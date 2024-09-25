"В глазах Путина украинского народа, как и самой Украины, не существует", - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин не считает Украину настоящим государством.

Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ.

Блинкен отметил, что Украина неоднократно заявляла, что дипломатия является единственным способом положить конец этой войне, и что она готова к переговорам.

"С другой стороны, Путин не заинтересован в таком мире - недавно заявил, что Россия вернется за стол переговоров только тогда, когда Украина выведет свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Другими словами, когда Украина выйдет из собственной территории. Путин продолжает лживо утверждать, что Украина не является настоящим государством. В глазах Путина украинского народа, как и самой Украины, не существует", - подчеркнул госсекретарь США.

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Также он заявил, что некоторые страны на заседании выдвинули свои предложения. Некоторые не упоминают Устав ООН или его принципы, не различают агрессора и жертву, призывают все стороны к деэскалации.

"Все эти предложения вознаградили бы агрессию Путина, позволили бы ему отдохнуть, перевооружиться, снова вторгнуться в Украину, как он делал это не раз", - подытожил Блинкен.

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