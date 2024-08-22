Росія обходить санкції та закуповує для ВПК американські мікросхеми, - The Insider

Росія, попри численні міжнародні санкції та ембарго, продовжує активно закуповувати американські мікросхеми для свого військово-промислового комплексу через складну мережу посередників та третіх країн. Це дозволяє країні-агресору обходити обмеження та отримувати доступ до критично важливих технологій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.

Зокрема, російські компанії закуповують програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС) від провідних американських виробників, таких як AMD та Intel. Ці мікросхеми є ключовими компонентами у різноманітних військових технологіях, включаючи ракети, безпілотники, системи радіолокації та засоби шифрування.

Наприклад, у ракеті Х-101, яку Росія використала для атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, були виявлені інтегральні схеми Xilinx (виробник AMD). Подібні мікросхеми також використовуються у безпілотниках "Ланцет" , системах навігації "Іскандерів" та "Калібрів" , а також у багатьох інших військових технологіях.

Дані державних закупівель та інформація з відкритих джерел підтверджують, що російські підприємства ВПК продовжують отримувати американські комплектуючі, попри санкції. Покупців приваблюють заголовками на кшталт "Офіційний дистриб'ютор Xilinx у Росії" або "Оптові постачання дефіцитних електронних компонентів із США".

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Російська компанія "Т-Компонент СП", що перебуває під санкціями, розміщує у себе "спеціальні пропозиції" на поставку ПЛІС Xilinx.