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Новини Санкції проти Росії
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США напередодні Дня Незалежності України запровадили великий пакет санкцій проти РФ: до списку потрапили майже 400 осіб та фірм

США напередодні Дня Незалежності України запровадили великий пакет санкцій проти РФ: до списку потрапили майже 400 осіб та фірм

У п'ятницю, 23 серпня, Міністерство фінансів США оголосило новий пакет санкцій проти Росії. До санкційного списку потрапили майже 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, чиї товари та послуги дозволяли РФ підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія перетворила свою економіку на інструмент на службі ВПК Кремля. Сьогоднішні дії Міністерства фінансів продовжують реалізацію зобов'язань, взятих на себе президентом Байденом та його колегами по G7, щодо руйнування ланцюгів постачання російської військово-промислової бази та платіжних каналів", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

До санкційних списків потрапили понад 100 фізичних та юридичних осіб у 16 країн, серед яких Китай, Швейцарія, Туреччина та ОАЕ.

Також санкції націлені на понад 60 російських технологічних і оборонних компаній, які відіграють важливу роль підтримки і розвитку російської оборонної промисловості.

Зокрема, у переліку низка організацій, які займаються розробкою і модернізацією озброєнь, автоматизацією і робототехнікою, розробкою і придбанням електроніки подвійного призначення, цифровим спостереженням, інтернетом речей і штучним інтелектом.

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"Ці санкції спрямовані проти оборонної промисловості Росії, одночасно захищаючи доступ російських громадян до найважливіших телекомунікацій та інших цифрових технологій", - йдеться у повідомленні відомства.

Крім цього, нові санкції також торкнулися підприємств металургійного та гірничодобувного сектору Росії, зокрема компанії з видобутку сталі, заліза та вугілля, а також фірм, які їх обслуговують.

Зокрема, під санкції потрапили такі компанії: 

  • ТОВ "Екропромстрой";
  • ТОВ "Арктик СПГ-2;
  • ТОВ "Межрегионстрой";
  • ПАТ "Якутская топливно-энергетическая компания".

Також у санкційному списку найбільші експортери вугілля з Росії:

  • "СДС Уголь";
  • "УК Мечел-Майнинг";
  • АТ "Стройсервис";
  • дочірні компанії "Росатома".

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До "чорного списку" також потрапили російські інститути військових розробок, виробники БПЛА та компанії, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Крім цього, США запровадили санкційні обмеження проти низки компаній-посередників з з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали поставки мікрочипів в Росію в обхід санкцій.

Повний список підсанкційних фізичних та юридичних осіб - тут.

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Автор: 

росія (64923) санкції (11768) Мінфін США (122)


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Топ коментарі
+11
Дякуємо!!!
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23.08.2024 19:16
+11
дякуємо, Америка !!!!

ці санкціїї у наших спільних інтересах
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23.08.2024 19:16
+8
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23.08.2024 19:32
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Гонконг вж китайський. На жаль.
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23.08.2024 19:14 Відповісти
А Тайвань який продає чіпи для китайської оборонки який...
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23.08.2024 20:05 Відповісти
Дякуємо!!!
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23.08.2024 19:16 Відповісти
дякуємо, Америка !!!!

ці санкціїї у наших спільних інтересах
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23.08.2024 19:16 Відповісти
День Незалежності в нас, а вітають цапів.... Що ж такоє
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23.08.2024 19:16 Відповісти
Непогано, але набагато корисніше було б, хоча б півтораста томагавків, до свята України, ,),
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23.08.2024 19:17 Відповісти
Як це зробити, "одночасно захищаючи доступ російських громадян до найважливіших телекомунікацій та інших цифрових технологій"?!
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23.08.2024 20:10 Відповісти
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23.08.2024 19:32 Відповісти
Very good
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23.08.2024 19:32 Відповісти
"Уралкалій" потрапив?

Вони он прямо зараз команду формули-1 віджимають.
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23.08.2024 19:35 Відповісти
Дякуємо!
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23.08.2024 19:46 Відповісти
Всі ті ж граблі що і два роки поспіль санкції щодо компаній, які можна кожний день створювати прокладки, а не щодо цілої отраслі та вторинні щодо компаній які поставляють певний список продукції, або екпортують певну продукцію...

натомість ЄС збільшив квоту на російську сталь...

Цікавий пункт в санкціях

Сила та цілісність санкцій OFAC випливають не лише зі здатності OFAC призначати та додавати осіб до Списку SDN, а й з його готовності вилучати осіб зі Списку SDN відповідно до закону. Кінцевою метою санкцій є не покарання, а позитивна зміна поведінки. Щоб отримати інформацію щодо процесу видалення зі списку OFAC, включаючи список SDN, зверніться до https://ofac.treasury.gov/faqs/897 розділу поширених запитань OFAC 897 тут. Щоб отримати детальну інформацію про процес подання запиту на https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-list-sdn-list/filing-a-petition-for-removal-from-an-ofac-list виключення зі списку санкцій OFAC,
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23.08.2024 20:15 Відповісти
"США напередодні Дня Незалежності України запровадили великий пакет санкцій проти РФ"

Цікаво, а що до надання зброї за програмою PDA, кошти на яку виділив Конгрес.
Залишок коштів 6.2млрд з 7.8млрд, котрі доступні тільки до 1 жовтня 2024
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23.08.2024 21:00 Відповісти
Это, конечно, сильно ударит по российской экономике..
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23.08.2024 21:11 Відповісти
Аж 400 осіб?! ****, краще 400 томагавків!!!
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23.08.2024 21:16 Відповісти
Це марно, Сполучені Штати повинні дати Україні свою ************ зброю.
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23.08.2024 22:36 Відповісти
 
 