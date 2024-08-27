Курська операція та енергетична зустріч в Катарі - абсолютно не пов’язані речі, вона не зірвалась, а відбулася в форматі онлайн, - Зеленський

Курська операція не зривала енергетичну зустріч у Катарі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

"Не пов'язані абсолютно речі: Курська операція та зустріч в Катарі. Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів Формули миру. Чи пов'язана Курська операція з другим самітом миру? Так, пов'язана, бо Курська операція є одним із пунктів плану Перемоги України. Дуже багато всього пишуть і іноді це не дуже допомагає, те що було написано (нібито операція на Курщині зірвала енергетичну зустріч в Катарі). Курська операція мала і має зовсім інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами. Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну. А Курська операція один із етапів цього процесу. Вона (зустріч в Катарі. - Ред.) не зірвалась, вона була проведена в форматі онлайн", - наголосив Зеленський.

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