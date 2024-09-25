"В глазах Путина украинского народа, как и самой Украины, не существует", - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин не считает Украину настоящим государством.
Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, передает Цензор.НЕТ.
Блинкен отметил, что Украина неоднократно заявляла, что дипломатия является единственным способом положить конец этой войне, и что она готова к переговорам.
"С другой стороны, Путин не заинтересован в таком мире - недавно заявил, что Россия вернется за стол переговоров только тогда, когда Украина выведет свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Другими словами, когда Украина выйдет из собственной территории. Путин продолжает лживо утверждать, что Украина не является настоящим государством. В глазах Путина украинского народа, как и самой Украины, не существует", - подчеркнул госсекретарь США.
Также он заявил, что некоторые страны на заседании выдвинули свои предложения. Некоторые не упоминают Устав ООН или его принципы, не различают агрессора и жертву, призывают все стороны к деэскалации.
"Все эти предложения вознаградили бы агрессию Путина, позволили бы ему отдохнуть, перевооружиться, снова вторгнуться в Украину, как он делал это не раз", - подытожил Блинкен.
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У ВСІХ бідах війни ВИННИЙ лише АГРЕСОР - тобто Гаазький педофіл владімір путін та його свора:
сергій шойгу на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
валірій герасімов на якого виписано ордер в Гаазі за воєнні злочини.
Все інше - це перекидати вину з насильника на жертву
по типу якби жертва не супротивилася б - була б жива.
Якби не ця свора - НІХТО Б НЕ загинув і ВСІ ЗАГИБЛІ у війні були б ЖИВІ.
Штати попросили помирати не так голосно.
Чи ти, може, трампіст, який читає все навиворіть?
Не розуміють- Байден, Салліван, Трамп, Венс!
На жаль!
Чекаємо на реакцію Камали Харріс.
тоді Яна треба називати Іваном ? а Ентоні то Євген ?
Так воно так і буде , якщо вести перемовини на умовах ***** . Мало того , Україною це не закінчиться . ! Я впевнений на 200% що після України ***** спробує атакувати країни НАТО . Отримає звіздюлєй звісно , але спробує . Бо не в пацанском стілє - давать заднюю . Якщо ти вже оголосив наміри обламати роги НАТО то повинен йти до кінця . Інакше братва не зрозуміє .
***** треба диктувати свої умови , нав'язувати свою волю . Йому треба спільно втовкмачити що Україна - існує мля , і це є - держава .!
Але більшість союзничків воліють за краще ховати голову в пісок . І моляться на - авось пронєсьот ..!
Та не пронєсьот панове !!
Пронесе лише тоді коли паРаша зникне з карти світу . Ось над чим треба працювати !! А ваші намагання її зберегти , утихомирити божевільну країну за допомогою балачок , а не " гамівної сорочки " - лише збільшують проблему .
Що ви хотіли від очей терориста з необмеженою владою?
Невже, адекватності та ******** вирішенням спільного існування в майбутньому?
Пустозвони.
В очах українців, російської федерації та так званих "росіян" теж не існує.