Швейцария присоединилась к части санкций ЕС против России

Федеральный совет Швейцарии сообщил, что присоединяется к части мер 14-го пакета санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе правительства.

В частности, они касаются уточнения запретов на российские алмазы, которые согласовываются на международном уровне.

"Кроме того, были продлены сроки предоставления исключений для вывода инвестиций из России. Цель состоит в том, чтобы швейцарские компании могли законно прекратить свою бизнес-деятельность в России", - отметили там.

Меры вступают в силу с 27 августа

В Федеральном совете добавили, что продолжат рассмотрение других мер пакета санкций ЕС и примут решение о присоединении к ним "в ближайшее время".

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