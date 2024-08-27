Операция на Курщине является одним из пунктов плана победы Украины в войне, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция не связана ни с одним из пунктов Формулы мира. Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции на форуме "Україна 2024. Незалежність", информирует Цензор.НЕТ.

"Курщина входит в наш план победы Украины... Одно из направлений, часть, которого уже сделана, - это Курщина. Второе направление - это стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье - мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Четвертое - экономическое", - рассказал он.

Президент отметил, что план уже подготовлен.

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По его словам, он планирует представить план для завершения войны президенту США Джо Байдену в сентябре, поскольку от него "зависит успех этого плана".

"Дадут нам то, что в этом плане, или нет. Будем ли мы свободны в использовании того, что будет в этом плане, или нет", - пояснил Зеленский.

Также он планирует представить его кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.

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По словам президента, наступление на Курщине позволило защитить север страны.