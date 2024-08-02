"Московська біржа" засекретила дані про обсяги торгів валютою

"Московська біржа", що потрапила під американські санкції, більше не публікуватиме даних про обсяги торгів валютою.

Про це повідомили в пресслужбі торгового майданчика, передає The Moscow Times.

Рішення засекретити статистику, яку біржа публікувала щомісяця, а також у режимі реального часу у вигляді графіків ходу торгів, було ухвалено "у зв'язку зі зміною інформаційної політики".

Як саме змінилася політика й чому, біржа не уточнила.

В опублікованих даних про торги за липень статистика біржового ринку відсутня. Зникли також дані щодо обсягів з інтерактивних графіків курсу валют на сайті біржі.

Раніше Центробанк РФ засекретив дані про позабіржові валютні торги, де після санкцій проводяться угоди з доларом та євро та визначаються їх офіційні курси.

Санкції проти "Московської біржі"

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

21 червня російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.