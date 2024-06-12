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Новини
13 030 28

США запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро

биржа,московская

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти внесло до санкційних списків понад 300 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії, на Близькому Сході, у Європі, Африці, Центральній Азії та Карибському басейні, які сприяють військовій економіці Росії та допомагають обходити запроваджені щодо неї санкції.

Нові санкції мають посилити тиск на Росію за її неспровоковану війну проти України та підвищать ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які допомагають оборонному сектору РФ, повідомляється на сайті Мінфіну США.

Зокрема, розширено санкції проти фінансової системи Росії, яка була переорієнтована на сприяння інвестиціям в оборонну промисловість і придбання товарів, необхідних для подальшої агресії проти України.

У тому числі під санкції потрапила "Московська біржа", "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

"Московська біржа" вже оголосила про припинення торгів доларом і євро з 13 червня через санкції, вона також зупинить торги інструментами з розрахунками у доларах та євро.

Крім того, OFAC вніс до санкційних списків філії російських "Промсвязьбанку", "Внєшекономбанку", "Сбєрбанку", "ВТБ" та "ВТБ Капітал Холдінгс" у Китаї, Киргизстані, Індії та інших країнах.

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Як повідомлялося, найбільша у Росії "Московська біржа" раніше визнавала, що буде змушена зупинити торги доларом США у випадку запровадження американських санкцій, подібних до обмежень, під які вже потрапила "Санкт-Петербурзька біржа".

Втім, голова центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявляла, що поступове запровадження санкцій проти Росії дозволяє їй підготуватися до них і мінімізувати наслідки, з 2014 року російська влада встигла підготуватися до відключення банківської системи від SWIFT, зараз вона готується до припинення біржових торгів доларом США та євро у випадку запровадження санкцій проти "Московської біржі". 

Нагадаємо, на початку листопада США запровадили санкції проти "Санкт-Петербурзької біржі", а також семи російських банків – "Абсолют Банку", "Бланк банку", "ХКФ банку", "Почта-банку", "Російського регіонального банку", "Всеросійського банку розвитку регіонів", банку "Русский стандарт".

Після цього "Санкт-Петербурзька біржа" вимушено перейшла на рублі, змінила керівника та спробувала провести розрахунки за операціями з іноземними цінними паперами, укладеними до припинення торгів 2 листопада.

Автор: 

біржа (538) санкції (4402) США (4902)


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Топ коментарі
+12
Ось чим вони будуть торгувати:
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12.06.2024 19:02
+11
- Долари продаєтє?
- Нєт, показиваєм.
- Красiвiє...
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12.06.2024 19:37
+10
дикий сміх !!!!!!!!!!!!!!!
Карл, США зупинили на мацковській біржі торги євро та доларом !
можна торгувати шовковою мануфактурою з китаю та пачками чаю з Індії і шкірками тушканчиків з Зімбабве
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12.06.2024 18:42
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дикий сміх !!!!!!!!!!!!!!!
Карл, США зупинили на мацковській біржі торги євро та доларом !
можна торгувати шовковою мануфактурою з китаю та пачками чаю з Індії і шкірками тушканчиків з Зімбабве
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12.06.2024 18:42 Відповісти
Тепер ми стали на крок ближче до перемоги
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12.06.2024 19:53 Відповісти
спитай у раскоряченої мацковської біржи !

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13.06.2024 00:14 Відповісти
👩‍🎓на 11 году войны
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12.06.2024 18:45 Відповісти
"Хвіст" кацапам рубають справжні садисти - по міліметру та ще й з анонсом за декілька місяців. Кацапи ні-чо-го зробити не можуть аби завадити черговій "рубці". До кінця року вони остаточно просруть фонд національного добробуту. Далі доведеться включати друкарський станок на повну і сушити сухарі.
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12.06.2024 18:56 Відповісти
ФсьоВиВрьотьтіііі! ********* уже ґатова абхадицца бєс ваших ванючіх бакінскіх!
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12.06.2024 19:37 Відповісти
Цікаво, чи під санкціями сама набібуліна?
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12.06.2024 19:41 Відповісти
Цікаво , чи під санкціями діти і родичі Ельвіри Сахіпзадовни Набіулліної ? Бити треба нижче пояса , і з усіх сторін.
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12.06.2024 21:23 Відповісти
*****! і це тільки но після 24.02.22?! я вже не кажу про лютий 2014!
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12.06.2024 19:00 Відповісти
Васіліч дочекався справжньої «дедоларизації! 👏👏👏
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12.06.2024 19:02 Відповісти
Ось чим вони будуть торгувати:
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12.06.2024 19:02 Відповісти
Помилка. Повинно бути "Адин Лі ***"
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12.06.2024 19:38 Відповісти
"1 *****" "звучіт гордо"...
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12.06.2024 19:42 Відповісти
Буханка хліба 100 мільйонів ******...Зімбабва,блет...
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12.06.2024 19:55 Відповісти
Зімбабве нервово курить в стороні глянувши на поствоєнну Угорщину - квадтрильони то вам не жарти.
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12.06.2024 23:00 Відповісти
- Долари продаєтє?
- Нєт, показиваєм.
- Красiвiє...
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12.06.2024 19:37 Відповісти
США оголосили про нові санкції у відношенні більш ніж 300 фізичних та юридичних осіб рф. Серед глобального:

▪️Московська біржа і повʼязані з нею організації;
▪️Страхова компанія «СОГАЗ»;
▪️організація «Двіженіє пєрвих»;
▪️газові скважини «Арктік СПГ-1» та «Арктік СПГ-3»;
▪️Уралвагонзавод, Кіровенергомаш, Муромський машинобудівний завод;
▪️голова Гагаузької автономії у Молдові Євгенія Гуцул(кремлівська підстилка, як і Шор);
▪️заборона на постачання програмного забезпечення та ІТ будь-якій особі в рф.
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12.06.2024 19:58 Відповісти
Так вони волали весь час ( з 2014 ) - "санкции нам только на пользу и кирдик доллару" .. А пізніше підуть ще Китай , Індія з юанем і рупією , от то вже буде - раїся вперде !
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12.06.2024 20:22 Відповісти
Ось ще , дедлайн їм начебто дають :

12 июня. /ТАСС/. Администрация США выдала лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) на срок до 13 августа 2024 года. Об этом говорится в документе Министерства финансов США.

Такой же срок установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.
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13.06.2024 19:38 Відповісти
Вообще непонятно, откуда такая неприязнь и русофобия. Что случилось?
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12.06.2024 20:23 Відповісти
раїся стає губернією Китаю.
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12.06.2024 20:57 Відповісти
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12.06.2024 21:27 Відповісти
А Байден троляка ще той . Це ж треба , так " поздоровити " кацапів - з днем кацапії !!
Празднік удался .
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13.06.2024 00:02 Відповісти


13 июня 2024 года

Пресс-релиз

Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом.
 В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск.
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13.06.2024 01:15 Відповісти
Ну таке собі...москалі і надалі вільно купують ті євро в райфайзенбанку...якісь подвійні стандарти як зажди
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13.06.2024 10:18 Відповісти
Могут открыть торги репой и дровами.
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13.06.2024 11:58 Відповісти
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14.06.2024 22:35 Відповісти

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