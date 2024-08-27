Курская операция и энергетическая встреча в Катаре - совершенно не связанные вещи, она не сорвалась, а состоялась в формате онлайн, - Зеленский
Курская операция не срывала энергетическую встречу в Катаре.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ.
"Не связанные абсолютно вещи: Курская операция и встреча в Катаре. Курская операция не связана ни с одним из пунктов Формулы мира. Связана ли Курская операция со вторым саммитом мира? Да, связана, потому что Курская операция является одним из пунктов плана Победы Украины. Очень много всего пишут и иногда это не очень помогает, то что было написано (якобы операция на Курщине сорвала энергетическую встречу в Катаре). Курская операция имела и имеет совсем другие цели, чем встреча по энергетике с коллегами. Энергетика очень важна, но важно закончить войну. А Курская операция - один из этапов этого процесса. Встреча в Катаре не сорвалась, она была проведена в формате онлайн", - подчеркнул Зеленский.
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2024: "я не піду, поки не закінчиться війна".
P.S. ніколи не довіряйте людям, які не хочуть здавати аналізи.
Словоблудіє. Курська операція в форматі онлайн.
Ну а результати ми вже побачили
От тоді можна і домовлятись про зупинку вогню по рашистських нафтобазах і НПЗ.