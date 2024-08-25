Китай решительно выступает против санкций США в отношении связанных с РФ компаний

Пекин призвал США "прекратить неправомерные действия" после того, как китайские компании были включены в список санкций, которые направлены против цепей поставок, питающих Россию, и подрывают ее экономику в условиях военного времени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, Китай "решительно выступает против" санкций и "будет принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - говорится в заявлении Министерства торговли КНР.

Напомним, 23 августа Министерство финансов США ввело ограничительные меры против примерно 400 физических и юридических лиц в РФ и других странах мира, преимущественно из Китая и Гонконга, в связи с продолжением Россией войны против Украины.

В частности, санкции нацелены на многочисленные транснациональные сети, которые задействованы в получении боеприпасов и товаров военного назначения для России. Кроме того, меры будут касаться организаторов поставок в РФ некоторых видов электроники и оборудования.

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