Санкції працюють: Постачання американських чіпів у Росію обвалилося у 15 разів

Обсяги постачання американських процесорів Intel в Росію у січні-квітні 2024 року впали у 15 разів за кількістю і у 12 разів – у грошовому вираженні, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це пише російський "Коммерсанту" із посиланням на дані Федеральної митної служби РФ.

Зокрема, за перших чотири місяці поточного року у РФ завезли лише 20 тис. американських процесорів Intel, хоча у січні-квітні 2023 року імпортували 289 тисяч штук. Їх вартість впала до 297 млн рублів із 3,5 мільярда рублів.

Аналогічна ситуація спостерігається і з постачанням процесорів американської AMD, всього за чотири місяці 2024 року в РФ завезли всього 17 тис. таких процесорів на загальну суму 142 млн рублів. За аналогічний період їх імпорт до РФ був у декілька разів більшим.

За даними джерела газети на російському ринку, тенденція до зменшення імпорту компонентів американських виробників зберігається і влітку. Офіційно російська митна служба ці дані не публікує.

Падіння імпорту процесорів до Росії пов'язане з труднощами при їх придбанні, пояснив представник російського IT-холдингу Fplus.

"Через блокування оплати через китайські банки збільшилися терміни постачання компонентів, проте російські компанії знайшли спосіб переказати кошти виробнику, у тому числі за допомогою компаній-посередників", – додає представник RDW Technology, яка виробляє електроніку та техніку.

Дефіцит компонентів не зачепить невеликих російських виробників техніки, але з ним можуть зіткнутися великі постачальники, визнає директор російської компанії "Промобіт" Максим Копосов.

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Як повідомлялося, у травні 2023 року США, ЄС та Велика Британія опублікували список із 38 категорій товарів у галузі електроніки, і закликали компанії по всьому світу уникати їх постачання до Росії. До переліку увійшов широкий спектр електронних інтегральних схем, напівпровідників, лазерів та навігаційних приладів.

Водночас американські мікрочіпи і процесори продовжують використовуватися дл виробництва російського озброєння. Оскільки компоненти підлягають експортному контролю, Росія отримує їх безпосередньо, а через мережу посередників із третіх країн, переважно, через Гонконг та Китай.