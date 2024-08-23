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Новости Санкции против России
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США на кануне Дня Независимости Украины ввели большой пакет санкций против РФ: в список попали почти 400 человек и фирм

США напередодні Дня Незалежності України запровадили великий пакет санкцій проти РФ: до списку потрапили майже 400 осіб та фірм

В пятницу, 23 августа, Министерство финансов США объявило новый пакет санкций против России. В санкционный список попали почти 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, чьи товары и услуги позволяли РФ поддерживать войну в Украине и уклоняться от западных санкций.

Об этом говорится на сайте Минфина США, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия превратила свою экономику в инструмент на службе ВПК Кремля. Сегодняшние действия Министерства финансов продолжают реализацию обязательств, взятых на себя президентом Байденом и его коллегами по G7 по разрушению цепей поставок российской военно-промышленной базы и платежных каналов", - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

В санкционные списки попали более 100 физических и юридических лиц в 16 странах, среди которых Китай, Швейцария, Турция и ОАЭ.

Также санкции нацелены на более 60 российских технологических и оборонных компаний, которые играют важную роль в поддержке и развитии российской оборонной промышленности.

В частности, в перечне ряд организаций, которые занимаются разработкой и модернизацией вооружений, автоматизацией и робототехникой, разработкой и приобретением электроники двойного назначения, цифровым наблюдением, интернетом вещей и искусственным интеллектом.

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"Эти санкции направлены против оборонной промышленности России, одновременно защищая доступ российских граждан к важнейшим телекоммуникациям и другим цифровым технологиям", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, новые санкции также коснулись предприятий металлургического и горнодобывающего сектора России, в частности компании по добыче стали, железа и угля, а также фирм, которые их обслуживают.

В частности, под санкции попали такие компании:

  • ООО "Экропромстрой";
  • ООО "Арктик СПГ-2;
  • ООО "Межрегионстрой";
  • ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания".

Также в санкционном списке крупнейшие экспортеры угля из России:

  • "СДС Уголь";
  • "УК Мечел-Майнинг";
  • АО "Стройсервис";
  • дочерняя компания "Росатома".

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В "черный список" также попали российские институты военных разработок, производители БПЛА и компании, которые обслуживают потребности российского ВПК, вместе с их владельцами и менеджментом.

Кроме этого, США ввели санкционные ограничения против ряда компаний-посредников из ОАЭ, Гонконга, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Китая, которые осуществляли поставки микрочипов в Россию в обход санкций.

Полный список подсанкционных физических и юридических лиц - здесь.

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Автор: 

россия (95361) санкции (11257) Минфин США (68)


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Топ комментарии
+11
Дякуємо!!!
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23.08.2024 19:16
+11
дякуємо, Америка !!!!

ці санкціїї у наших спільних інтересах
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23.08.2024 19:16
+8
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23.08.2024 19:32
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Правила форума Совет форумчан
Гонконг вж китайський. На жаль.
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23.08.2024 19:14 Ответить
А Тайвань який продає чіпи для китайської оборонки який...
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23.08.2024 20:05 Ответить
Дякуємо!!!
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23.08.2024 19:16 Ответить
дякуємо, Америка !!!!

ці санкціїї у наших спільних інтересах
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23.08.2024 19:16 Ответить
День Незалежності в нас, а вітають цапів.... Що ж такоє
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23.08.2024 19:16 Ответить
Непогано, але набагато корисніше було б, хоча б півтораста томагавків, до свята України, ,),
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23.08.2024 19:17 Ответить
Як це зробити, "одночасно захищаючи доступ російських громадян до найважливіших телекомунікацій та інших цифрових технологій"?!
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23.08.2024 20:10 Ответить
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23.08.2024 19:32 Ответить
Very good
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23.08.2024 19:32 Ответить
"Уралкалій" потрапив?

Вони он прямо зараз команду формули-1 віджимають.
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23.08.2024 19:35 Ответить
Дякуємо!
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23.08.2024 19:46 Ответить
Всі ті ж граблі що і два роки поспіль санкції щодо компаній, які можна кожний день створювати прокладки, а не щодо цілої отраслі та вторинні щодо компаній які поставляють певний список продукції, або екпортують певну продукцію...

натомість ЄС збільшив квоту на російську сталь...

Цікавий пункт в санкціях

Сила та цілісність санкцій OFAC випливають не лише зі здатності OFAC призначати та додавати осіб до Списку SDN, а й з його готовності вилучати осіб зі Списку SDN відповідно до закону. Кінцевою метою санкцій є не покарання, а позитивна зміна поведінки. Щоб отримати інформацію щодо процесу видалення зі списку OFAC, включаючи список SDN, зверніться до https://ofac.treasury.gov/faqs/897 розділу поширених запитань OFAC 897 тут. Щоб отримати детальну інформацію про процес подання запиту на https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-list-sdn-list/filing-a-petition-for-removal-from-an-ofac-list виключення зі списку санкцій OFAC,
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23.08.2024 20:15 Ответить
"США напередодні Дня Незалежності України запровадили великий пакет санкцій проти РФ"

Цікаво, а що до надання зброї за програмою PDA, кошти на яку виділив Конгрес.
Залишок коштів 6.2млрд з 7.8млрд, котрі доступні тільки до 1 жовтня 2024
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23.08.2024 21:00 Ответить
Это, конечно, сильно ударит по российской экономике..
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23.08.2024 21:11 Ответить
Аж 400 осіб?! ****, краще 400 томагавків!!!
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23.08.2024 21:16 Ответить
Це марно, Сполучені Штати повинні дати Україні свою ************ зброю.
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23.08.2024 22:36 Ответить
 
 