Китай закликає інші країни підтримати його "мирний план" щодо України, - WP

Китай закликав більше держав підтримати його "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні, розроблений спільно з Бразилією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, про це заявив спеціальний представник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей.

Він назвав Бразилію, Індонезію та Південну Африку "важливими силами у сприянні світовому миру", які поділяють схожі з Китаєм позиції.

"Вони підтримували зв’язок як з Росією, так і з Україною та залишаються відданими політичному врегулюванню кризи шляхом діалогу та переговорів", - наголосив посадовець.

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Говорячи про "мирний план", Лі Хуей зазначив, що чим більше країн підтримають його, тим "більша надія на деескалацію і тим яскравіші перспективи миру".

Китайсько-бразильский "мирний план"

На початку травня Лі Хуей здійснив низку візитів до країн Глобального Півдня.

Після цих поїздок Китай разом із Бразилією розробив новий "мирний план", що включає шість пунктів. Йдеться про:

Дотримання "трьох принципів" для зниження напруження: припинення бойових дій, недопущення ескалації конфлікту та його розширення на нові території. Визнання того, що діалог і переговори є єдиним можливим способом розв'язання кризи. Уникнення нападів на цивільних осіб і об'єкти, захист жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також повага до основних прав військовополонених. Запобігання використанню ядерної, біологічної й хімічної зброї, стримування поширення ядерної зброї та уникнення ядерних криз. Протидія збройним нападам на мирні ядерні об'єкти. Спільна підтримка міжнародної співпраці у сферах енергетики, фінансів, торгівлі зерном, транспорту тощо. Забезпечення безпеки ключової інфраструктури, такої як нафтогазопроводи, енергетичні об'єкти та підводні оптичні кабелі, а також стабільності глобальної системи постачання.

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