"Всі розібрали": Після санкцій проти "Мосбіржі" у московських банках закінчились долари

Після санкцій США "Московська біржа" припинила торги доларами та євро, а через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Зранку у четвер доларів не виявилося в жодному відділенні великих банків у Москві, які перевірив кореспондент The Moscow Times.

"З учорашнього дня всі розібрали", – розповів операціоніст відділення банку "Авангард". За його словами, станом на 10 ранку в касі залишалася лише купюра $100 старого зразка, інших доларів і євро не було.

Схожа ситуація у розташованому неподалік відділенні "Альфа-банку": доларів і євро в наявності в касі взагалі не було. Операціоніст пояснив, що всю валюту розкупили. "Альфа-банк" вранці був готовий купити долари по 87 рублів, а продати по 97 рублів.

Не виявилося ані доларів, ані євро і у 15 відділеннях "Сбєрбанку" у різних районах Москви. Касири пояснювали відсутність підвищеним попитом.

"Ну ви новини чули, розуміти повинні", – сказав співробітник одного з відділень.

"Сбєрбанк" вранці пропонував чи не найнижчий курс продажу готівкової валюти – менше 92,9 рублів за долар (курс купівлі – 83 рублі), тому до відділення постійно заходили росіяни, які намагалися купити валюту, але співробітники відповідали їм, що "всі вже розібрали".

При цьому офіційно у пресслужбі "Сбєрбанку" повідомили, що підвищеного попиту на валюту у відділеннях банку не бачать.

"Попит на валюту у відділеннях "Сбєра" знаходиться на рівні стандартних середньоденних значень, тобто невисокий. Підвищеного інтересу до валюти наших клієнтів не спостерігаємо", – запевнили у найбільшому російському банку.

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Як повідомлялося, напередодні США запровадили санкції проти "Московської біржі", "Національного клірингового центру" центробанку РФ, "Національного розрахункового депозитарію", страхової компанії "Согаз" та "Російської національної перестрахувальної компанії".

Одразу після цього "Московська біржа" оголосила про припинення торгів доларом і євро, вона також зупинить торги інструментами з розрахунками у цих валютах.

Нагадаємо, ще після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та ЄС заборонили ввозити до Росії готівкові долари та євро, а російський центробанк заборонив знімати з валютних рахунків більше $10 000 і заборонив банкам продавати валюту росіянам.

Згодом банкам дозволили продавати готівкову валюту, яку вони раніше купили в інших громадян.