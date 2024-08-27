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Новости Война
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Запад "непрерывно смягчает" условия для ударов Украины по территории РФ, все стороны этим озабочены, - Ли Хуэй

Лі Хуей прокоментував удари по території РФ західною зброєю

Китай, Бразилия, Южная Африка и Индонезия обеспокоены "постоянным смягчением" условий для ударов Украины по территории РФ западным оружием.

Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Все стороны обеспокоены тем, что Запад непрерывно смягчает условия для нанесения Украиной ударов по территории России поставленными вооружениями", - сказал дипломат во время брифинга в Пекине по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по урегулированию российско-украинской войны.

По его словам, Китай и три его партнера с Глобального Юга считают одной из главных причин того, что российско-украинская война не прекращается, заинтересованность в ее продолжении "ВПК некоторых стран".

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"Все стороны считают, что причина затягивания "украинского кризиса" заключается не только в действиях России и Украины. На самом же деле за кризисом стоят военно-промышленные комплексы некоторых стран, которые манипулируют конфликтом, чтобы он продолжался", - добавил Ли Хуэй.

Он отметил, что в Бразилии, Южной Африке и Индонезии соглашаются с китайской стороной в том, что "конкретная страна" использует кризис для собственной выгоды и угрожает санкциями Китаю и другим, которые имеют "нормальные" экономические и торговые связи с Россией.

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Автор: 

Китай (2933) Ли Хуэй (31)


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Топ комментарии
+35
Пацюкоїд Лі *** йди на ***
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27.08.2024 10:08
+34
Ви знаєте, що ми знаємо, що ви кончені потворні виродки та союзники *****
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27.08.2024 10:08
+22
Влада Китаю - цинічні, брехуни!
Вже з режимом війскових злочинців й терористів Кремля поставили у один ряд Україну та союзників!!!
Війна триває бо ваш васал ***** не виводить війска з теріторії України- це ЄДИНА ПРИЧИНА. Й вони це знають але розповідають відверту брехню та маніпуляцію!
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27.08.2024 10:09
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Пацюкоїд Лі *** йди на ***
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27.08.2024 10:08 Ответить
От чого ти?! Воно ж ****!
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27.08.2024 12:13 Ответить
Ви знаєте, що ми знаємо, що ви кончені потворні виродки та союзники *****
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27.08.2024 10:08 Ответить
А що таке? Не можна бити по болотам? А чого не ожна?
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27.08.2024 10:09 Ответить
А ми як стурбовані, як ти з такими ФІО живеш
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27.08.2024 10:09 Ответить
Влада Китаю - цинічні, брехуни!
Вже з режимом війскових злочинців й терористів Кремля поставили у один ряд Україну та союзників!!!
Війна триває бо ваш васал ***** не виводить війска з теріторії України- це ЄДИНА ПРИЧИНА. Й вони це знають але розповідають відверту брехню та маніпуляцію!
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27.08.2024 10:09 Ответить
Лі **** мабуть більше занепокоєний тим, що китайським банкам трохи підкрутили гайки в розрахунках з кацапами.....
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27.08.2024 10:11 Ответить
я **** з ******!
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27.08.2024 10:12 Ответить
"Всі сторони вважають, що причина затягування "української кризи" полягає не лише в діях Росії та України. Насправді ж за кризою(ВІЙНОЮ РОЗПОЧАТОЮ РАШИСТОМ) стоять військово-промислові комплекси деяких країн,(РАШИСТСЬКОЇ 3,14ДЕРАЦІЇ І КИТАЮ) які маніпулюють конфліктом, щоб він продовжувався", ІДЕШ НАКУЙ КИТАЙСЬКИЙ БРЕХЛИВИЙ ПЕС...
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27.08.2024 10:12 Ответить
Пам"ятаю, як ще зовсім недавно наші інфантильні динєголові дурбелики писали на ФБ, що гівнокятай не допомагає раші, що заглотить рашу, що кятаю потрібен мир.
кятай **** і падлюча країна. Там, де їдять собак - там нема людей.
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27.08.2024 10:13 Ответить
Жовтопикі ******** їдять те й таке, що навіть собаки та свині не їдять
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27.08.2024 10:26 Ответить
Собак їдять корейці. Китайці жруть кажанів та жаб.
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27.08.2024 10:28 Ответить
ще не так давно у них в крамницях продавали супнабори із абортованих дівчаток
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27.08.2024 10:35 Ответить
Китайці їдять собак.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%B0
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27.08.2024 10:58 Ответить
И что же это за "страны"? РФ легко бы могла прекратить этот "конфликт", но видимо ее ВПК очень заинтересован в продолжении... Да и выгода Китая очевидная, дешево нефть и прочие ресурсы скупают, ведь у РФ мало рынков сбыта осталось.
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27.08.2024 10:13 Ответить
пішли ви всі за рюськє кораблем.. під@ри стурдовані.... не турбує коли по Україні летить? зла не хватає...
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27.08.2024 10:13 Ответить
Вже відкрито відмовляють нам в праві захищатись. Коли є такі друзі як Китай, і ворогів не треба.
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27.08.2024 10:13 Ответить
Підари з Китаю пішли *****, будь який китайський бізнес і інвестиції повинні бути заборонені на 500 років вперед
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27.08.2024 10:14 Ответить
Комуністичних дегенератів спитатись забули.
Можете іти накуй всі разом в лігу стурбованих меншин.
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27.08.2024 10:16 Ответить
І де ті "пом'якшення", бляха?
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27.08.2024 10:16 Ответить
Не всі сторони стурбовані, наша сторона - задоволена
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27.08.2024 10:17 Ответить
Ты, ******* КОСОГЛАЗЫЙ КИТАЙСКИЙ УБЛЮДОК, а тебя удары по Украине и гибель сотен людей вообще не волнуют???
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27.08.2024 10:18 Ответить
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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27.08.2024 10:54 Ответить
Цьому цинізмку не має меж: військо рф дозволяє собі бити звідки завгодно і чим завгодно, а захищатись у вдповідь - це декого "стурбовує"? Хіба не можна ту "стурбованість" виказати пуйлу?
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27.08.2024 10:23 Ответить
В кінці кінців треба виступити представникам від США і Євросоюзу, і просто привести статистику: обсяг торгівлі Китаю з США і Євросоюзом - такий-то; а обсяг їх торгівлі з росією такий .! Думайте хитрож..пі.
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27.08.2024 10:24 Ответить
А ***** і **** не родичи?
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27.08.2024 10:26 Ответить
Однофамільці.
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27.08.2024 10:29 Ответить
Або пристрельте свого скаженого ботоксного пса, щоб він звалив з України, або заткніть пельки. Дістали своїм лицемірством.
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27.08.2024 10:26 Ответить
Якщо західна зброя вже в Україні, то це вже наша зброя.
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27.08.2024 10:26 Ответить
Чому ім'я китайця знову пишуть з помилкою?
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27.08.2024 10:30 Ответить
Іншими словами читайте: " Захід заважає методично вбивати Українців. Захід, дайте росії знищити Україну та Українців і війна закінчиться. І знову будемо заробляти easy money."
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27.08.2024 10:35 Ответить
Що рашка, що китай... тільки но Захід дозволить їм щось продавати на своїх ринках і підлатати трохи бабла - як вони одразу починають гнути пальці і уявляти себе свєрхдєржавой і навіть цілим геополітичним полюсом. А між тим, все 19 століття британський флот драв китай у всіх позах (а рашка тим часом крала у них території по Амуру), а майже все 20 століття - не знали, що ж таке робити, і щоб ідейки божевільного ідіота Мао виконати, і заодно з голоду не здохнути... і тільки коли Ден Сяопін втюхав американцям робочу силу за миску рису - китайці вперше нормально поїли. А наївшись - вирішили, що зловили Всевишнього за бороду. І якось забули, що живуть вони за рахунок західних технологій (які вони постійно крадуть) і західних же ринків, і вся їхня цінність - дешева-предешева робоча сила.
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27.08.2024 10:43 Ответить
Ці страни повні ублюдки та підтримають кацапів "криза",так щоб ви всі повиздихали тварі
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27.08.2024 10:43 Ответить
Воно що хворе чи дурне?. Удар 127 балістичними ракетами за один раз, рекорд в історії людства. Це для придурків з Брікс мягкий удар?
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27.08.2024 10:44 Ответить
А кацапи бють куди хочуть і нікого не питають. ***** це чомусь не турбує.
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27.08.2024 10:46 Ответить
Раніше лі ***** працював на Троєщінському ринку, бачив я його там .
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27.08.2024 10:46 Ответить
Ли **** идет на ****
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27.08.2024 10:47 Ответить
і буде пом,якшувати доки китайськокацапська орда не щезне, як роса на сонці, слава УКРАЇНІ
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27.08.2024 10:50 Ответить
А як цей Лі, що страждає ****** бачить справедливой ситуацію?
Всебічний дозвіл рашці і китаю нищити ними обраних для страти без обмежень і без спротиву?
Яке блдь дно людського занепаду, коли обличчя людське, а сутність на 100% враження цинізмом, нарцисизмом і тліном вонбчої плісняви.
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27.08.2024 10:52 Ответить
стурбовані? та ладно? а можливістю підорів бити чим хочеш та куди хочеш по Україні не стурбовані? бо ви такі самі підори...
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27.08.2024 11:05 Ответить
Чогоь цей *** не переймається коли другий ******** обстрілює Україну. Тож його думки йдуть за кораблем.
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27.08.2024 11:11 Ответить
А шо можна чекати від поца з таким ім'ям?
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27.08.2024 11:18 Ответить
Ктайців драли монголи, потім англійці, далі японці, а тепер вони пальці вєєром почали гнути, коли ім американці незалежність подарували!
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27.08.2024 11:27 Ответить
Хорошу людину х*єм не назвуть....
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27.08.2024 11:37 Ответить
*****, я цим не стурбований!!! Я дуже задоволений!!! Кітайози, ви свою стурбованість засуньте собі в дупу!!! Від вас все одно ні якої користі немає!!!
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27.08.2024 11:38 Ответить
Цікаво, ЗЕЛЕНІ тюхтії викличуть китайозівського посла, щоб виказати йому українське ФЕ?! Чи будуть тримати язика у дупі?
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27.08.2024 12:08 Ответить
Де вашастурбованість,коли всю Україну накривають дронами і ракетами КНДР,вилупки кончені?!🤬😡
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27.08.2024 12:35 Ответить
Косорилим підорам всерівно скільки українців загине,вони плодяться,як пацюки,тому кількість населення їх не хвилює,це відноситься і до інших членів так званого півдня.Мало вас,раби,махали європейці на протязі століть,а тепер де там підняли голову і щось дзявкотять.Зменшити кількість наданих їм продуктів,нехай самі себе кормлять,меньше будуть гавкати.А хунвейбіна і не треба навіть посилати,його фамілія красномовно говорить про все.
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27.08.2024 12:50 Ответить
Ти не ****,а точно ***** номер 2.
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27.08.2024 12:56 Ответить
Не **** лі ти Лі ****?
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27.08.2024 13:18 Ответить
До китая и бразилии далеко так что пусть прекратят ссатся эт раз. Два - они если уж так озабочены должны незамедлительно прекратить политическу и экономическую помощь стране агрессору и не реветь в три ручья когда страна жертва имеющая полное право на самозащиту себя защищает в том числе и привентивными ударами.
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27.08.2024 13:27 Ответить
А за теріторії України, не стурбовані? Знаєте *****, вам би за мир по всьому світу думати треба, а не за росію окремо!
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27.08.2024 16:11 Ответить
А ми стурбовані, що країна, яка розробила у своїх біолабораторіяї вірус КОВІД , та розповсюдила його по всій планеті, до цього часу не понесла ніякої відповідальності.
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27.08.2024 17:14 Ответить
Відповідаю **** Лі я: тут твоє не мелеться, іди кради, тайга велика!
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27.08.2024 17:18 Ответить
 
 