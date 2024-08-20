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Санкції працюють: Китайські банки почали повертати у Росію платежі за вже доставлені товари, – ЗМІ

путін,сі,цзіньпін

Банки з Китаю почали повертати російським замовниками платежі за товари, які китайські компанії вже доставили у Росію.

Про це пише російська газета "Вєдомості" із посиланням на низку російських бізнесменів, юридичних компаній та банків.

та трозповіли чотири бізнесмени, які зіткнулися з такою проблемою, і підтвердили у юрфірмах FTL Advisers та SinoRuss, адвокатському бюро Nordic Star та банку для бізнесу "Бланк".

Один із російських імпортерів розповів, що чекав на проходження платежу в юанях до одного з найбільших банків Китаю близько трьох місяців, за цей час встиг оформити товар на російській митниці та отримати його, проте гроші раптово повернулися.

Іншому співрозмовнику газети китайський постачальник повідомив, що не може отримати платіж за товар у банку і тому вирішив відправити гроші назад.

На думку голови напряму зовнішньоекономічної діяльності російського банку "Бланк" Анастасії Сорокіної, основною причиною є непроходження комплаєнсу на стороні банків Китаю, які побоюються запровадження вторинних санкцій.

Такі випадки трапляються все частіше, але не є масовими, розповів партнер адвокатського бюро Nordic Star Андрій Гусєв. Водночас він визнав, що зараз багато постачальників у КНР вважають за краще працювати на умовах повної передоплати або через акредитив.

Своєю чергою директор компанії "РМ лоджистик" Євген Ференець визнає, що подібні випадки набувають масового характеру. За його словами, постачальників з Китаю, готових відправити товар до фактичного отримання грошей за нього в умовах проблем з проведенням транскордонних переказів з Росії, стає все менше, тому що у них немає впевненості, що імпортер знайде спосіб оплатити товар.

Як санкції вплинули розрахунки Росії і Китаю

Раніше стало відомо, що невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.

Автор: 

банки (6954) Китай (2124) росія (14183) санкції (4379) рубль (330)


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Топ коментарі
+10
Я теж хочу такі санкції. Щоб отримати товар, а потім повернути назад гроші.
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20.08.2024 13:39
+6
Це одноразова акція. Більше продавці не будуть туди нічого продавати
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20.08.2024 13:44
+2
вагон ? Напиши еще контейнеровоз.

Да китайцы так рады будут еще раз отправить на новую фирму в рашку, они такие тупые
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20.08.2024 13:57
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Я теж хочу такі санкції. Щоб отримати товар, а потім повернути назад гроші.
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20.08.2024 13:39 Відповісти
Це одноразова акція. Більше продавці не будуть туди нічого продавати
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20.08.2024 13:44 Відповісти
серйозно так вважаєте? тут у нас не повинно бути ніякої ейфорії. кацапи знайдуть інші банки для проведення своїх платежів. або все будуть через крипту робити. або вже в кінцевому випадку будуть проводити ті всі операції через бартер. так, обрізання банків ускладнить кацам процес обходу санкцій, зробить його дорожчим і довшим у часі, проте не зупинить. до тих пір, поки у каців є гроші від продажу нафти та інших товарів. обрізати кацам експорт - ось головна і дієва санкція.
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20.08.2024 14:06 Відповісти
Не розумію до чого тут ваш пасаж? Я відповідав іншому по суті його коментаря
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20.08.2024 14:26 Відповісти
Крипта в Китаї заборонена, вони обходять через посередників на заході оплачують їм а ті переводять постачальникам, беруть 6-10% або в дружніх країнах типу Турції, там дешевше але також є обмеження...

Мова в статті саме йде що потрібно платити на перед, а не постачальник поставив а покупець потім заплатив
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20.08.2024 14:31 Відповісти
у банків китаю теж діє свій кешбек у розмірі 100%... бідні росіянці - і товар отримали, і гроші повернулись...
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20.08.2024 13:42 Відповісти
Ви не дивитеся далі свого носа, як і більшість українців на жаль. Кацапські бізнесмени роблять шалені накрутки (до 100%) на китайські товари. Уявіть ситуацію. Ви кожен місяць купуєте в Китаї на 100к, а продаєте за 200к. За рік маєте (200к - 100к) х 12 = 1.2м (ну податки там звичайно і т.п ). А тут чувак за місяць то заробив 200к, але і за рік також. Тому для бізнесмена це дуже погана новина, а не радісна.
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20.08.2024 13:51 Відповісти
ну на один разок, а дальше сосите лапу Панды
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20.08.2024 13:52 Відповісти
вагон ? Напиши еще контейнеровоз.

Да китайцы так рады будут еще раз отправить на новую фирму в рашку, они такие тупые
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20.08.2024 13:57 Відповісти
в тебе сразу видно бизнесмена на перспективе.
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20.08.2024 14:00 Відповісти
Наступні покупки будуть з 300% націнкою. Або взагалі не будуть.
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20.08.2024 13:51 Відповісти
Не будет в будущем ничего даже с наценкой.
Либо через третьи страны. Что увеличивает затраты и на время доставки, и опять же пока вложенные деньги вернутся
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20.08.2024 14:02 Відповісти
Нє, ну шось може і буде. В Китаї висока конкуренція між виробниками, це когось та й штовхне ризикнути. Але напевне будуть закладати додаткові ризики в ціну.
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20.08.2024 14:08 Відповісти
Или попасть под санкции США, чтоб уже наверняка бизнес накрылся.
Хорошие перспективы, если у тебя не гаражное производство.
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20.08.2024 14:16 Відповісти
Якщо товарооборот росте то не все так райдужно, тим більше в самій статті пише що випадки не є масовими
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20.08.2024 14:27 Відповісти
https://nv.ua/ukr/opinion/shcho-vidbuvayetsya-z-rosiyskoyu-ekonomikoyu-poyasnyuye-ekonomist-sergiy-aleksashenko-50444309.html
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20.08.2024 15:08 Відповісти
до сраки ті санкції
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20.08.2024 15:10 Відповісти
Як же добре мати санкції. Російским бізнесменам не тільки кітайські товари поставили, але й гроші повернули. Нам так не жити!
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20.08.2024 15:10 Відповісти
Які дивні санкції. Російским бізнесменам не тільки кітайські товари поставили, але й гроші повернули. Нам так не жити!
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20.08.2024 15:13 Відповісти
То як же вони, ті санкції, працюють?
Взяли гроші, поставили товар і повернули гроші? Це санкції, чи що це?
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21.08.2024 15:14 Відповісти

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