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Китай решительно выступает против санкций США в отношении связанных с РФ компаний

китай

Пекин призвал США "прекратить неправомерные действия" после того, как китайские компании были включены в список санкций, которые направлены против цепей поставок, питающих Россию, и подрывают ее экономику в условиях военного времени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, Китай "решительно выступает против" санкций и "будет принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - говорится в заявлении Министерства торговли КНР.

Напомним, 23 августа Министерство финансов США ввело ограничительные меры против примерно 400 физических и юридических лиц в РФ и других странах мира, преимущественно из Китая и Гонконга, в связи с продолжением Россией войны против Украины.

В частности, санкции нацелены на многочисленные транснациональные сети, которые задействованы в получении боеприпасов и товаров военного назначения для России. Кроме того, меры будут касаться организаторов поставок в РФ некоторых видов электроники и оборудования.

Читайте также: Зеленский о новых санкциях США против РФ: Это ослабит способность России вести войну против Украины

Автор: 

Китай (2913) санкции (11258) США (26439)


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Топ комментарии
+27
Не наравицця - так цейво - терпи красавиця
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25.08.2024 21:33
+24
Час робити в світі "декомунізацію", маоїсти хрюкають недовольно і це добре!
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25.08.2024 21:31
+16
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25.08.2024 21:43
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Час робити в світі "декомунізацію", маоїсти хрюкають недовольно і це добре!
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25.08.2024 21:31 Ответить
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25.08.2024 21:43 Ответить
😊 Вони такі ж комуністи, як і я. То мафіозна кліка, заточена на особисту владу задля вдасного збагачення.
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25.08.2024 22:23 Ответить
А пан теж входить до "мафіозній кліки?
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26.08.2024 07:52 Ответить
"Пан" таке не писав. 😁 "Пан" написав, що не є комуністом.
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26.08.2024 07:55 Ответить
Так логічне продовження роз'яснення хто такі члени КПК і на вас лягло. Складається таке враження.
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26.08.2024 07:58 Ответить
І друге, що хочу сказати всі політичні партії підходять під вашу характеристику:"мафіозна кліка", бо політика справа сімейна і обмежена якімось рамками.
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26.08.2024 08:02 Ответить
Це правда. 😊 От лише у моїй сім'ї не було ні політиків, ні члєнів будь-яких партій, ні депутатів. Тому для мене це не сімейна справа. І не лише у сім'ї, а й у родині як мінімум - 4 покоління. Праада, батька двоюрідний брат був членом коміністичної рартії колишньої Сехословаччини. 😊 Але він справді був ідейним.
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26.08.2024 08:17 Ответить
Ідейні у партійному будівництві, це попутній продукт, який партбоси терплять, бо потрібна для кожної партії "ідея". Ідейні, як то кажуть "думкою багатіють", а боси роблять своє.
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26.08.2024 08:45 Ответить
Не наравицця - так цейво - терпи красавиця
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25.08.2024 21:33 Ответить
Підсліпуваті рішуче беруть за щоку.
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25.08.2024 21:34 Ответить
А ще згадалося давнє горезвісне "тисяча пєрвоє последнєє кітайскоє прєдупрєждєніє".
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25.08.2024 21:36 Ответить
У 1950-1960 роках американо-китайські стосунки загострилися через так зване тайванське питання. США не визнавали комуністичну владу в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 КНР (але визнавали режим https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%96 Чан Кайші ) і здійснювали розвідувальні польоти над територіальними водами Китаю. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай фіксував всі порушення свого повітряного і водного простору зі сторони https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США . На кожне таке порушення уряд Китаю по https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 дипломатичних каналах посилав так зване «попередження» американській стороні, проте жодних дій не робив. Усі ці попередження нумерувалися. Оскільки в ті роки порушення зі сторони США китайського повітряного і водного простору, особливо в районі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 Тайванської протоки , були досить часті, то і лік порушень йшов на сотні. Точну кількість попереджень оцінити складно. Відомо тільки, що до кінця 1964 року їх було понад 900
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25.08.2024 22:48 Ответить
Сподіваюсь Трамп розбиреться з цими вузькорилими мавпами.
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25.08.2024 21:36 Ответить
Визве на килим Сяопиня?
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25.08.2024 21:38 Ответить
Сі витре сраку рудим чубом, як це зробив Ин за його кеденції?
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25.08.2024 21:44 Ответить
Трамп? Рыжий ************ клоун разве что упадет в очередной раз на колени перед СИ как падал перед Ыном а потом будет расказывать как он всех победил
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25.08.2024 21:45 Ответить
Трамп своїй Маланці ради не може дати...Які там китайці
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25.08.2024 21:58 Ответить
А що не так. Торгуйте собi спокiйно з лаптестаном, казахами, та бульбiей. Нiхто не заважае.
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25.08.2024 21:36 Ответить
Китай вже не той,і економіка щось не так.І Тайвань вже не цікавий.Тільки плаче.
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25.08.2024 21:37 Ответить
Якщо Сі буде послідовним, тобто "не-балаболом типу "*****", то ми маємо очікувати на феєричне вигнання американських та європейських компаній з Китаю. Це ж треба! Американцям доведеться обходитись без бамбукових зубочисток. Все інше у них вже є.
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25.08.2024 21:40 Ответить
На жаль, ні -- не все. Щоб відновити випуск, для прикладу, системних плат (а також відеокарт, etc.) повністю у США, потрібен буде час. Так, це можна здійснити -- але, думаю рік-два для розгортання такого виробництва треба. Може й довше.

Тому США не вигідно, щоб коммі_китай одномоментно заборонив експорт всієї електроніки, яка зараз там штампуєьться en masse.

Отже, якщо на путунхуа здійснюватиметься тиск, то поступово, без різких рухів.
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25.08.2024 22:23 Ответить
Єдине обмеження щодо того всього що ви назвали це гроші, американські банки вклали в Китай тріліони інвестицій і їх втрата може сильно вдарити по фінринку...

друге це прибутки випуск плат в іншій країні це втрачені міліарди тому і немає ніяких змін політики

Навіть тестування прототипів нових чіпів АІ які згідно американського законодавства взагалі б не мали поставлятись, тільки там і проводиться тому що вартість цього в рази нижча в Китаї
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25.08.2024 22:37 Ответить
Путунхуа це спрощена 4-х тональна китайська. Але ж є класика - ******** 6-тональний з не спрощеним ієрогліфічним письмом в Тайвані. Там знають як і що робити. І вже зробили! Завод в Німеччині, завод в США і ще десь (не памятаю) ось-ось запустять на повну потужність. А ще є Нідерланди, Малайзія, Данія, Японія і Південна Корея. Там просто зрадіють і підвищать виробництво електроніки по мірі потреби. А якщо ввести стандарти якості (вимога ремонтопридатності і гарантія на 3 роки) то китайців взагалі пожбурять з ринку на смітник...
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25.08.2024 22:37 Ответить
>> Завод в Німеччині...

Ви говорите про виробництво мікропроцесорів (я знаю, бо в темі), але я писав про виробництво системних плат. Тобто PCB і впаювання в них всього.

Наскільки мені відомо, системні плати для x86 у Європі не виготовляють -- так само, як і відеокарти.
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25.08.2024 23:19 Ответить
Переконаний що будь яке виробництво "на батьківщині" виробництва можна зараз надзвичайно швидко запустити в будь якому обсязі. Одна справа будувати завод з нуля на рисовому полі і шукати персонал, а зовсім інша запустити лінію на діючому виробництві на якомусь спеціалізованому підприємстві, наприклад, в Данії або Фінляндії.
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25.08.2024 23:31 Ответить
Що боляче?
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25.08.2024 21:40 Ответить
кимоняки, трахайте один одного, щоб усіх кажанів, котів та собак вам не вистачало із тарганами... А свою звихнену філософію (проти ланцюгів поставок, що живлять відсосію, та підривають її економіку в умовах воєнного часу Джерело: запхніть в дупу Цзедуна та теперішнього бздуна.
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25.08.2024 21:40 Ответить
Ідіть на х.уй зрадникі
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25.08.2024 21:41 Ответить
Косоока мавпа негодуе!
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25.08.2024 21:42 Ответить
залишилося поставити ЖИРНУ крапку

вї....бати по гробниці вови члЄніна, і вся ця сатана згине як роса на сонці
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25.08.2024 21:43 Ответить
З'явилася дуже хороша ніша для виробництва товарів аби не китайський
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25.08.2024 21:43 Ответить
Та вже є Індія, яка також з ****** грається в обнімашки.
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25.08.2024 21:46 Ответить
Ой да ладно.
Ну можуть китайці витріщити свої вузькі оченята чи напрягти маленькі жовті дупки.

Що робити з цією комуняцькою худобою добре знають японці - сракою на бамбук.
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25.08.2024 21:45 Ответить
Ой шо Сі сталося ...китаю важко спонсорувати війну в Україні , яку веде кремль ...може Кон Чен Ий , знову китаю допоможе , китайську зброю, через себе перекине?чи вже нізяааа
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25.08.2024 21:46 Ответить
Поажіться щоб вас було видно що ви також самі меркантильні ублюдкі
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25.08.2024 21:47 Ответить
Китай довийобується
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25.08.2024 21:48 Ответить
Йдіть лісом, потвори!
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25.08.2024 21:53 Ответить
Дали США мавпам, вибачте- пандам, технології - тож радійте .
Дешева робоча сила. Мабуть української мови не знають.
Дешева рибка- погана юшка.
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25.08.2024 21:53 Ответить
"сунь куй в чай" тішились вічно усміхнені жовтолиці посіпаки куйла , але не тут то було ,і вийшло "сунь куй сам"
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25.08.2024 22:01 Ответить
В будку комуняцьке лайно!Рішуче походу вам у фінансову пику дали,раз ви так скавулите!!
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25.08.2024 22:17 Ответить
Китай рішуче іде на куй
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25.08.2024 22:23 Ответить
Америка ******** Китай породила, Америка ******** Китай і уб'є.
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25.08.2024 22:25 Ответить
китайские старшие братья могут надавить на свою кацапскую прислугу и быстро завершить войну.
ну одним старым фашистом придется пожертвовать.
так кацапы за это даже благодарны будут.
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25.08.2024 22:34 Ответить
В сраці хай сидить
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26.08.2024 01:33 Ответить
Разволновался. Ничайна серпом по яйцам что ли попало? Ну не плачь.
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26.08.2024 08:33 Ответить
давно горобців не ловили і руду в селах не плавили,- пора до печери
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26.08.2024 09:55 Ответить
 
 