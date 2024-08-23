США на кануне Дня Независимости Украины ввели большой пакет санкций против РФ: в список попали почти 400 человек и фирм

В пятницу, 23 августа, Министерство финансов США объявило новый пакет санкций против России. В санкционный список попали почти 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, чьи товары и услуги позволяли РФ поддерживать войну в Украине и уклоняться от западных санкций.

Об этом говорится на сайте Минфина США, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия превратила свою экономику в инструмент на службе ВПК Кремля. Сегодняшние действия Министерства финансов продолжают реализацию обязательств, взятых на себя президентом Байденом и его коллегами по G7 по разрушению цепей поставок российской военно-промышленной базы и платежных каналов", - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

В санкционные списки попали более 100 физических и юридических лиц в 16 странах, среди которых Китай, Швейцария, Турция и ОАЭ.

Также санкции нацелены на более 60 российских технологических и оборонных компаний, которые играют важную роль в поддержке и развитии российской оборонной промышленности.

В частности, в перечне ряд организаций, которые занимаются разработкой и модернизацией вооружений, автоматизацией и робототехникой, разработкой и приобретением электроники двойного назначения, цифровым наблюдением, интернетом вещей и искусственным интеллектом.

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"Эти санкции направлены против оборонной промышленности России, одновременно защищая доступ российских граждан к важнейшим телекоммуникациям и другим цифровым технологиям", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, новые санкции также коснулись предприятий металлургического и горнодобывающего сектора России, в частности компании по добыче стали, железа и угля, а также фирм, которые их обслуживают.

В частности, под санкции попали такие компании:

ООО "Экропромстрой";

ООО "Арктик СПГ-2;

ООО "Межрегионстрой";

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания".

Также в санкционном списке крупнейшие экспортеры угля из России:

"СДС Уголь";

"УК Мечел-Майнинг";

АО "Стройсервис";

дочерняя компания "Росатома".

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В "черный список" также попали российские институты военных разработок, производители БПЛА и компании, которые обслуживают потребности российского ВПК, вместе с их владельцами и менеджментом.

Кроме этого, США ввели санкционные ограничения против ряда компаний-посредников из ОАЭ, Гонконга, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Китая, которые осуществляли поставки микрочипов в Россию в обход санкций.

Полный список подсанкционных физических и юридических лиц - здесь.

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