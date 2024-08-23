Зеленський про нові санкції США проти РФ: Це послабить здатність Росії вести війну проти України

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за розширення санкцій проти Росії.

Про це йдеться у дописі очільника держави у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави заявив, що нові санкції проти країни-агресорки послаблять її здатність вести загарбницьку війну проти України.

"Я вдячний Сполученим Штатам за запровадження сьогодні додаткових жорстких санкцій проти Росії. Майже 400 суб'єктів, включених до нового пакету США, ще більше послаблять здатність Росії вести агресивну війну проти України. Тиск на агресора має зберігатися й посилюватися постійно, доки Росія продовжує свою агресію", - йдеться у заяві президента.

Крім цього, президент подякував США за їхнє лідерство в цих важливих зусиллях.

Читайте також: Санкції працюють: Постачання американських чіпів у Росію обвалилося у 15 разів

"Разом з усіма нашими партнерами, усіма миролюбними країнами ми маємо відновити повагу до Статуту ООН і змусити Росію укласти мир", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що 23 серпня Міністерство фінансів США оголосило новий пакет санкцій проти Росії. До санкційного списку потрапили майже 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, чиї товари та послуги дозволяли РФ підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій.

Читайте також: США напередодні Дня Незалежності України запровадили великий пакет санкцій проти РФ: до списку потрапили майже 400 осіб та фірм