Невеликі банки з Китаю також відмовилися приймати платежі з Росії, – росЗМІ

Невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела на ринку.

Співрозмовники видання стверджують, що ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Приймати прямі транзакції з Росії відмовляються більше ніж 98% китайських банків. і це може призвести до проблем із постачанням товарів до Росії та зростання цін.

Регіональні банки Китаю, орієнтовані насамперед на внутрішній ринок, були "запасним аеродромом" для компаній з Росії кілька місяців поспіль. Тепер же російський бізнес намагається проводити розрахунки через треті країни.

За останні три тижні кількість заявок у діючих платіжних агентів, які проводять транзакції через треті країни, зросла в кілька разів. Найчастіше компанії з Росії надсилають платежі до Китаю через гонконгські банки, але деякі китайські кредитні організації відмовляються працювати з ними.

Також є можливість переказувати кошти через філії російських банків у Китаї, але вони продають клієнтам юані за курсом Центробанку РФ із надбавкою 5%. Крім того, багато китайських компаній не приймають гроші з філій російських фінорганізацій.

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Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях

Як повідомлялося, Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами через проблеми у фінансових розрахунках, обумовлені загрозою санкцій США.

Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.

Раніше повідомлялося, що Банк Росії розглядає можливість подальших обмежень на обіг у країні ключових світових валют, торги якими вже зупинилися на біржі через санкції США.

"Московська біржа" 13 червня припинила операції з доларами та євро після того, як Мінфін США вніс її до чорних списків разом із ключовими розрахунковими структурами – Національним кліринговим центром та Національним розрахунковим депозитарієм.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.

Також повідомлялося, що проблеми в оплаті імпорту та отриманні виручки від експорту змусили російську владу форсувати легалізацію транскордонних розрахунків у цифрових валютах.