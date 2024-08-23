США напередодні Дня Незалежності України запровадили великий пакет санкцій проти РФ: до списку потрапили майже 400 осіб та фірм

У п'ятницю, 23 серпня, Міністерство фінансів США оголосило новий пакет санкцій проти Росії. До санкційного списку потрапили майже 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, чиї товари та послуги дозволяли РФ підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія перетворила свою економіку на інструмент на службі ВПК Кремля. Сьогоднішні дії Міністерства фінансів продовжують реалізацію зобов'язань, взятих на себе президентом Байденом та його колегами по G7, щодо руйнування ланцюгів постачання російської військово-промислової бази та платіжних каналів", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

До санкційних списків потрапили понад 100 фізичних та юридичних осіб у 16 країн, серед яких Китай, Швейцарія, Туреччина та ОАЕ.

Також санкції націлені на понад 60 російських технологічних і оборонних компаній, які відіграють важливу роль підтримки і розвитку російської оборонної промисловості.

Зокрема, у переліку низка організацій, які займаються розробкою і модернізацією озброєнь, автоматизацією і робототехнікою, розробкою і придбанням електроніки подвійного призначення, цифровим спостереженням, інтернетом речей і штучним інтелектом.

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"Ці санкції спрямовані проти оборонної промисловості Росії, одночасно захищаючи доступ російських громадян до найважливіших телекомунікацій та інших цифрових технологій", - йдеться у повідомленні відомства.

Крім цього, нові санкції також торкнулися підприємств металургійного та гірничодобувного сектору Росії, зокрема компанії з видобутку сталі, заліза та вугілля, а також фірм, які їх обслуговують.

Зокрема, під санкції потрапили такі компанії:

ТОВ "Екропромстрой";

ТОВ "Арктик СПГ-2;

ТОВ "Межрегионстрой";

ПАТ "Якутская топливно-энергетическая компания".

Також у санкційному списку найбільші експортери вугілля з Росії:

"СДС Уголь";

"УК Мечел-Майнинг";

АТ "Стройсервис";

дочірні компанії "Росатома".

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До "чорного списку" також потрапили російські інститути військових розробок, виробники БПЛА та компанії, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Крім цього, США запровадили санкційні обмеження проти низки компаній-посередників з з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали поставки мікрочипів в Росію в обхід санкцій.

Повний список підсанкційних фізичних та юридичних осіб - тут.

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