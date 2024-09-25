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Новости Война
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"В глазах Путина украинского народа, как и самой Украины, не существует", - Блинкен

Блінкен на Радбезі ООН: Путін вважає, що України не існує

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин не считает Украину настоящим государством.

Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ.

Блинкен отметил, что Украина неоднократно заявляла, что дипломатия является единственным способом положить конец этой войне, и что она готова к переговорам.

"С другой стороны, Путин не заинтересован в таком мире - недавно заявил, что Россия вернется за стол переговоров только тогда, когда Украина выведет свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Другими словами, когда Украина выйдет из собственной территории. Путин продолжает лживо утверждать, что Украина не является настоящим государством. В глазах Путина украинского народа, как и самой Украины, не существует", - подчеркнул госсекретарь США.

Читайте: Блинкен ознакомился с элементами мирного плана Зеленского, ждем встречи президентов, - представитель Госдепа Миллер

Также он заявил, что некоторые страны на заседании выдвинули свои предложения. Некоторые не упоминают Устав ООН или его принципы, не различают агрессора и жертву, призывают все стороны к деэскалации.

"Все эти предложения вознаградили бы агрессию Путина, позволили бы ему отдохнуть, перевооружиться, снова вторгнуться в Украину, как он делал это не раз", - подытожил Блинкен.

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Автор: 

путин владимир (31306) россия (95645) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+19
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25.09.2024 09:38
+17
В очах українського народу жалюгіднійще за ***** нічого немає.
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25.09.2024 09:38
+13
Бережи Вас Боже, Шановний Пане Блінкен!
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25.09.2024 09:37
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То хто иому доктор?
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25.09.2024 09:35 Ответить
А хто ж цьому виродку завадив захопити Київ за три дні, марсіяни?
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25.09.2024 09:36 Ответить
Бережи Вас Боже, Шановний Пане Блінкен!
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25.09.2024 09:37 Ответить
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25.09.2024 09:38 Ответить
В очах українського народу жалюгіднійще за ***** нічого немає.
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25.09.2024 09:38 Ответить
Жалюгідніше куйла - це боятися самого куйла - цю плешиву чемоданну моль.
У ВСІХ бідах війни ВИННИЙ лише АГРЕСОР - тобто Гаазький педофіл владімір путін та його свора:
сергій шойгу на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
валірій герасімов на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
Все інше - це перекидати вину з насильника на жертву
по типу якби жертва не супротивилася б - була б жива.
Якби не ця свора - НІХТО Б НЕ загинув і ВСІ ЗАГИБЛІ у війні були б ЖИВІ.
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25.09.2024 13:21 Ответить
Тобто - США погоджуються з ****** , коли забороняють нам як слід бити по кацапах ?!
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25.09.2024 09:38 Ответить
Просто українці не надали переконливих аргументів, чому вони не хочуть помирати.

Штати попросили помирати не так голосно.
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25.09.2024 09:46 Ответить
Він каже що деякі закликають УСІ сторони до деескалації, бо не розрізняють хто агресор, а хто жертва. А сам Блінкен чого закликає до деескалації тільки Україну?Вважає що агресор це ми? Тому не дають дозволу бити по кацапні?
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25.09.2024 09:39 Ответить
в цій інфі говориться лише про те, що Блінкен критикує заклики до деескалації.
Чи ти, може, трампіст, який читає все навиворіть?
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25.09.2024 11:29 Ответить
Тю, а дехто, нещодавно зазирав йому в очі і бачив там мир і небажання війни. Мабуть, в різні очі (вічка?) дивилися .
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25.09.2024 09:42 Ответить
Ну що ж тому Блінкену весь час треба підказувати - речення треба продовжити так - а США не вважають ерефію державою і мають сумніви у існуванні російського народу.
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25.09.2024 09:43 Ответить
Блінкен розуміє!
Не розуміють- Байден, Салліван, Трамп, Венс!
На жаль!
Чекаємо на реакцію Камали Харріс.
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25.09.2024 09:44 Ответить
Баляндраси Блінкена відрізняютсья від його дій, тому нема чого його слухати.
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25.09.2024 10:05 Ответить
Панове журналісти, припиніть писати оте прізвище з великої літери! *уйло і в Африці *уйло!
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25.09.2024 09:44 Ответить
ну так !!! "путін" слід писати з маленької\ літери, а "Х_у_й_ло" з великої, все ж таки глава держави паРаша ...
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25.09.2024 10:03 Ответить
Я теж оголошував...Чому російські імена називають українською ? Чому Ігор, а не Єгор ,чому Володимир а не Владімір...? Ми ніяк не навчимось...
тоді Яна треба називати Іваном ? а Ентоні то Євген ?
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25.09.2024 10:20 Ответить
ІМНО, про те ***** - можна з великої. Тому що в нас є своє ***** з маленької...
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25.09.2024 11:30 Ответить
Нехай у цього Блінкінда запитають: - А ви забули , що саме США підписували разом з іншими гарантами Будапештський меморандум, і саме ваша країна - є такими ж п*здаболами і зрадникам , як і інши покитьки - підписанти??👈
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25.09.2024 09:45 Ответить
То що? Коли там другий саміт миру? Коли ми вже виводимо свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей?
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25.09.2024 09:48 Ответить
Насправді в його голові існує Блінкен не володіє повною картиною і він це неодноразово сам казав , але істині причини цієї війни схоже інші не ті які були озвучені " денацифікаціч і демілітаризаці"
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25.09.2024 09:50 Ответить
Штати більше бояться програшу та розпаду Засрашки, ніж програшу Украіни!
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25.09.2024 09:53 Ответить
ņe to što bojatsa - oņi ņehotjat razgrebatj eto dermo esļi šos poide ņi tak.
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25.09.2024 09:55 Ответить
Це брехня бо ніякого розпаду не буде, що СССР розпалося , нафта була по 20 і дешевше, ембарго було, зараз нема третини цього, СВІТ, Європа, США живе як нічого немає!!!!!!! Такери ходять і в ЄС і в США і Канаду, про Індію та Китай можно не казати.
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25.09.2024 10:36 Ответить
"В очах Путіна українського народу, як і самої України, не існує" . ņičovo , koli emu v dveri bunkera postukajut so slovami "dobrova večeru , mi s Ukraini" vin srazu vse uznaet. pered smertju.
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25.09.2024 09:54 Ответить
русня ..генетичні монголо тюркскі народи ..і це все ...я ще дивуюся, як московія змогла вмовити венгрів та угорців ,шо вони їхні ...вже давно зроблені днка ,які підтвержують походження балканських народів, як індоєвропейських та словянських, які походять від Київської Русі...пора вже з московською ордою розібратися , єдністью словянських народів , як колись це змогли зробити, об'єднавшись нащі пращюри !!!
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25.09.2024 10:00 Ответить
"Усі ці пропозиції винагородили б агресію Путіна, дозволили б йому відпочити, переозброїтися, знову вторгнутися в Україну, як він робив це не раз", - підсумував Блінкен. Джерело:
Так воно так і буде , якщо вести перемовини на умовах ***** . Мало того , Україною це не закінчиться . ! Я впевнений на 200% що після України ***** спробує атакувати країни НАТО . Отримає звіздюлєй звісно , але спробує . Бо не в пацанском стілє - давать заднюю . Якщо ти вже оголосив наміри обламати роги НАТО то повинен йти до кінця . Інакше братва не зрозуміє .
***** треба диктувати свої умови , нав'язувати свою волю . Йому треба спільно втовкмачити що Україна - існує мля , і це є - держава .!
Але більшість союзничків воліють за краще ховати голову в пісок . І моляться на - авось пронєсьот ..!
Та не пронєсьот панове !!
Пронесе лише тоді коли паРаша зникне з карти світу . Ось над чим треба працювати !! А ваші намагання її зберегти , утихомирити божевільну країну за допомогою балачок , а не " гамівної сорочки " - лише збільшують проблему .
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25.09.2024 10:04 Ответить
В його очах і США з Блінкеном в бетоні замуровані.
Що ви хотіли від очей терориста з необмеженою владою?
Невже, адекватності та ******** вирішенням спільного існування в майбутньому?
Пустозвони.
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25.09.2024 10:14 Ответить
вибори 2019 року показали, що 73% населення України насрати на Україну і на її майбутнє існування. Проміняли країну на обіцянки халяви і дешевої жратви
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25.09.2024 10:16 Ответить
Точніше 73% від 49% хто прийшов на вибори.
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25.09.2024 12:49 Ответить
та для ***** і російського народу не існує, бо якби існував він би так завзято його не знищував!
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25.09.2024 10:20 Ответить
Всі ті хто не згадують статут ООН мають бути викинуті з цієї огранізації і їх думка має бути ігнорована всіма іншими, хто є членами ООН - а отже повністю поділяють принципи міжнародного права.
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25.09.2024 10:24 Ответить
Все в нього існує, просто він пропагандон і шантажист світового рівня, який постійно бере на понт цивілізований захід.
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25.09.2024 10:33 Ответить
Це була добряча каменюка від Блінкена прямо в макітру блазня, який раніше бачив мир в очах Пуйла.
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25.09.2024 10:36 Ответить
Хе-хе... Блінкен, не блінкай язиком цю муйню. На сьогодні "в очах" пупкіна нема нічого іншого - тільки Україна і її народ. І не тільки в очах, а й поперек горла ))) Називається - дурне поїхало в турне... Це він раніше дуркував і "брав на понт". Кацап звичайний - нагла тварюка. Тільки в морду.
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25.09.2024 10:36 Ответить
Україна більше держава ніж ця відстала китайська провінція.
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25.09.2024 10:36 Ответить
зеленский заглядывает в глаз *****
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25.09.2024 10:48 Ответить
Такорї країни як россія насправді не існує. Це зброд різноманітних народів, що досить вороже налаштовані друг до друга. Нажаль наша влада не підтримує сепаратистів на россії і не підтримує на россії диверсійну діяльність. Сепаратизм - це чудова зброя проти кремля.
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25.09.2024 12:32 Ответить
Ну, тут навзаєм, так би мовити.

В очах українців, російської федерації та так званих "росіян" теж не існує.
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25.09.2024 12:48 Ответить
 
 