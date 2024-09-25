Для сприяння миру в Україні необхідно зупинити військову співпрацю РФ з Іраном, КНДР та Китаєм, - Блінкен

Сполучені Штати вважають, що умови для сприяння миру в Україні включають, зокрема, припинення військової співпраці Росії з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав під час виступу на засіданні Радбезу ООН, передає Цензор.НЕТ.

"Є два негайних і взаємопов’язаних кроки, які ми повинні зробити. По-перше, ми маємо відповісти на зростаючу співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном", - наголосив він.

Блінкен нагадав, що Іран постачає безпілотники в Росію та побудував завод з виробництва дронів у РФ, а буквально кілька тижнів тому "передав Росії сотні балістичних ракет малої дальності".

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Тим часом КНДР доставляє в Росію потяги зі зброєю та боєприпасами, включаючи ракетно-пускові установки та мільйони артилерійських снарядів.

Блінкен наголосив, що дії Ірану, Північної Кореї та Росії порушили численні резолюції Ради Безпеки, за які проголосувала РФ. Як постійний член Радбезу ООН Москва несе особливу відповідальність за їхнє виконання.

Держсекретар США зазначив, що це "вулиця з двостороннім рухом", тому і КНДР, і Іран отримують допомогу від Росії для обходу санкцій і подальшої дестабілізації ситуації у своїх регіонах.

"Північна Корея та Іран не єдині, хто допомагає Росії. Китай, ще один постійний член цієї Ради є провідним постачальником верстатів, мікроелектроніки та інших товарів, які Росія використовує для відновлення, поповнення запасів, нарощування своєї військової машини та підтримки своєї жорстокої агресії", - резюмував Блінкен.

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Нагадаємо, раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран нібито ніколи не схвалював агресію Росії проти України.

Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

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