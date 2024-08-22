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Россия обходит санкции и закупает для ВПК американские микросхемы, - The Insider

мікросхеми

Россия, несмотря на многочисленные международные санкции и эмбарго, продолжает активно закупать американские микросхемы для своего военно-промышленного комплекса через сложную сеть посредников и третьих стран. Это позволяет стране-агрессору обходить ограничения и получать доступ к критически важным технологиям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Insider.

В частности, российские компании закупают программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) от ведущих американских производителей, таких как AMD и Intel. Эти микросхемы являются ключевыми компонентами в различных военных технологиях, включая ракеты, беспилотники, системы радиолокации и средства шифрования.

Например, в ракете Х-101, которую Россия использовала для атаки на детскую больницу "Охматдет" в Киеве, были обнаружены интегральные схемы Xilinx (производитель AMD). Подобные микросхемы также используются в беспилотниках "Ланцет", системах навигации "Искандеров" и "Калибров", а также во многих других военных технологиях.

Данные государственных закупок и информация из открытых источников подтверждают, что российские предприятия ВПК продолжают получать американские комплектующие, несмотря на санкции. Покупателей привлекают заголовками вроде "Официальный дистрибьютор Xilinx в России" или "Оптовые поставки дефицитных электронных компонентов из США".

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Российская компания "Т-Компонент СП", находящаяся под санкциями, размещает у себя "специальные предложения" на поставку ПЛИС Xilinx.

Автор: 

россия (95339) санкции (11251) США (26368) микросхемы (4)


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22.08.2024 06:51 Ответить
AMD, Qualcomm, Nvidia, Asus, Acer, HP и прочие это т. н. бесфабричные компании не имеющие собственных производств. OEM-производители даже занимаются тестированием и усовершенствованием их продуктов. Неизвестно как они контролируют распространение товаров сидя в офисах и конструкторских бюро в Калифорнии.
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22.08.2024 07:56 Ответить
Нищити треба військові виробництва, а не контрабанду мікросхем.
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22.08.2024 08:12 Ответить
Для того щоб писати таку туфту треба мати хоч "зелене" уявлення про те що величина цих чіпів у більшості не перевищує величину дрібної монети - ну яким чином можна не дати рашці їх купляти коли вони за кордоном продаються вільно і любий "турист" в кишенях своїх джинсів може їх туди привезти сотні якщо не тисячі???
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22.08.2024 08:15 Ответить
Ага, турист 007, в кармане. Зайдите в любой интернет-магазин рашки, OZON, Wildberries, Яндексмаркет. Там тысячи товаров AMD и Intel. И сетевые магазины от них ломятся. Что за бредовые расследования, в какой реальности живут эти журналисты?
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22.08.2024 08:34 Ответить
Згоден з Вами - я маю на увазі ну вже крайній випадок коли б санкції дійсно запрацювали і всі ці офіційні поставки перекрили б. А так все це бла бла бла - великі гроші роблять свою чорну справу а журнаШЛЮХАМ треба про щось писати вони ж також "їсти хочуть"!
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22.08.2024 08:43 Ответить
В 1988 році теж було ембарго на поставки в срср, але на завод приїхала фура з ФРГ в якій було півсотні комп'ютерів різних типів.
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22.08.2024 09:05 Ответить
Прошивайте оті процесори щоб вони відмовлялися працювати на території кацапії-це не проблема.
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22.08.2024 10:07 Ответить
 
 