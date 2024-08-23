Зеленский о новых санкциях США против РФ: Это ослабит способность России вести войну против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за расширение санкций против России.
Об этом говорится в заметке главы государства в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства заявил, что новые санкции против страны-агрессора ослабят ее способность вести захватническую войну против Украины.
"Я благодарен Соединенным Штатам за введение сегодня дополнительных жестких санкций против России. Почти 400 субъектов, включенных в новый пакет США, еще больше ослабят способность России вести агрессивную войну против Украины. Давление на агрессора должно сохраняться и усиливаться постоянно, пока Россия продолжает свою агрессию", - говорится в заявлении президента.
Кроме этого, президент поблагодарил США за их лидерство в этих важных усилиях.
"Вместе со всеми нашими партнерами, всеми миролюбивыми странами мы должны восстановить уважение к Уставу ООН и заставить Россию заключить мир", - добавил Зеленский.
Напомним, что 23 августа Министерство финансов США объявило новый пакет санкций против России. В санкционный список попали почти 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, чьи товары и услуги позволяли РФ поддерживать войну в Украине и уклоняться от западных санкций.
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