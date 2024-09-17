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Новости
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Блинкен ознакомился с элементами мирного плана Зеленского, ждем встречи президентов, - спикер Госдепа Миллер

Міллер розповів, що Блінкен ознайомлений із мирним планом Зеленського

Во время своего визита в Киев на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен ознакомился с элементами плана президента Владимира Зеленского относительно достижения мира в Украине.

Об этом во время брифинга во вторник, 17 сентября, сказал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Нас ознакомили с элементами плана, когда мы были в Киеве на прошлой неделе", - подтвердил представитель Госдепа.

Теперь ожидается, когда детальный документ будет представлен президенту США Джо Байдену.

"Как сказал президент Зеленский, он с нетерпением ждет детального представления этого плана президенту (Байдену. - Ред.) в течение ближайших дней-недель, и я думаю, что мы дождемся этого - дождемся этой встречи - прежде чем предлагать какие-либо дальнейшие выводы в этом контексте", - добавил Миллер.

Он также добавил, что в Госдепе полностью разделяют оценку, которую ранее высказала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Напомним, что 16 сентября президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что украинский план победы уже выписан на 90%, на следующей неделе его планируют представить союзникам.

Читайте также: Посол США при ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон уже ознакомился с мирным планом Зеленского.

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

Читайте также: На следующую неделю готовим План победы для представления союзникам, - Зеленский

Автор: 

Госдепартамент США (1832) Зеленский Владимир (20365) план (189) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
План Перемоги зеленського,це коли навіть дронів немає,а є зневага до донорів, збагачення слуг,навіть перелік вести не хочу .Хто йому ще вірить? Новини на користь оп з брехнею,маніпуляцією і неповагою до народу
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17.09.2024 23:45
+6
А українців він мабуть не вважає за потрібне знайомити .
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18.09.2024 07:04
+4
Озвучував мирний план Зеленського Джим Кері.

Всім сподобалося.

А потім була пантоміма.
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17.09.2024 23:43
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Правила форума Совет форумчан
Озвучував мирний план Зеленського Джим Кері.

Всім сподобалося.

А потім була пантоміма.
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17.09.2024 23:43 Ответить
План Перемоги зеленського,це коли навіть дронів немає,а є зневага до донорів, збагачення слуг,навіть перелік вести не хочу .Хто йому ще вірить? Новини на користь оп з брехнею,маніпуляцією і неповагою до народу
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17.09.2024 23:45 Ответить
Ги! Ознайомився з перекладом від ОПи тез викладених, зє під час візиту дорослих до Київа.
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17.09.2024 23:59 Ответить
буба всім нахамить,
всіх звинуватить,
насере на дошку - такі собі шахмати, на любітеля...
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18.09.2024 00:02 Ответить
План такий: я не вінават, байден увінават, дайте грошів, байден де мої гроші.
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18.09.2024 00:21 Ответить
Згенерували Chat'омGPT за кілька секунд
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18.09.2024 00:45 Ответить
Что Зеленский подразумевает под словом ,,Победа,, :
- захват Москвы или
- границы 2014 года или
- прекращение войны по линии фронта ...
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18.09.2024 04:56 Ответить
всего понемногу но по сути нуль
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18.09.2024 06:41 Ответить
какой план? оружия не хватает, рашка наступает,народ от тцк тикает
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18.09.2024 06:45 Ответить
А українців він мабуть не вважає за потрібне знайомити .
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18.09.2024 07:04 Ответить
План победы Украины, который знают все...кроме украинцев.... когда его выгонят уже нах ?
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18.09.2024 09:57 Ответить
Осталось сделать презентацию плана в кремле.
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18.09.2024 11:49 Ответить
Ознайомився Блінкен тільки з елементами(!)...Іншу єрісь цього "плану перемоги", він мабуть і не читав.
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18.09.2024 12:18 Ответить
 
 