Китай решительно выступает против санкций США в отношении связанных с РФ компаний
Пекин призвал США "прекратить неправомерные действия" после того, как китайские компании были включены в список санкций, которые направлены против цепей поставок, питающих Россию, и подрывают ее экономику в условиях военного времени.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечается, Китай "решительно выступает против" санкций и "будет принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - говорится в заявлении Министерства торговли КНР.
Напомним, 23 августа Министерство финансов США ввело ограничительные меры против примерно 400 физических и юридических лиц в РФ и других странах мира, преимущественно из Китая и Гонконга, в связи с продолжением Россией войны против Украины.
В частности, санкции нацелены на многочисленные транснациональные сети, которые задействованы в получении боеприпасов и товаров военного назначения для России. Кроме того, меры будут касаться организаторов поставок в РФ некоторых видов электроники и оборудования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому США не вигідно, щоб коммі_китай одномоментно заборонив експорт всієї електроніки, яка зараз там штампуєьться en masse.
Отже, якщо на путунхуа здійснюватиметься тиск, то поступово, без різких рухів.
друге це прибутки випуск плат в іншій країні це втрачені міліарди тому і немає ніяких змін політики
Навіть тестування прототипів нових чіпів АІ які згідно американського законодавства взагалі б не мали поставлятись, тільки там і проводиться тому що вартість цього в рази нижча в Китаї
Ви говорите про виробництво мікропроцесорів (я знаю, бо в темі), але я писав про виробництво системних плат. Тобто PCB і впаювання в них всього.
Наскільки мені відомо, системні плати для x86 у Європі не виготовляють -- так само, як і відеокарти.
вї....бати по гробниці вови члЄніна, і вся ця сатана згине як роса на сонці
Ну можуть китайці витріщити свої вузькі оченята чи напрягти маленькі жовті дупки.
Що робити з цією комуняцькою худобою добре знають японці - сракою на бамбук.
Дешева робоча сила. Мабуть української мови не знають.
Дешева рибка- погана юшка.
ну одним старым фашистом придется пожертвовать.
так кацапы за это даже благодарны будут.