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Новини
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Акції "Московської біржі" обвалилися на 15% після запровадження санкцій США

мосбіржа

Акції "Московської біржі" 13 червня відкрилися зниженням до 15% після запровадження санкцій США.

Про це пише "Нова газета Європа" з посиланням на дані торгів.

Зокрема, акції російського "Сбербанку" на відкритті торгової сесії втрачали на 4%, ВТБ – до 4,7%. Папери "Новатек" знизилися до 6,8%, "Селігдара" – до 10,3%.

За даними "Комерсанта", станом на 10:20, індекс Мосбіржі скоротився на 1,6%, РТС – на 1,4%. Рублевий індекс Мосбіржі впав нижче 3100 пунктів уперше з 3 червня.

Напередодні Московська біржа, Національний кліринговий центр та Національний розрахунковий депозитарій були включені до санкційного листа США. Після того Мосбіржа оголосила про припинення з 13 червня торгів доларом та євро.

Як повідомлялося, найбільша у Росії "Московська біржа" раніше визнавала, що буде змушена зупинити торги доларом США у випадку запровадження американських санкцій, подібних до обмежень, під які вже потрапила "Санкт-Петербурзька біржа".

Втім, голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявляла, що поступове запровадження санкцій проти Росії дозволяє їй підготуватися до них і мінімізувати наслідки, з 2014 року російська влада встигла підготуватися до відключення банківської системи від SWIFT, зараз вона готується до припинення біржових торгів доларом США та євро у випадку запровадження санкцій проти "Московської біржі".

Нагадаємо, на початку листопада США запровадили санкції проти "Санкт-Петербурзької біржі", а також семи російських банків – "Абсолют Банку", "Бланк банку", "ХКФ банку", "Почта-банку", "Російського регіонального банку", "Всеросійського банку розвитку регіонів", банку "Русский стандарт".

Після цього "Санкт-Петербурзька біржа" вимушено перейшла на рублі, змінила керівника та спробувала провести розрахунки за операціями з іноземними цінними паперами, укладеними до припинення торгів 2 листопада.

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акція (331) біржа (538) росія (14237) санкції (4402)


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Ти диви як оперативно, аж не очікував такої приті ...
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13.06.2024 13:19 Відповісти
На кацапії є біржа? Я чогось думав, що всіми тими фондовими операціями займаються або в кремлі, або на лубянці...
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13.06.2024 13:47 Відповісти
Що б тут не говорили, а щоденний $ 1000 000 000, який заходить до кацапії, все виправить.

Це $ 365 000 000 на рік. Допомога Україні за найліпших умов сягає $ 50 000 000.
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13.06.2024 14:41 Відповісти
Нолики подправьте
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13.06.2024 16:24 Відповісти
Справді:

$ 365 000 000 000 та $ 50 000 000 000 відповідно.
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13.06.2024 16:27 Відповісти
це круто! і навіть не в тому що обвались акції, а в тому що обвалився "інструментарій"...
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13.06.2024 15:06 Відповісти
единственный кто правильно понял происходящее, это удар по финансовым инвистициям в экономику
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13.06.2024 15:13 Відповісти

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