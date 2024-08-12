Видача валютних кредитів для бізнесу у Росії обвалилася через дефіцит юанів

Російські банки у червні зменшили обсяги кредитування бізнесу в іноземній валюті одразу на 27,6%, порівняно з травнем.

Протягом місяця російські кредитори видали корпоративним клієнтам валютні позички на суму 420,9 млрд рублів, або 34,99 млрд юанів, повідомляє РБК із посиланням на дані центробанку Росії.

Це мінімальний місячний обсяг із листопада 2023 року, якщо не брати до уваги сезонний спад кредитування у січні 2024 року.

При цьому з 2022 року через санкції валютне кредитування у РФ здійснюється переважно в китайській валюті.

Водночас видача кредитів для бізнесу у рублях у червні знизилися порівняно з травнем на 3,6%.

У підсумку, частка валютних позик у загальному обсязі кредитування у червні зменшилася до 6% порівняно з більш ніж 8% у квітні - травні.

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Молодший директор із банківських рейтингів російського агентства "Експерт РА" Анатолій Перфільєв пояснює падіння корпоративного кредитування в юанях нестачею валютних пасивів у банків, нагадавши про обережність, яку виявляють китайські банки в роботі з Росією через загрозу санкцій.

Він розповів, що обсяги юанів, що надходять до Росії, знижуються, а витрати на здійснення операцій зростають. До того ж на тлі високих ставок за рублевими депозитами стає не так вигідно розміщувати в банках кошти в китайській валюті, і, як наслідок, утворюється юаневий дефіцит.

Керівник групи рейтингів фінансових інститутів АКРА Валерій Півень пов'язав ситуацію із кредитуванням у юанях із дефіцитом ресурсної бази, який може утворюватися через зниження припливу валютного виторгу від експортерів.

Як повідомлялося, раніше у центробанку РФ вказували, що потреба російського бізнесу у юаневих кредитах зростає, але вона не підкріплюється обсягом та швидкістю залучення коштів населення та бізнесу у китайській валюті.

Така тенденція спостерігається із грудня 2023 року, вона поглибилася після запровадження санкцій США проти "Московської біржі", яка змушена була припинити торги доларом та євро, а згодом взагалі приховала статистику про обсяги торгів валютою.