Швейцария присоединилась к части санкций ЕС против России
Федеральный совет Швейцарии сообщил, что присоединяется к части мер 14-го пакета санкций против России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе правительства.
В частности, они касаются уточнения запретов на российские алмазы, которые согласовываются на международном уровне.
"Кроме того, были продлены сроки предоставления исключений для вывода инвестиций из России. Цель состоит в том, чтобы швейцарские компании могли законно прекратить свою бизнес-деятельность в России", - отметили там.
Меры вступают в силу с 27 августа
В Федеральном совете добавили, что продолжат рассмотрение других мер пакета санкций ЕС и примут решение о присоединении к ним "в ближайшее время".
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Алекс Скела
показать весь комментарий21.08.2024 18:35 Ответить Мне нравится 0
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