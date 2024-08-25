Китай рішуче виступає проти санкцій США щодо пов’язаних з РФ компаній
Пекін закликав США "припинити неправомірні дії" після того, як китайські компанії були включені до списку санкцій, які спрямовані проти ланцюгів поставок, що живлять Росію, та підривають її економіку в умовах воєнного часу.
Як передає Цензор.НЕТ, ро це повідомляє Bloomberg.
Як зазначається, Китай "рішуче виступає проти" санкцій і "вживатиме необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній", - йдеться в заяві Міністерства торгівлі КНР.
Нагадаємо, 23 серпня Міністерство фінансів США запровадило обмежувальні заходи проти приблизно 400 фізичних і юридичних осіб у РФ та інших країнах світу, переважно з Китаю та Гонконгу, у зв'язку з продовженням Росією війни проти України.
Зокрема, санкції націлені на численні транснаціональні мережі, які задіяні в отриманні боєприпасів і товарів військового призначення для Росії. Крім того, заходи стосуватимуться організаторів постачань у РФ деяких видів електроніки та обладнання.
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Тому США не вигідно, щоб коммі_китай одномоментно заборонив експорт всієї електроніки, яка зараз там штампуєьться en masse.
Отже, якщо на путунхуа здійснюватиметься тиск, то поступово, без різких рухів.
друге це прибутки випуск плат в іншій країні це втрачені міліарди тому і немає ніяких змін політики
Навіть тестування прототипів нових чіпів АІ які згідно американського законодавства взагалі б не мали поставлятись, тільки там і проводиться тому що вартість цього в рази нижча в Китаї
Ви говорите про виробництво мікропроцесорів (я знаю, бо в темі), але я писав про виробництво системних плат. Тобто PCB і впаювання в них всього.
Наскільки мені відомо, системні плати для x86 у Європі не виготовляють -- так само, як і відеокарти.
вї....бати по гробниці вови члЄніна, і вся ця сатана згине як роса на сонці
Ну можуть китайці витріщити свої вузькі оченята чи напрягти маленькі жовті дупки.
Що робити з цією комуняцькою худобою добре знають японці - сракою на бамбук.
Дешева робоча сила. Мабуть української мови не знають.
Дешева рибка- погана юшка.
ну одним старым фашистом придется пожертвовать.
так кацапы за это даже благодарны будут.