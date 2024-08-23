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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский о новых санкциях США против РФ: Это ослабит способность России вести войну против Украины

Зеленський про нові санкції США проти РФ: Це послабить здатність Росії вести війну проти України

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за расширение санкций против России.

Об этом говорится в заметке главы государства в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства заявил, что новые санкции против страны-агрессора ослабят ее способность вести захватническую войну против Украины.

"Я благодарен Соединенным Штатам за введение сегодня дополнительных жестких санкций против России. Почти 400 субъектов, включенных в новый пакет США, еще больше ослабят способность России вести агрессивную войну против Украины. Давление на агрессора должно сохраняться и усиливаться постоянно, пока Россия продолжает свою агрессию", - говорится в заявлении президента.

Кроме этого, президент поблагодарил США за их лидерство в этих важных усилиях.

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"Вместе со всеми нашими партнерами, всеми миролюбивыми странами мы должны восстановить уважение к Уставу ООН и заставить Россию заключить мир", - добавил Зеленский.

Напомним, что 23 августа Министерство финансов США объявило новый пакет санкций против России. В санкционный список попали почти 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, чьи товары и услуги позволяли РФ поддерживать войну в Украине и уклоняться от западных санкций.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) санкции (11257) США (26401)


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Зелень!
Санкціі почнуть працювати, коли твій дєрмак буде у в'язниці!
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23.08.2024 19:30 Ответить
От якби ти ще засанкціонував зе!дєрьмака, то позбавив би їх ще й інсайдерської інфи, зе!блазень.
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23.08.2024 19:34 Ответить
2,5 роки послаблюють і ще досі непахане поле послаблень залишилось...
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23.08.2024 19:40 Ответить
🤡 вовік , ну скажі" я устал ,я ухожу " відай нацкомітету державного захисту крісло ...гадина мала , Україна без тебе війну і зупинить ,і виграє !ти ж знаєш ! хворий ти ,всі про це знають ,ну будь хочь людиною !!!
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23.08.2024 20:19 Ответить
Он бы может и ушел, но ему не хочется получить порцию новичка или полония, от х-ла так просто не уйти.
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23.08.2024 20:36 Ответить
Без урахування наукових досліджень Даунінга-Крюгера, ваш допис втрачає сенс
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23.08.2024 20:57 Ответить
👏 сенс є завжди ,та всюди, у кожного свій ...а мотивація теж у кожного своя...на посаді президента 🤡, треба розуміти... головою ,шо з ним Україна гине ...та мати сміливість ,мати мотивацію ,бути людиною ,яку не клянуть на кожному кроці !
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23.08.2024 21:08 Ответить
Коли вже це чмо здохне від передозу?
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24.08.2024 06:03 Ответить
 
 