Россия, несмотря на многочисленные международные санкции и эмбарго, продолжает активно закупать американские микросхемы для своего военно-промышленного комплекса через сложную сеть посредников и третьих стран. Это позволяет стране-агрессору обходить ограничения и получать доступ к критически важным технологиям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.

В частности, российские компании закупают программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) от ведущих американских производителей, таких как AMD и Intel. Эти микросхемы являются ключевыми компонентами в различных военных технологиях, включая ракеты, беспилотники, системы радиолокации и средства шифрования.

Например, в ракете Х-101, которую Россия использовала для атаки на детскую больницу "Охматдет" в Киеве, были обнаружены интегральные схемы Xilinx (производитель AMD). Подобные микросхемы также используются в беспилотниках "Ланцет", системах навигации "Искандеров" и "Калибров", а также во многих других военных технологиях.

Данные государственных закупок и информация из открытых источников подтверждают, что российские предприятия ВПК продолжают получать американские комплектующие, несмотря на санкции. Покупателей привлекают заголовками вроде "Официальный дистрибьютор Xilinx в России" или "Оптовые поставки дефицитных электронных компонентов из США".

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Российская компания "Т-Компонент СП", находящаяся под санкциями, размещает у себя "специальные предложения" на поставку ПЛИС Xilinx.