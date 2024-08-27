Операция на Курщине является одним из пунктов плана победы Украины в войне, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция не связана ни с одним из пунктов Формулы мира. Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции на форуме "Україна 2024. Незалежність", информирует Цензор.НЕТ.
"Курщина входит в наш план победы Украины... Одно из направлений, часть, которого уже сделана, - это Курщина. Второе направление - это стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье - мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Четвертое - экономическое", - рассказал он.
Президент отметил, что план уже подготовлен.
По его словам, он планирует представить план для завершения войны президенту США Джо Байдену в сентябре, поскольку от него "зависит успех этого плана".
"Дадут нам то, что в этом плане, или нет. Будем ли мы свободны в использовании того, что будет в этом плане, или нет", - пояснил Зеленский.
Также он планирует представить его кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.
По словам президента, наступление на Курщине позволило защитить север страны.
Курская операция принесла несколько вещей. В первую очередь оккупация Харьковщины остановлена. У нас была информация о создании "буферной зоны" на Харьковщине, а затем на севере. Не знали конкретики, но понимали, что Сумщина, Черниговщина могут быть в планах (врага. – Ред.). Мы получали от нашей разведки и разведок партнеров информацию о движениях войск РФ, как это может быть и т.д. Последовательность этих, как они называли в Кремле, "буферных зон" нам была неизвестна, четкая последовательность, но мы понимали, что это может быть. Курская операция решила вопрос не оккупации Сумщины и не оккупации Черниговщины", – объяснил Зеленский.
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