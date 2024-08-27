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Курська операція та енергетична зустріч в Катарі - абсолютно не пов’язані речі, вона не зірвалась, а відбулася в форматі онлайн, - Зеленський

Володимир Зеленський

Курська операція не зривала енергетичну зустріч у Катарі. 

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

"Не пов'язані абсолютно речі: Курська операція та зустріч в Катарі. Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів Формули миру. Чи пов'язана Курська операція з другим самітом миру? Так, пов'язана, бо Курська операція є одним із пунктів плану Перемоги України. Дуже багато всього пишуть і іноді це не дуже допомагає, те що було написано (нібито операція на Курщині зірвала енергетичну зустріч в Катарі). Курська операція мала і має зовсім інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами. Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну. А Курська операція один із етапів цього процесу. Вона (зустріч в Катарі. - Ред.) не зірвалась, вона була проведена в форматі онлайн", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Катару

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Катар (241) енергетика (2581) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+12
2020: "якщо не зможу закінчити війну я піду".
2024: "я не піду, поки не закінчиться війна".

P.S. ніколи не довіряйте людям, які не хочуть здавати аналізи.
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27.08.2024 14:38
+10
шо ти мелишь ишак
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27.08.2024 14:29
+6
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27.08.2024 14:29
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27.08.2024 14:29 Відповісти
шо ти мелишь ишак
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27.08.2024 14:29 Відповісти
****, ти і твій єрмакОВ так і мислите про зраду, піздюк!!! ви два дебіла забули одну важну річ, ЗСУ. Вони вас двох долбойобів на кол посадят, і ні які дуполізи вам не допоможуть!!!
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27.08.2024 14:36 Відповісти
2020: "якщо не зможу закінчити війну я піду".
2024: "я не піду, поки не закінчиться війна".

P.S. ніколи не довіряйте людям, які не хочуть здавати аналізи.
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27.08.2024 14:38 Відповісти
Оманська операція не зірвалась
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27.08.2024 14:39 Відповісти
Мощно задвинул!!!(или курнул,или нюхнул)
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27.08.2024 14:40 Відповісти
Україна вже давно впевнилася: якщо "Блазень" щось каже - думай "від зворотнього" Я кщо каже - "нема зв"язку" - значить він безпосередній та нерозривний! Саме тому кацапи останні два дні "наче з цепу зірвалися"!
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27.08.2024 14:40 Відповісти
А Курська операція один із етапів цього процесу. Вона не зірвалась, вона була проведена в форматі онлайн", - наголосив Зеленський. Джерело:
Словоблудіє. Курська операція в форматі онлайн.
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27.08.2024 14:46 Відповісти
зустріч по енергетиці з колегами Джерело:

Ну а результати ми вже побачили
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27.08.2024 14:48 Відповісти
Меле, що попало, білий порошок вже навіть залишки мізків повністю знищив
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27.08.2024 14:50 Відповісти
"Енергетична зустріч" в Катарі Зеленським підтверджена, і з його слів - не припинена, а лише поставлена на паузу. Допоки рашисти до осені-зими не розіб'ють вщент українську енергетику.
От тоді можна і домовлятись про зупинку вогню по рашистських нафтобазах і НПЗ.
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27.08.2024 15:03 Відповісти
Та тоді вже заодно і капітуляцію підпишуть, щоб двічі не вставати. Країна без енергетики - нежиттєздатна.
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27.08.2024 17:05 Відповісти
про оман мовчить, зелена падла.
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27.08.2024 15:04 Відповісти
Не виправдовуйся, тобі то не поможе, в Катарі, йшли перемовини,за закритими дверима між тобою і кацапами. Тому якась наймудрєйша людина, дала тобі на підпис дозвіл на прорив фронту,і далі все пішло не так,як було задумано.росія перемовини закрила і все зараз висить у повітрі, а ти сидиш на лезі ножа. Це не мої примхи,або видіння старої баби, це все є і ітернеті у відкритому доступі.
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27.08.2024 15:17 Відповісти
Ага, значить договорняки по енергетиці були? А що ж тепер з цими договорняками, після такого ракетного удару? Не запхнули кацапам у сраки, ні?
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27.08.2024 17:03 Відповісти
 
 