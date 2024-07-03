Санкції працюють: Китайські банки залишають підсанкційну "Московську біржу"

Великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.

Про це пише Коммерсант із посиланням на біржову статистику, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, останні два тижні на торгах китайською валютою було зафіксовано помітне скорочення середнього розміру угоди: порівняно з травнем цей показник знизився на 14%, до 1,89 млн руб. – найнижчого рівня з лютого 2023 року.

Одночасно різко зріс оборот позабіржового ринку юаня: у червні там було укладено угод на 1,98 трлн руб. – на 27% більше, ніж у травні. При цьому внутрішньоденні обороти тричі били рекорди, перевищуючи планку 200 млрд руб. на день.

Це означає, що потоки юанів, які ллються в Росію за продану в Китай нафту, йдуть із біржового ринку на позабіржовий за доларом і євро, торги якими було зупинено 13 червня.

У Центробанку РФ уже готуються до сценарію, коли біржові торги юанем доведеться зупинити так само, як це сталося з доларом та євро. Швидше за все, китайські банки поступово згортатимуть операції з "Московською біржею" та Національним кліринговим центром, який також потрапив під санкції.

Санкції проти "Московської біржі"

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

21 червня російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.