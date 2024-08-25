Китай рішуче виступає проти санкцій США щодо пов’язаних з РФ компаній

Пекін закликав США "припинити неправомірні дії" після того, як китайські компанії були включені до списку санкцій, які спрямовані проти ланцюгів поставок, що живлять Росію, та підривають її економіку в умовах воєнного часу.

Як передає Цензор.НЕТ, ро це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, Китай "рішуче виступає проти" санкцій і "вживатиме необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній", - йдеться в заяві Міністерства торгівлі КНР.

Нагадаємо, 23 серпня Міністерство фінансів США запровадило обмежувальні заходи проти приблизно 400 фізичних і юридичних осіб у РФ та інших країнах світу, переважно з Китаю та Гонконгу, у зв'язку з продовженням Росією війни проти України.

Зокрема, санкції націлені на численні транснаціональні мережі, які задіяні в отриманні боєприпасів і товарів військового призначення для Росії. Крім того, заходи стосуватимуться організаторів постачань у РФ деяких видів електроніки та обладнання.

Також читайте: Зеленський про нові санкції США проти РФ: Це послабить здатність Росії вести війну проти України