Китай закликає інші країни підтримати його "мирний план" щодо України, - WP
Китай закликав більше держав підтримати його "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні, розроблений спільно з Бразилією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, про це заявив спеціальний представник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей.
Він назвав Бразилію, Індонезію та Південну Африку "важливими силами у сприянні світовому миру", які поділяють схожі з Китаєм позиції.
"Вони підтримували зв’язок як з Росією, так і з Україною та залишаються відданими політичному врегулюванню кризи шляхом діалогу та переговорів", - наголосив посадовець.
Говорячи про "мирний план", Лі Хуей зазначив, що чим більше країн підтримають його, тим "більша надія на деескалацію і тим яскравіші перспективи миру".
Китайсько-бразильский "мирний план"
На початку травня Лі Хуей здійснив низку візитів до країн Глобального Півдня.
Після цих поїздок Китай разом із Бразилією розробив новий "мирний план", що включає шість пунктів. Йдеться про:
- Дотримання "трьох принципів" для зниження напруження: припинення бойових дій, недопущення ескалації конфлікту та його розширення на нові території.
- Визнання того, що діалог і переговори є єдиним можливим способом розв'язання кризи.
- Уникнення нападів на цивільних осіб і об'єкти, захист жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також повага до основних прав військовополонених.
- Запобігання використанню ядерної, біологічної й хімічної зброї, стримування поширення ядерної зброї та уникнення ядерних криз.
- Протидія збройним нападам на мирні ядерні об'єкти.
- Спільна підтримка міжнародної співпраці у сферах енергетики, фінансів, торгівлі зерном, транспорту тощо.
- Забезпечення безпеки ключової інфраструктури, такої як нафтогазопроводи, енергетичні об'єкти та підводні оптичні кабелі, а також стабільності глобальної системи постачання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пункт 1) Йдіть на *** тупі *****.
Пункт 2) Дивіться пункт перший.
- За все хороше і проти всього поганого. -
Раньше например она врала грузии и напала, она врала чечне и напала. Это страна лжец, страна агрессор и страна оккупант.
Если Китай с Бразилией это не понимают то мне очень жалко наивных чукотских юнцов ими управляющих
Пока Россия не признает публично что она врала всему миру о нацистах и фашистах, пока она полностью не выведет свои войска с захваченных ей украинских территорий, пока она не начнет компенсировать страшные потери Украины в развязанной Россией войне смысла о чем либо говорить с ней нет. Наврет и обманет, другое она не умеет.
Щось мені здається, що цей план хочуть проштовхнути після того як Україна погодиться на Тайвань.
Т.е нам достаются курские болота?
Навіть в футболі. навіть в шахах не буває таких ідеальних умов гри.
Непобачила жодного пукту, жодного!
Я українка, яка все своє життя живе в Україні, кордони якої я знала з дитячого садка і те, що ніхто не має права зазіхати на наші землі, як не має на це право жодна країна світу.
І от в 2014 року лиса ботексна істота захопила частину України, не маючі змоги протистояти самостійно агресору. Китай це влаштувало. І не було ні мирного плану, ні закликів повернути Україні захоплену рашистами землю. Все влаштовувало.
Далі більше. Це скотство яке не має жодних спільних рис з людиною взагалі. Це позиція свиней, які зіжруть будь кого, крім тих хто їх осмалюватиме.
Цей план про те як і з мертового осла і шкіру зідрати.
Пішли ви на...й.
Все заради себе коханих і на свою користь.
Потвори!
так не так просто! А чого не розкажуть то пісьці хутіна про цей план?.. но то не до вас, то риторичне...
"Забезпечення ......... стабільності глобальної системи постачання."
Вот кто наши друзья, оказывается.