початку вирішать свої територіальні проблеми, дотримуючись тих самих принципів, а вже потім пхають своє рильце туда, куди собака не пхає свій "мирний план"
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28.08.2024 09:35 Відповісти
 
 