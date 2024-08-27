Запад "непрерывно смягчает" условия для ударов Украины по территории РФ, все стороны этим озабочены, - Ли Хуэй
Китай, Бразилия, Южная Африка и Индонезия обеспокоены "постоянным смягчением" условий для ударов Украины по территории РФ западным оружием.
Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Все стороны обеспокоены тем, что Запад непрерывно смягчает условия для нанесения Украиной ударов по территории России поставленными вооружениями", - сказал дипломат во время брифинга в Пекине по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по урегулированию российско-украинской войны.
По его словам, Китай и три его партнера с Глобального Юга считают одной из главных причин того, что российско-украинская война не прекращается, заинтересованность в ее продолжении "ВПК некоторых стран".
"Все стороны считают, что причина затягивания "украинского кризиса" заключается не только в действиях России и Украины. На самом же деле за кризисом стоят военно-промышленные комплексы некоторых стран, которые манипулируют конфликтом, чтобы он продолжался", - добавил Ли Хуэй.
Он отметил, что в Бразилии, Южной Африке и Индонезии соглашаются с китайской стороной в том, что "конкретная страна" использует кризис для собственной выгоды и угрожает санкциями Китаю и другим, которые имеют "нормальные" экономические и торговые связи с Россией.
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Вже з режимом війскових злочинців й терористів Кремля поставили у один ряд Україну та союзників!!!
Війна триває бо ваш васал ***** не виводить війска з теріторії України- це ЄДИНА ПРИЧИНА. Й вони це знають але розповідають відверту брехню та маніпуляцію!
кятай **** і падлюча країна. Там, де їдять собак - там нема людей.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%B0
Можете іти накуй всі разом в лігу стурбованих меншин.
Всебічний дозвіл рашці і китаю нищити ними обраних для страти без обмежень і без спротиву?
Яке блдь дно людського занепаду, коли обличчя людське, а сутність на 100% враження цинізмом, нарцисизмом і тліном вонбчої плісняви.