Акції "Московської біржі" обвалилися на 15% після запровадження санкцій США

Акції "Московської біржі" 13 червня відкрилися зниженням до 15% після запровадження санкцій США.

Про це пише "Нова газета Європа" з посиланням на дані торгів.

Зокрема, акції російського "Сбербанку" на відкритті торгової сесії втрачали на 4%, ВТБ – до 4,7%. Папери "Новатек" знизилися до 6,8%, "Селігдара" – до 10,3%.

За даними "Комерсанта", станом на 10:20, індекс Мосбіржі скоротився на 1,6%, РТС – на 1,4%. Рублевий індекс Мосбіржі впав нижче 3100 пунктів уперше з 3 червня.

Напередодні Московська біржа, Національний кліринговий центр та Національний розрахунковий депозитарій були включені до санкційного листа США. Після того Мосбіржа оголосила про припинення з 13 червня торгів доларом та євро.

Як повідомлялося, найбільша у Росії "Московська біржа" раніше визнавала, що буде змушена зупинити торги доларом США у випадку запровадження американських санкцій, подібних до обмежень, під які вже потрапила "Санкт-Петербурзька біржа".

Втім, голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявляла, що поступове запровадження санкцій проти Росії дозволяє їй підготуватися до них і мінімізувати наслідки, з 2014 року російська влада встигла підготуватися до відключення банківської системи від SWIFT, зараз вона готується до припинення біржових торгів доларом США та євро у випадку запровадження санкцій проти "Московської біржі".

Нагадаємо, на початку листопада США запровадили санкції проти "Санкт-Петербурзької біржі", а також семи російських банків – "Абсолют Банку", "Бланк банку", "ХКФ банку", "Почта-банку", "Російського регіонального банку", "Всеросійського банку розвитку регіонів", банку "Русский стандарт".

Після цього "Санкт-Петербурзька біржа" вимушено перейшла на рублі, змінила керівника та спробувала провести розрахунки за операціями з іноземними цінними паперами, укладеними до припинення торгів 2 листопада.