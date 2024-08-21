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Новини Санкції проти Росії
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Швейцарія приєдналася до частини санкцій ЄС проти Росії

Швейцарія приєдналася до 14 пакету санкцій ЄС проти РФ

Федеральна рада Швейцарії повідомила, що приєднується до частини заходів 14-го пакета санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі уряду.

Зокрема, вони стосуються уточнення заборон на російські алмази, що узгоджуються на міжнародному рівні.

"Крім того, було подовжено терміни надання винятків для виведення інвестицій з Росії. Мета полягає в тому, щоб швейцарські компанії могли законно припинити свою бізнес-діяльність в Росії", - зазначили там.

Заходи набувають чинності з 27 серпня

У Федеральній раді додали, що продовжать розгляд інших заходів пакета санкцій ЄС і ухвалять рішення про долучення до них "найближчим часом".

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санкції (11750) Швейцарія (860) Євросоюз (13306)


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21.08.2024 18:35 Відповісти
 
 