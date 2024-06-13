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Новини
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"Всі розібрали": Після санкцій проти "Мосбіржі" у московських банках закінчились долари

рубль

Після санкцій США "Московська біржа" припинила торги доларами та євро, а через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Зранку у четвер доларів не виявилося в жодному відділенні великих банків у Москві, які перевірив кореспондент The Moscow Times.

"З учорашнього дня всі розібрали", – розповів операціоніст відділення банку "Авангард". За його словами, станом на 10 ранку в касі залишалася лише купюра $100 старого зразка, інших доларів і євро не було.

Схожа ситуація у розташованому неподалік відділенні "Альфа-банку": доларів і євро в наявності в касі взагалі не було. Операціоніст пояснив, що всю валюту розкупили. "Альфа-банк" вранці був готовий купити долари по 87 рублів, а продати по 97 рублів.

Не виявилося ані доларів, ані євро і у 15 відділеннях "Сбєрбанку" у різних районах Москви. Касири пояснювали відсутність підвищеним попитом.

"Ну ви новини чули, розуміти повинні", – сказав співробітник одного з відділень.

"Сбєрбанк" вранці пропонував чи не найнижчий курс продажу готівкової валюти – менше 92,9 рублів за долар (курс купівлі – 83 рублі), тому до відділення постійно заходили росіяни, які намагалися купити валюту, але співробітники відповідали їм, що "всі вже розібрали".

При цьому офіційно у пресслужбі "Сбєрбанку" повідомили, що підвищеного попиту на валюту у відділеннях банку не бачать.

"Попит на валюту у відділеннях "Сбєра" знаходиться на рівні стандартних середньоденних значень, тобто невисокий. Підвищеного інтересу до валюти наших клієнтів не спостерігаємо", – запевнили у найбільшому російському банку.

Читайте також: Акції "Московської біржі" обвалилися на 15% після запровадження санкцій США

Як повідомлялося, напередодні США запровадили санкції проти "Московської біржі", "Національного клірингового центру" центробанку РФ, "Національного розрахункового депозитарію", страхової компанії "Согаз" та "Російської національної перестрахувальної компанії".

Одразу після цього "Московська біржа" оголосила про припинення торгів доларом і євро, вона також зупинить торги інструментами з розрахунками у цих валютах.

Нагадаємо, ще після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та ЄС заборонили ввозити до Росії готівкові долари та євро, а російський центробанк заборонив знімати з валютних рахунків більше $10 000 і заборонив банкам продавати валюту росіянам.

Згодом банкам дозволили продавати готівкову валюту, яку вони раніше купили в інших громадян.

Автор: 

валюта (2178) долар (417) росія (14240) санкції (4403) обмін валюти (706)


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Топ коментарі
+18
Это надо было делать еще в начале войны,забрать доллар и превратить рубли в фантики и тогда тупорылые орки перестали бы наниматься мясом на войну.Но тат геополитические игры на нашей крови оказались важнее.
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13.06.2024 16:21
+13
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13.06.2024 16:56
+12
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13.06.2024 16:22
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Это надо было делать еще в начале войны,забрать доллар и превратить рубли в фантики и тогда тупорылые орки перестали бы наниматься мясом на войну.Но тат геополитические игры на нашей крови оказались важнее.
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13.06.2024 16:21 Відповісти
Так ось чого у нас курс впав.
Зєлєні вирішили подсобіть братушкам с валютой окаянной.
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13.06.2024 16:21 Відповісти
Та не, братушки ща зебилам - пох-нах. Они не успевают наперегонки приподниматься на тотализаторе, от ими устраиваемых шатаниях валюты. на постое присутствует цикличность, даже мною предугаемая, еще и мне, несведущему, падает понемногу, типо, 2-3 кусков юсд в месяц.
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13.06.2024 16:31 Відповісти
Вважайте це за гірку іронію.
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13.06.2024 16:36 Відповісти
https://youtu.be/8py5qLL7g08 super gut
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13.06.2024 16:21 Відповісти
У кого будут доллары, у кого не будет - решает теперь товарищь майор!
Хотели колбасы по 2:20 ???!!! Так вот путь к ней через "сюда"
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13.06.2024 16:22 Відповісти
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13.06.2024 16:22 Відповісти
Нікак ...
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13.06.2024 18:53 Відповісти
люди, будьте вже нарешті реалістами! ніякі санкції паРаші не завадять воювати з Україною. скільки вже пакетів санкцій було накладено на паРашу так званим цивілізованим світом? десять? чи навіть більше? я вже збився з рахунку. всі ці санкції не більше, ніж імітація. після кожного чергового нікчемного санкційного пакету "експерти" відправляли паРашу в дев'яності і передрікали скорий розвал, як совку, долар по 200 і т.д. і що? а нічого. паРаша не відчуває жодних проблем у створенні ракет або танків, або безпілотників. одна рука накладає санкції на паРашу, інша купує у паРаші нафту, алмази, титан, алюміній. великі корпорації, типу Nvidia та Samsung, Nestle та Coca Cola, Gigabyte та MSI, не кажучи вже про більш дрібні кампанії, як працювали на паРаші, так і працюють. то ж може досить вже мрій про економічну смерть паРаші? за нинішніх умов та ставлення так званого цивілізованого світу до ситуації з паРашею це майже нереально.
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13.06.2024 16:25 Відповісти
Дурниє хохли нікак нє поймут всєх вигод прісоєдінєнія к такой супєрстабільной і супєрзащіщьонной странє, как россія. Нічєго, зімой поймут окончатєльно.
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13.06.2024 16:28 Відповісти
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13.06.2024 17:04 Відповісти
і таких в Україні вистачає.
але значно більше просто тупих, які ховають тупість за тим, що вони вважають сарказмом.
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14.06.2024 08:49 Відповісти
Це ше добре коли в Європі за рубль дають 1 цент - погано коли за рубль будуть давати в морду
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13.06.2024 16:26 Відповісти
пів цента
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13.06.2024 16:42 Відповісти
Збулась нарешті мрія ідіота,
тобто фуйла:
Настав кінець доляра!!!
на мацковіі
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13.06.2024 16:28 Відповісти
Та це таке, перейшли на юані і ніяких проблем. Не потрібні патріотам -москалям гидкі долари.
Всі в черги за юанями!
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13.06.2024 16:31 Відповісти
@ "россия движется в направлении полной зависимости от Китая.
Доля юаня на торгах мосбиржи в мае составила 54%, сейчас это основная валюта на биржевых торгах.
Экономисты не исключили, что кросс-курс доллара теперь будет устанавливаться исходя из курса юаня.
Фактически это будет означать, что российская международная торговля и торговый баланс страны завязан на финансовые показатели Китая.
«За всю свою историю россия еще никогда не была так тесно завязана на устойчивость другой державы; финансовые показатели Китая и курс юаня становятся главными триггерами для показателей российской экономики»".
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13.06.2024 16:36 Відповісти
У них ті ж глобальні проблеми, що і у нас.
Ми нічого не виробляємо. Русня майже нічого не виробляє, крім сировини.
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13.06.2024 16:37 Відповісти
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13.06.2024 16:56 Відповісти
Амінь.
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13.06.2024 17:22 Відповісти
А НАВІЩО КАЦАПАМ ДОЛАРИ?
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13.06.2024 16:59 Відповісти
Лавров на днях їздив в зімбабве договорюватись про делоларизацію,але він не думав що це станеться так швидко ))

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13.06.2024 17:24 Відповісти
Правильно, нєхєр нєскрєпной валютой чєрнь балОвать
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13.06.2024 17:42 Відповісти
Пусть покупают тугрики!
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13.06.2024 19:57 Відповісти
"Кирдык америке,подумал Ванька,глядя на табличку" долларов нет!".
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13.06.2024 20:19 Відповісти

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