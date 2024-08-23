США на кануне Дня Независимости Украины ввели большой пакет санкций против РФ: в список попали почти 400 человек и фирм
В пятницу, 23 августа, Министерство финансов США объявило новый пакет санкций против России. В санкционный список попали почти 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, чьи товары и услуги позволяли РФ поддерживать войну в Украине и уклоняться от западных санкций.
Об этом говорится на сайте Минфина США, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия превратила свою экономику в инструмент на службе ВПК Кремля. Сегодняшние действия Министерства финансов продолжают реализацию обязательств, взятых на себя президентом Байденом и его коллегами по G7 по разрушению цепей поставок российской военно-промышленной базы и платежных каналов", - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
В санкционные списки попали более 100 физических и юридических лиц в 16 странах, среди которых Китай, Швейцария, Турция и ОАЭ.
Также санкции нацелены на более 60 российских технологических и оборонных компаний, которые играют важную роль в поддержке и развитии российской оборонной промышленности.
В частности, в перечне ряд организаций, которые занимаются разработкой и модернизацией вооружений, автоматизацией и робототехникой, разработкой и приобретением электроники двойного назначения, цифровым наблюдением, интернетом вещей и искусственным интеллектом.
"Эти санкции направлены против оборонной промышленности России, одновременно защищая доступ российских граждан к важнейшим телекоммуникациям и другим цифровым технологиям", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме этого, новые санкции также коснулись предприятий металлургического и горнодобывающего сектора России, в частности компании по добыче стали, железа и угля, а также фирм, которые их обслуживают.
В частности, под санкции попали такие компании:
- ООО "Экропромстрой";
- ООО "Арктик СПГ-2;
- ООО "Межрегионстрой";
- ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания".
Также в санкционном списке крупнейшие экспортеры угля из России:
- "СДС Уголь";
- "УК Мечел-Майнинг";
- АО "Стройсервис";
- дочерняя компания "Росатома".
В "черный список" также попали российские институты военных разработок, производители БПЛА и компании, которые обслуживают потребности российского ВПК, вместе с их владельцами и менеджментом.
Кроме этого, США ввели санкционные ограничения против ряда компаний-посредников из ОАЭ, Гонконга, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Китая, которые осуществляли поставки микрочипов в Россию в обход санкций.
Полный список подсанкционных физических и юридических лиц - здесь.
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ці санкціїї у наших спільних інтересах
Вони он прямо зараз команду формули-1 віджимають.
натомість ЄС збільшив квоту на російську сталь...
Цікавий пункт в санкціях
Сила та цілісність санкцій OFAC випливають не лише зі здатності OFAC призначати та додавати осіб до Списку SDN, а й з його готовності вилучати осіб зі Списку SDN відповідно до закону. Кінцевою метою санкцій є не покарання, а позитивна зміна поведінки. Щоб отримати інформацію щодо процесу видалення зі списку OFAC, включаючи список SDN, зверніться до https://ofac.treasury.gov/faqs/897 розділу поширених запитань OFAC 897 тут. Щоб отримати детальну інформацію про процес подання запиту на https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-list-sdn-list/filing-a-petition-for-removal-from-an-ofac-list виключення зі списку санкцій OFAC,
Цікаво, а що до надання зброї за програмою PDA, кошти на яку виділив Конгрес.
Залишок коштів 6.2млрд з 7.8млрд, котрі доступні тільки до 1 жовтня 2024