Захід "безперервно пом’якшує" умови для ударів України по території РФ, всі сторони цим стурбовані, - Лі Хуей
Китай, Бразилія, Південна Африка та Індонезія стурбовані "постійним пом'якшенням" умов для ударів України по території РФ західною зброєю.
Про це заявив спецпредставник уряду КНР Лі Хуей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Всі сторони стурбовані тим, що Захід безперервно пом’якшує умови для завдання Україною ударів по території Росії поставленими озброєннями", - сказав дипломат під час брифінгу в Пекіні за результатами четвертого раунду човникової дипломатії щодо врегулювання російсько-української війни.
За його словами, Китай і три його партнери з Глобального Півдня вважають однією з головних причин того, що російсько-українська війна не припиняється, зацікавленість у її продовженні "ВПК деяких країн".
"Всі сторони вважають, що причина затягування "української кризи" полягає не лише в діях Росії та України. Насправді ж за кризою стоять військово-промислові комплекси деяких країн, які маніпулюють конфліктом, щоб він продовжувався", - додав Лі Хуей.
Він зазначив, що в Бразилії, Південній Африці та Індонезії погоджуються з китайською стороною в тому, що "конкретна країна" використовує кризу для власної вигоди і погрожує санкціями Китаю та іншим, які мають "нормальні" економічні й торговельні зв’язки з Росією.
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Вже з режимом війскових злочинців й терористів Кремля поставили у один ряд Україну та союзників!!!
Війна триває бо ваш васал ***** не виводить війска з теріторії України- це ЄДИНА ПРИЧИНА. Й вони це знають але розповідають відверту брехню та маніпуляцію!
кятай **** і падлюча країна. Там, де їдять собак - там нема людей.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%B0
Можете іти накуй всі разом в лігу стурбованих меншин.
Всебічний дозвіл рашці і китаю нищити ними обраних для страти без обмежень і без спротиву?
Яке блдь дно людського занепаду, коли обличчя людське, а сутність на 100% враження цинізмом, нарцисизмом і тліном вонбчої плісняви.