УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10934 відвідувача онлайн
Новини Війна
8 636 56

Захід "безперервно пом’якшує" умови для ударів України по території РФ, всі сторони цим стурбовані, - Лі Хуей

Лі Хуей прокоментував удари по території РФ західною зброєю

Китай, Бразилія, Південна Африка та Індонезія стурбовані "постійним пом'якшенням" умов для ударів України по території РФ західною зброєю.

Про це заявив спецпредставник уряду КНР Лі Хуей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всі сторони стурбовані тим, що Захід безперервно пом’якшує умови для завдання Україною ударів по території Росії поставленими озброєннями", - сказав дипломат під час брифінгу в Пекіні за результатами четвертого раунду човникової дипломатії щодо врегулювання російсько-української війни.

За його словами, Китай і три його партнери з Глобального Півдня вважають однією з головних причин того, що російсько-українська війна не припиняється, зацікавленість у її продовженні "ВПК деяких країн".

Також читайте: Китай рішуче виступає проти санкцій США щодо пов’язаних з РФ компаній

"Всі сторони вважають, що причина затягування "української кризи" полягає не лише в діях Росії та України. Насправді ж за кризою стоять військово-промислові комплекси деяких країн, які маніпулюють конфліктом, щоб він продовжувався", - додав Лі Хуей.

Він зазначив, що в Бразилії, Південній Африці та Індонезії погоджуються з китайською стороною в тому, що "конкретна країна" використовує кризу для власної вигоди і погрожує санкціями Китаю та іншим, які мають "нормальні" економічні й торговельні зв’язки з Росією.

Читайте: МЗС Китаю: На китайсько-бразильський план завершення війни в Україні позитивно відреагували понад 110 країн

Автор: 

Китай (4532) Лі Хуей (36)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+35
Пацюкоїд Лі *** йди на ***
показати весь коментар
27.08.2024 10:08
+34
Ви знаєте, що ми знаємо, що ви кончені потворні виродки та союзники *****
показати весь коментар
27.08.2024 10:08
+22
Влада Китаю - цинічні, брехуни!
Вже з режимом війскових злочинців й терористів Кремля поставили у один ряд Україну та союзників!!!
Війна триває бо ваш васал ***** не виводить війска з теріторії України- це ЄДИНА ПРИЧИНА. Й вони це знають але розповідають відверту брехню та маніпуляцію!
показати весь коментар
27.08.2024 10:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пацюкоїд Лі *** йди на ***
показати весь коментар
27.08.2024 10:08 Відповісти
От чого ти?! Воно ж ****!
показати весь коментар
27.08.2024 12:13 Відповісти
Ви знаєте, що ми знаємо, що ви кончені потворні виродки та союзники *****
показати весь коментар
27.08.2024 10:08 Відповісти
А що таке? Не можна бити по болотам? А чого не ожна?
показати весь коментар
27.08.2024 10:09 Відповісти
А ми як стурбовані, як ти з такими ФІО живеш
показати весь коментар
27.08.2024 10:09 Відповісти
Влада Китаю - цинічні, брехуни!
Вже з режимом війскових злочинців й терористів Кремля поставили у один ряд Україну та союзників!!!
Війна триває бо ваш васал ***** не виводить війска з теріторії України- це ЄДИНА ПРИЧИНА. Й вони це знають але розповідають відверту брехню та маніпуляцію!
показати весь коментар
27.08.2024 10:09 Відповісти
Лі **** мабуть більше занепокоєний тим, що китайським банкам трохи підкрутили гайки в розрахунках з кацапами.....
показати весь коментар
27.08.2024 10:11 Відповісти
я **** з ******!
показати весь коментар
27.08.2024 10:12 Відповісти
"Всі сторони вважають, що причина затягування "української кризи" полягає не лише в діях Росії та України. Насправді ж за кризою(ВІЙНОЮ РОЗПОЧАТОЮ РАШИСТОМ) стоять військово-промислові комплекси деяких країн,(РАШИСТСЬКОЇ 3,14ДЕРАЦІЇ І КИТАЮ) які маніпулюють конфліктом, щоб він продовжувався", ІДЕШ НАКУЙ КИТАЙСЬКИЙ БРЕХЛИВИЙ ПЕС...
показати весь коментар
27.08.2024 10:12 Відповісти
Пам"ятаю, як ще зовсім недавно наші інфантильні динєголові дурбелики писали на ФБ, що гівнокятай не допомагає раші, що заглотить рашу, що кятаю потрібен мир.
кятай **** і падлюча країна. Там, де їдять собак - там нема людей.
показати весь коментар
27.08.2024 10:13 Відповісти
Жовтопикі ******** їдять те й таке, що навіть собаки та свині не їдять
показати весь коментар
27.08.2024 10:26 Відповісти
Собак їдять корейці. Китайці жруть кажанів та жаб.
показати весь коментар
27.08.2024 10:28 Відповісти
ще не так давно у них в крамницях продавали супнабори із абортованих дівчаток
показати весь коментар
27.08.2024 10:35 Відповісти
Китайці їдять собак.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%B0
показати весь коментар
27.08.2024 10:58 Відповісти
И что же это за "страны"? РФ легко бы могла прекратить этот "конфликт", но видимо ее ВПК очень заинтересован в продолжении... Да и выгода Китая очевидная, дешево нефть и прочие ресурсы скупают, ведь у РФ мало рынков сбыта осталось.
показати весь коментар
27.08.2024 10:13 Відповісти
пішли ви всі за рюськє кораблем.. під@ри стурдовані.... не турбує коли по Україні летить? зла не хватає...
показати весь коментар
27.08.2024 10:13 Відповісти
Вже відкрито відмовляють нам в праві захищатись. Коли є такі друзі як Китай, і ворогів не треба.
показати весь коментар
27.08.2024 10:13 Відповісти
Підари з Китаю пішли *****, будь який китайський бізнес і інвестиції повинні бути заборонені на 500 років вперед
показати весь коментар
27.08.2024 10:14 Відповісти
Комуністичних дегенератів спитатись забули.
Можете іти накуй всі разом в лігу стурбованих меншин.
показати весь коментар
27.08.2024 10:16 Відповісти
І де ті "пом'якшення", бляха?
показати весь коментар
27.08.2024 10:16 Відповісти
Не всі сторони стурбовані, наша сторона - задоволена
показати весь коментар
27.08.2024 10:17 Відповісти
Ты, ******* КОСОГЛАЗЫЙ КИТАЙСКИЙ УБЛЮДОК, а тебя удары по Украине и гибель сотен людей вообще не волнуют???
показати весь коментар
27.08.2024 10:18 Відповісти
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
показати весь коментар
27.08.2024 10:54 Відповісти
Цьому цинізмку не має меж: військо рф дозволяє собі бити звідки завгодно і чим завгодно, а захищатись у вдповідь - це декого "стурбовує"? Хіба не можна ту "стурбованість" виказати пуйлу?
показати весь коментар
27.08.2024 10:23 Відповісти
В кінці кінців треба виступити представникам від США і Євросоюзу, і просто привести статистику: обсяг торгівлі Китаю з США і Євросоюзом - такий-то; а обсяг їх торгівлі з росією такий .! Думайте хитрож..пі.
показати весь коментар
27.08.2024 10:24 Відповісти
А ***** і **** не родичи?
показати весь коментар
27.08.2024 10:26 Відповісти
Однофамільці.
показати весь коментар
27.08.2024 10:29 Відповісти
Або пристрельте свого скаженого ботоксного пса, щоб він звалив з України, або заткніть пельки. Дістали своїм лицемірством.
показати весь коментар
27.08.2024 10:26 Відповісти
Якщо західна зброя вже в Україні, то це вже наша зброя.
показати весь коментар
27.08.2024 10:26 Відповісти
Чому ім'я китайця знову пишуть з помилкою?
показати весь коментар
27.08.2024 10:30 Відповісти
Іншими словами читайте: " Захід заважає методично вбивати Українців. Захід, дайте росії знищити Україну та Українців і війна закінчиться. І знову будемо заробляти easy money."
показати весь коментар
27.08.2024 10:35 Відповісти
Що рашка, що китай... тільки но Захід дозволить їм щось продавати на своїх ринках і підлатати трохи бабла - як вони одразу починають гнути пальці і уявляти себе свєрхдєржавой і навіть цілим геополітичним полюсом. А між тим, все 19 століття британський флот драв китай у всіх позах (а рашка тим часом крала у них території по Амуру), а майже все 20 століття - не знали, що ж таке робити, і щоб ідейки божевільного ідіота Мао виконати, і заодно з голоду не здохнути... і тільки коли Ден Сяопін втюхав американцям робочу силу за миску рису - китайці вперше нормально поїли. А наївшись - вирішили, що зловили Всевишнього за бороду. І якось забули, що живуть вони за рахунок західних технологій (які вони постійно крадуть) і західних же ринків, і вся їхня цінність - дешева-предешева робоча сила.
показати весь коментар
27.08.2024 10:43 Відповісти
Ці страни повні ублюдки та підтримають кацапів "криза",так щоб ви всі повиздихали тварі
показати весь коментар
27.08.2024 10:43 Відповісти
Воно що хворе чи дурне?. Удар 127 балістичними ракетами за один раз, рекорд в історії людства. Це для придурків з Брікс мягкий удар?
показати весь коментар
27.08.2024 10:44 Відповісти
А кацапи бють куди хочуть і нікого не питають. ***** це чомусь не турбує.
показати весь коментар
27.08.2024 10:46 Відповісти
Раніше лі ***** працював на Троєщінському ринку, бачив я його там .
показати весь коментар
27.08.2024 10:46 Відповісти
Ли **** идет на ****
показати весь коментар
27.08.2024 10:47 Відповісти
і буде пом,якшувати доки китайськокацапська орда не щезне, як роса на сонці, слава УКРАЇНІ
показати весь коментар
27.08.2024 10:50 Відповісти
А як цей Лі, що страждає ****** бачить справедливой ситуацію?
Всебічний дозвіл рашці і китаю нищити ними обраних для страти без обмежень і без спротиву?
Яке блдь дно людського занепаду, коли обличчя людське, а сутність на 100% враження цинізмом, нарцисизмом і тліном вонбчої плісняви.
показати весь коментар
27.08.2024 10:52 Відповісти
стурбовані? та ладно? а можливістю підорів бити чим хочеш та куди хочеш по Україні не стурбовані? бо ви такі самі підори...
показати весь коментар
27.08.2024 11:05 Відповісти
Чогоь цей *** не переймається коли другий ******** обстрілює Україну. Тож його думки йдуть за кораблем.
показати весь коментар
27.08.2024 11:11 Відповісти
А шо можна чекати від поца з таким ім'ям?
показати весь коментар
27.08.2024 11:18 Відповісти
Ктайців драли монголи, потім англійці, далі японці, а тепер вони пальці вєєром почали гнути, коли ім американці незалежність подарували!
показати весь коментар
27.08.2024 11:27 Відповісти
Хорошу людину х*єм не назвуть....
показати весь коментар
27.08.2024 11:37 Відповісти
*****, я цим не стурбований!!! Я дуже задоволений!!! Кітайози, ви свою стурбованість засуньте собі в дупу!!! Від вас все одно ні якої користі немає!!!
показати весь коментар
27.08.2024 11:38 Відповісти
Цікаво, ЗЕЛЕНІ тюхтії викличуть китайозівського посла, щоб виказати йому українське ФЕ?! Чи будуть тримати язика у дупі?
показати весь коментар
27.08.2024 12:08 Відповісти
Де вашастурбованість,коли всю Україну накривають дронами і ракетами КНДР,вилупки кончені?!🤬😡
показати весь коментар
27.08.2024 12:35 Відповісти
Косорилим підорам всерівно скільки українців загине,вони плодяться,як пацюки,тому кількість населення їх не хвилює,це відноситься і до інших членів так званого півдня.Мало вас,раби,махали європейці на протязі століть,а тепер де там підняли голову і щось дзявкотять.Зменшити кількість наданих їм продуктів,нехай самі себе кормлять,меньше будуть гавкати.А хунвейбіна і не треба навіть посилати,його фамілія красномовно говорить про все.
показати весь коментар
27.08.2024 12:50 Відповісти
Ти не ****,а точно ***** номер 2.
показати весь коментар
27.08.2024 12:56 Відповісти
Не **** лі ти Лі ****?
показати весь коментар
27.08.2024 13:18 Відповісти
До китая и бразилии далеко так что пусть прекратят ссатся эт раз. Два - они если уж так озабочены должны незамедлительно прекратить политическу и экономическую помощь стране агрессору и не реветь в три ручья когда страна жертва имеющая полное право на самозащиту себя защищает в том числе и привентивными ударами.
показати весь коментар
27.08.2024 13:27 Відповісти
А за теріторії України, не стурбовані? Знаєте *****, вам би за мир по всьому світу думати треба, а не за росію окремо!
показати весь коментар
27.08.2024 16:11 Відповісти
А ми стурбовані, що країна, яка розробила у своїх біолабораторіяї вірус КОВІД , та розповсюдила його по всій планеті, до цього часу не понесла ніякої відповідальності.
показати весь коментар
27.08.2024 17:14 Відповісти
Відповідаю **** Лі я: тут твоє не мелеться, іди кради, тайга велика!
показати весь коментар
27.08.2024 17:18 Відповісти
 
 