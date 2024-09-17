Блинкен ознакомился с элементами мирного плана Зеленского, ждем встречи президентов, - спикер Госдепа Миллер

Во время своего визита в Киев на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен ознакомился с элементами плана президента Владимира Зеленского относительно достижения мира в Украине.

Об этом во время брифинга во вторник, 17 сентября, сказал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Нас ознакомили с элементами плана, когда мы были в Киеве на прошлой неделе", - подтвердил представитель Госдепа.

Теперь ожидается, когда детальный документ будет представлен президенту США Джо Байдену.

"Как сказал президент Зеленский, он с нетерпением ждет детального представления этого плана президенту (Байдену. - Ред.) в течение ближайших дней-недель, и я думаю, что мы дождемся этого - дождемся этой встречи - прежде чем предлагать какие-либо дальнейшие выводы в этом контексте", - добавил Миллер.

Он также добавил, что в Госдепе полностью разделяют оценку, которую ранее высказала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Напомним, что 16 сентября президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что украинский план победы уже выписан на 90%, на следующей неделе его планируют представить союзникам.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

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