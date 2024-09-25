Для сприяння миру в Україні необхідно зупинити військову співпрацю РФ з Іраном, КНДР та Китаєм, - Блінкен
Сполучені Штати вважають, що умови для сприяння миру в Україні включають, зокрема, припинення військової співпраці Росії з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав під час виступу на засіданні Радбезу ООН, передає Цензор.НЕТ.
"Є два негайних і взаємопов’язаних кроки, які ми повинні зробити. По-перше, ми маємо відповісти на зростаючу співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном", - наголосив він.
Блінкен нагадав, що Іран постачає безпілотники в Росію та побудував завод з виробництва дронів у РФ, а буквально кілька тижнів тому "передав Росії сотні балістичних ракет малої дальності".
Тим часом КНДР доставляє в Росію потяги зі зброєю та боєприпасами, включаючи ракетно-пускові установки та мільйони артилерійських снарядів.
Блінкен наголосив, що дії Ірану, Північної Кореї та Росії порушили численні резолюції Ради Безпеки, за які проголосувала РФ. Як постійний член Радбезу ООН Москва несе особливу відповідальність за їхнє виконання.
Держсекретар США зазначив, що це "вулиця з двостороннім рухом", тому і КНДР, і Іран отримують допомогу від Росії для обходу санкцій і подальшої дестабілізації ситуації у своїх регіонах.
"Північна Корея та Іран не єдині, хто допомагає Росії. Китай, ще один постійний член цієї Ради є провідним постачальником верстатів, мікроелектроніки та інших товарів, які Росія використовує для відновлення, поповнення запасів, нарощування своєї військової машини та підтримки своєї жорстокої агресії", - резюмував Блінкен.
Нагадаємо, раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран нібито ніколи не схвалював агресію Росії проти України.
Постачання Іраном ракет до РФ
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.
Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.
11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.
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Ви про це чудово знаєте, пане Блінкен
приблизно так
варіант 1 . перемагає Трамп- Байден одразу 6-го починати входити в історію як Рейган -нищити недобиту імперію зла (є час аж до 20-го січня )
варіант2. перемагає Гарріс - одразу 6 листопада Байдену починати справу Рейгана поки не увійшла в обов"язки Гарріс
"Что касается моего собственного будущего, то все, на что я сейчас смотрю, это баланс этой администрации и января", - https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-a-press-availability-51/ сказал Блинкен, находясь на Гаити в начале этого месяца. «И я могу сказать вам, что, проведя некоторое время на прошлой неделе на небольшой перерыве с моими детьми, я буду наслаждаться тем, что провожу с ними гораздо больше времени».
Директор ЦРУ Билл Бернс, ветеран-дипломат, изго может быть госсекретарем. Байден полагался на Бернса для самых чувствительных дипломатических миссий за последние четыре года. Он был https://www.washingtonpost.com/national-security/burns-afghanistan-baradar-biden/2021/08/24/c96bee5c-04ba-11ec-ba15-9c4f59a60478_story.html направлен в Кабул для встречи с талибами в разгар молниеносного захвата Афганистана террористической организацией; https://www.cnn.com/2021/11/05/politics/bill-burns-moscow-ukraine/index.html в Москву, чтобы предупредить президента России Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину; и совсем недавно в качестве высшего переговорщика по усилиям по обеспечению https://www.axios.com/2024/07/08/gaza-ceasefire-hostage-deal-rafah-crossing прекращения огня между Израилем и ХАМАСом .
"Я думаю, что Билл Бернс - лучший стратег в правительстве", - сказал Майкл О'Хэнлон, старший научный сотрудник и директор по исследованиям в области внешней политики в Институте Брукингса. «Я надеюсь, что его будут считать государственным секретарем».
Сенатор Крис Кунс (D-Del.), доверенное лицо Байдена по внешней политике и старший член Комитета Сената по международным отношениям с давним акцентом на Африку, - это еще одно имя, которое всплыкакивает в разговорах потенциального госсекретаря. Сенатор тоже. Крис Мерфи (D-Conn.), также старший член Комитета Сената по международным отношениям.
Флурной в течение трех лет была заместителем министра обороны по политике при бывшем президенте Обаме, что сделало ее самой высокопоставленной женщиной в истории департамента. Она считалась https://www.nytimes.com/2020/12/08/us/politics/michele-flournoy-defense-secretary.html лидером на высшую должность при президенте Байдене, учитывая ее огромный опыт в области национальной безопасности, но была промена министру обороны Ллойду Остину, который стал первым чернокожим человеком, возглавившим Пентагон.
"Харрис хочет открыть новые горизонты, [Министерство обороны] - это место, где никогда не было женщины", - сказал давний консультант Демократической партии, подчеркнув Flournoy.
"Я думаю, что он очень умный и творческий мыслитель", - сказал Мэтт Дасс, исполнительный вице-президент Центра международной политики и бывший советник сенатора по внешней политике. Берни Сандерс
Рэнди Шойнеманн, вице-председатель Международного республиканского института и стратегический советник Международного форума безопасности в Галифаксе, https://www.youtube.com/watch?v=HRJHbrfd7Ok&ab_channel=EconomicPolicyResearchCenter описал Гордона как друга , но добавил: «он очень осторожен», и Шойнеманн критически относился к времени Гордона в качестве помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам и изменению в то время отношения противозащитной обороны США в Европе.
Но совсем недавно https://foreignpolicy.com/2024/08/28/guatemala-coup-kamala-harris-biden-administration-arevalo/ роль Гордона была подчеркнута как ключевая в обеспечении плавного перехода власти после президентских выборов в Гватемале и предотвращеніі перворота
Два известных имени внесли свои имена в потенциальный список с одобрением Харриса и частой критикой Трампа: бывшие представители Палаты представителей. Адам Кинзингер (R-Ill.) и Лиз Чейни (R-Wyo.).
Чейни вместе со своим отцом, бывшим вице-президентом-республиканцем Диком Чейни, заявили, что голосуют за Харриса в ноябре.
Кинзингер, который выступал на Национальном съезде Демократической партии, сказал Los Angeles Times в начале этой недели, что https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies/story/2024-09-09/adam-kinzinger-kamala-harris-mike-pence-george-w-bush-the-last-republican-tiff он «безусловно» будет готов служить в администрации Харриса.
О'Хэнлон из Брукингса также поднял США Посол в Кении Мег Уитмен как интригующий республиканский вариант, учитывая ее опыт внешней политики и опыт в бизнесе и технологиях. Как бывший генеральный директор eBay, Hewlett Packard Enterprise и недолговечной медиа-компании *****, она считалась возможным выбором министра торговли для Байдена в 2021 году.
УРА УГОДІ ЄРМАКА З ОРБАНОМ - а Блінкен щось там про Китай? Так ось через Орбана Рашка почне заробляти долари (УГОРЩИНА ЦЕ НАТО?)
КИЇВ - Мільйони барелів російської нафти тепер мають зелене світло від України для надхоту до ЄС в рамках угоди з Угорщиною, що покладає край багатомісячному протистоянню щодо нових київських нафтових санкцій.
Угода побачить, що російська енергетична фірма Lukoil, чия продукція наразі заборонена в'їзд в Україну, замість цього продасть свою нафту угорському енергетичному гіганту MOL, який потім може відправити її через Україну до ЄС.
"Компанія MOL оголосила, що в даний час вони є власниками продукту, який проходить через Україну, і ми раді цьому", - сказав прем'єр-міністр України Деніс Шмигаль у вівторок, відповідаючи на запитання POLITICO. "Це не російська компанія, це [компанія MOL], яка транзитує свій продукт через українську систему".
(Тут ясна річ виникає питання до "укр.влади" - чому вони забули про цей меморандум?? ) Совпадєніє??
Наймогутніша держава світу (США) за цей же час передала Україні 3 мільйони снарядів. Майже вдвічі менше.
У своїй першій промові в ООН. Щорічне зібрання світових лідерів Генеральної Асамблеї Масуда Пезешкяна вразило дещо більш виваженого тону, ніж його попередники в останні роки.
"Я прагну закласти міцний фундамент для вступу моєї країни в нову еру, позиціонуючи її відігравати ефективну та конструктивну роль у глобальному порядку, що розвивається", - сказав Пезешкян, кардіохірург, який працював реформатором.
Він вступив на посаду в липні
Верховний лідер Ірану, аятолла Алі Хаменеї, минулого місяця відкрив двері для відновлення переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми, що швидко розвивається його країни, заявивши цивільному уряду Ірану, що "немає шкоди" у взаємодії з його "ворогом". Сполучені Штати під керівництвом колишнього президента Дональда Трампа вийшли в 2018 році з угоди Ірану з кількома західними країнами, щоб скоротити свою ядерну програму в обмін на скасування санкцій.
так шо.....
зупинити співпрацю ОП єрмака з РФ