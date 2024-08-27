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Курская операция и энергетическая встреча в Катаре - совершенно не связанные вещи, она не сорвалась, а состоялась в формате онлайн, - Зеленский

Володимир Зеленський

Курская операция не срывала энергетическую встречу в Катаре.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ.

"Не связанные абсолютно вещи: Курская операция и встреча в Катаре. Курская операция не связана ни с одним из пунктов Формулы мира. Связана ли Курская операция со вторым саммитом мира? Да, связана, потому что Курская операция является одним из пунктов плана Победы Украины. Очень много всего пишут и иногда это не очень помогает, то что было написано (якобы операция на Курщине сорвала энергетическую встречу в Катаре). Курская операция имела и имеет совсем другие цели, чем встреча по энергетике с коллегами. Энергетика очень важна, но важно закончить войну. А Курская операция - один из этапов этого процесса. Встреча в Катаре не сорвалась, она была проведена в формате онлайн", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Одной из задач наступления на Курщине было отвлечение сил РФ с Покровского и Кураховского направлений, - Сырский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Катар (129) энергетика (2553) Курск (1083)


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Топ комментарии
+12
2020: "якщо не зможу закінчити війну я піду".
2024: "я не піду, поки не закінчиться війна".

P.S. ніколи не довіряйте людям, які не хочуть здавати аналізи.
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27.08.2024 14:38
+10
шо ти мелишь ишак
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27.08.2024 14:29
+6
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27.08.2024 14:29
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27.08.2024 14:29 Ответить
шо ти мелишь ишак
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27.08.2024 14:29 Ответить
****, ти і твій єрмакОВ так і мислите про зраду, піздюк!!! ви два дебіла забули одну важну річ, ЗСУ. Вони вас двох долбойобів на кол посадят, і ні які дуполізи вам не допоможуть!!!
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27.08.2024 14:36 Ответить
2020: "якщо не зможу закінчити війну я піду".
2024: "я не піду, поки не закінчиться війна".

P.S. ніколи не довіряйте людям, які не хочуть здавати аналізи.
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27.08.2024 14:38 Ответить
Оманська операція не зірвалась
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27.08.2024 14:39 Ответить
Мощно задвинул!!!(или курнул,или нюхнул)
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27.08.2024 14:40 Ответить
Україна вже давно впевнилася: якщо "Блазень" щось каже - думай "від зворотнього" Я кщо каже - "нема зв"язку" - значить він безпосередній та нерозривний! Саме тому кацапи останні два дні "наче з цепу зірвалися"!
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27.08.2024 14:40 Ответить
А Курська операція один із етапів цього процесу. Вона не зірвалась, вона була проведена в форматі онлайн", - наголосив Зеленський. Джерело:
Словоблудіє. Курська операція в форматі онлайн.
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27.08.2024 14:46 Ответить
зустріч по енергетиці з колегами Джерело:

Ну а результати ми вже побачили
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27.08.2024 14:48 Ответить
Меле, що попало, білий порошок вже навіть залишки мізків повністю знищив
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27.08.2024 14:50 Ответить
"Енергетична зустріч" в Катарі Зеленським підтверджена, і з його слів - не припинена, а лише поставлена на паузу. Допоки рашисти до осені-зими не розіб'ють вщент українську енергетику.
От тоді можна і домовлятись про зупинку вогню по рашистських нафтобазах і НПЗ.
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27.08.2024 15:03 Ответить
Та тоді вже заодно і капітуляцію підпишуть, щоб двічі не вставати. Країна без енергетики - нежиттєздатна.
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27.08.2024 17:05 Ответить
про оман мовчить, зелена падла.
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27.08.2024 15:04 Ответить
Не виправдовуйся, тобі то не поможе, в Катарі, йшли перемовини,за закритими дверима між тобою і кацапами. Тому якась наймудрєйша людина, дала тобі на підпис дозвіл на прорив фронту,і далі все пішло не так,як було задумано.росія перемовини закрила і все зараз висить у повітрі, а ти сидиш на лезі ножа. Це не мої примхи,або видіння старої баби, це все є і ітернеті у відкритому доступі.
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27.08.2024 15:17 Ответить
Ага, значить договорняки по енергетиці були? А що ж тепер з цими договорняками, після такого ракетного удару? Не запхнули кацапам у сраки, ні?
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27.08.2024 17:03 Ответить
 
 