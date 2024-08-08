Путін легалізував майнінг та міжнародні розрахунки криптовалютою для обходу санкцій

Російський диктатор Путін підписав закони, які легалізують в Росії майнінг криптовалют та дозволяють міжнародні розрахунки за допомогою криптовалюти під контролем російського центробанку.

Відповідні документи опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, пише російська редакція Forbes.

Зокрема, з 1 листопада юрособи та підприємці зможуть добувати криптовалюту лише після включення до спеціального реєстру, фізособи ж зможуть робити це без включення до реєстру, але за умови, що не перевищуватимуть встановлені ліміти енергоспоживання. При цьому російський уряд отримає можливість забороняти майнінг в окремих регіонах Росії.

Майнери будуть зобов'язані звітувати про здобуту криптовалюту перед Росфінмоніторингом і надавати адреси своїх гаманців податківцям, ФСБ, Росмайну, а інформацію про угоди – уповноваженому органу. .

Інший підписаний Путіним закон дозволить центробанку Росії запустити експеримент зі створення майданчика для використання криптовалюту в міжнародних розрахунках. Досі в Росії діяла заборона використання цифрової валюти для розрахунків, але з 1 вересня з'явиться можливість використовувати криптовалюту як засіб платежу у зовнішньоторговельній діяльності.

Співавтор обох законів, заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Антон Горєлкін пояснював, що легалізація криптовалюти покликана створити інструмент для обходу санкцій проти Росії.

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Як повідомлялося, центробанк РФ планує провести перші міжнародні розрахунки у криптовалюті до кінця року, заявила раніше його голова Ельвіра Набіулліна.

Нагадаємо, у березні російський диктатор Путін вже підписав базовий закон, який дозволяє використовувати криптоактиви для зовнішньоторговельних розрахунків.

За даними Boomberg, російські сировинні компанії вже почали використовувати криптовалюту для торгівлі з Китаєм. Так, щонайменше два великі виробники металів, що не перебувають під санкціями, перейшли в платежах на стейблкоіни, прив’язані до долара США (USDT).

Росія входить до трійки країн за обсягами майнінгу

У 2022 році російський центробанк запропонував повністю заборонити використання та майнінг криптовалют у Росії через потенційну небезпеку для фінансової системи в умовах санкцій. Однак проти цього виступив російський президент Путін, підтримавши пропозицію уряду РФ запровадити оподаткування та регулювання майнінгу криптовалют, повідомляв Bloomberg.

За підсумками 2022 року Росія входила до трійки найбільших країн за обсягами обчислювальних потужностей, задіяних у майнінгу криптовалют. Тоді загальні потужності найбільших російських майнінгових компаній перевищили 500 МВт, за їх власними оцінками. Майнери в Росії в 2022 видобули криптовалюти приблизно на 50-60 мільярдів рублів, заявляв директор Skolkovo Fintech Hub Павло Новіков у травні 2023 року.

У 2023 році Росія вийшла на друге місце у світі за цим показником. За оцінками російської майнінгової компанії BitRiver, з січня по грудень 2023 обсяг потужностей, що використовуються в майнінгу, зріс до 1700 МВт.