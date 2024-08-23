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Зеленський про нові санкції США проти РФ: Це послабить здатність Росії вести війну проти України

Зеленський про нові санкції США проти РФ: Це послабить здатність Росії вести війну проти України

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за розширення санкцій проти Росії.

Про це йдеться у дописі очільника держави у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави заявив, що нові санкції проти країни-агресорки послаблять її здатність вести загарбницьку війну проти України.

"Я вдячний Сполученим Штатам за запровадження сьогодні додаткових жорстких санкцій проти Росії. Майже 400 суб'єктів, включених до нового пакету США, ще більше послаблять здатність Росії вести агресивну війну проти України. Тиск на агресора має зберігатися й посилюватися постійно, доки Росія продовжує свою агресію", - йдеться у заяві президента.

Крім цього, президент подякував США за їхнє лідерство в цих важливих зусиллях.

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"Разом з усіма нашими партнерами, усіма миролюбними країнами ми маємо відновити повагу до Статуту ООН і змусити Росію укласти мир", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що 23 серпня Міністерство фінансів США оголосило новий пакет санкцій проти Росії. До санкційного списку потрапили майже 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, чиї товари та послуги дозволяли РФ підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23683) санкції (11768) США (22497)


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Зелень!
Санкціі почнуть працювати, коли твій дєрмак буде у в'язниці!
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23.08.2024 19:30 Відповісти
От якби ти ще засанкціонував зе!дєрьмака, то позбавив би їх ще й інсайдерської інфи, зе!блазень.
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23.08.2024 19:34 Відповісти
2,5 роки послаблюють і ще досі непахане поле послаблень залишилось...
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23.08.2024 19:40 Відповісти
🤡 вовік , ну скажі" я устал ,я ухожу " відай нацкомітету державного захисту крісло ...гадина мала , Україна без тебе війну і зупинить ,і виграє !ти ж знаєш ! хворий ти ,всі про це знають ,ну будь хочь людиною !!!
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23.08.2024 20:19 Відповісти
Он бы может и ушел, но ему не хочется получить порцию новичка или полония, от х-ла так просто не уйти.
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23.08.2024 20:36 Відповісти
Без урахування наукових досліджень Даунінга-Крюгера, ваш допис втрачає сенс
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23.08.2024 20:57 Відповісти
👏 сенс є завжди ,та всюди, у кожного свій ...а мотивація теж у кожного своя...на посаді президента 🤡, треба розуміти... головою ,шо з ним Україна гине ...та мати сміливість ,мати мотивацію ,бути людиною ,яку не клянуть на кожному кроці !
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23.08.2024 21:08 Відповісти
Коли вже це чмо здохне від передозу?
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24.08.2024 06:03 Відповісти
 
 