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Росія обходить санкції та закуповує для ВПК американські мікросхеми, - The Insider

мікросхеми

Росія, попри численні міжнародні санкції та ембарго, продовжує активно закуповувати американські мікросхеми для свого військово-промислового комплексу через складну мережу посередників та третіх країн. Це дозволяє країні-агресору обходити обмеження та отримувати доступ до критично важливих технологій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Insider.

Зокрема, російські компанії закуповують програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС) від провідних американських виробників, таких як AMD та Intel. Ці мікросхеми є ключовими компонентами у різноманітних військових технологіях, включаючи ракети, безпілотники, системи радіолокації та засоби шифрування.

Наприклад, у ракеті Х-101, яку Росія використала для атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, були виявлені інтегральні схеми Xilinx (виробник AMD). Подібні мікросхеми також використовуються у безпілотниках "Ланцет" , системах навігації "Іскандерів" та "Калібрів" , а також у багатьох інших військових технологіях.

Дані державних закупівель та інформація з відкритих джерел підтверджують, що російські підприємства ВПК продовжують отримувати американські комплектуючі, попри санкції. Покупців приваблюють заголовками на кшталт "Офіційний дистриб'ютор Xilinx у Росії" або "Оптові постачання дефіцитних електронних компонентів із США".

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Російська компанія "Т-Компонент СП", що перебуває під санкціями, розміщує у себе "спеціальні пропозиції" на поставку ПЛІС Xilinx.

Автор: 

росія (64895) санкції (11750) США (22455) мікросхеми (9)


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22.08.2024 06:51 Відповісти
AMD, Qualcomm, Nvidia, Asus, Acer, HP и прочие это т. н. бесфабричные компании не имеющие собственных производств. OEM-производители даже занимаются тестированием и усовершенствованием их продуктов. Неизвестно как они контролируют распространение товаров сидя в офисах и конструкторских бюро в Калифорнии.
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22.08.2024 07:56 Відповісти
Нищити треба військові виробництва, а не контрабанду мікросхем.
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22.08.2024 08:12 Відповісти
Для того щоб писати таку туфту треба мати хоч "зелене" уявлення про те що величина цих чіпів у більшості не перевищує величину дрібної монети - ну яким чином можна не дати рашці їх купляти коли вони за кордоном продаються вільно і любий "турист" в кишенях своїх джинсів може їх туди привезти сотні якщо не тисячі???
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22.08.2024 08:15 Відповісти
Ага, турист 007, в кармане. Зайдите в любой интернет-магазин рашки, OZON, Wildberries, Яндексмаркет. Там тысячи товаров AMD и Intel. И сетевые магазины от них ломятся. Что за бредовые расследования, в какой реальности живут эти журналисты?
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22.08.2024 08:34 Відповісти
Згоден з Вами - я маю на увазі ну вже крайній випадок коли б санкції дійсно запрацювали і всі ці офіційні поставки перекрили б. А так все це бла бла бла - великі гроші роблять свою чорну справу а журнаШЛЮХАМ треба про щось писати вони ж також "їсти хочуть"!
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22.08.2024 08:43 Відповісти
В 1988 році теж було ембарго на поставки в срср, але на завод приїхала фура з ФРГ в якій було півсотні комп'ютерів різних типів.
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22.08.2024 09:05 Відповісти
Прошивайте оті процесори щоб вони відмовлялися працювати на території кацапії-це не проблема.
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22.08.2024 10:07 Відповісти
 
 