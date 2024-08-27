Одной из задач наступления на Курщине было отвлечение сил РФ с Покровского и Кураховского направлений, - Сырский.
Наступление Сил обороны в Курской области РФ отвлекло значительное количество российских захватчиков с других направлений.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время форума "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ.
"Одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении было отвлечение значительных сил противника с других направлений, прежде всего с Покровского, Кураховского направлений. Конечно, враг это понимает, поэтому он продолжает сосредотачивать основные усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы наиболее боеспособные его части", - пояснил он.
По словам Сырского, Курская операция отвлекла значительное количество сил РФ.
"Сейчас можем констатировать, что около 30 тыс. военнослужащих (РФ. - Ред.) уже переброшено на Курское направление. Эта цифра растет, в то же время противник пытается снимать части с других направлений. На Покровском направлении он наоборот увеличивает свои усилия", - добавил главнокомандующий ВСУ.
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- Ви не бачите, що з початку СВО в курскій області вже не чутно того хору голосів, які співали по всім можливим каналам, що Україна вже програла і треба здаватися.
Що міф про непереможну фортецю на їм'я раіся зруйновано.
Що захід починає "роздивлятися", що російські червоні лінії більше по кольори до коричневого
- Ви не бачите, що настрої в самій роисі вже не такі залізо-бетонно впевнені в своїй могутності і в непогрешимості їх молодого харизматичного лідера - володьки путена
Проїграш будь-якої сторони кується не тільки на полі бою. Та ж Німеччина в першій світовій війні програла не через повний війсковий розгром, а через загрозу соціального вибуху всередині країни.
Війна - то війна не тільки на полі бою. То все сукупно.
Якщо почитати половину дописувачів на цій гілці обговорення, видно що їх Україна вже програла.
- Ви не бачите, що за цю операцію Україна отримала дуже суттєве поповнення обмінного фонду.
- Ви не бачите, що вже роися не наполягає на прийняття Україною "ситуації, що склалася на землі" - бо тоді не тільки Україна повинна поступитися своїми замлями і людьми на ній, а і що і раісі прийдеться зробити те саме симетрично.
і так далі
Чи у будь якої військової (і не тільки) дії може бути одна єдина ціль?
Що Сирський буде брехати, якщо москалота Покровськ захопить?
Ще є кілька областей в запасі.
Джерело:
А далі Дніпропетровщина. Великий прювєт найпалкішим виборцям Лідора.
DeepState
Російські загарбники окупували Птиче, просунулися біля Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемрику, Червоному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та на околицях.
З цілої фрази виділити найбільш нерелевантне до суті висказаної думки слово, і відповісти на нього.
Для вас виставив жирним шрифтом акценти
"Почитав обговорення під цією новиною - як стидно за цих людей."
Як то кажуть, у кого що болить, той про те і говорить.
Моє спостереження, що люди, які найбільш схильні до сприйняття пропаганди, вони є найбільш позиціонують себе як людей думаючих, особливих, на яких не діє пропаганда з будь-якої сторони.
Танечка, поясніть на прикладі даної новини, де ви бачите в цій статті пропаганду, навіювання і маніпуляцією свідомостю.
Щоб полегшити вам справу я підкажу, що ми обговорюємо статтю, де:
1) головнокомандувач ЗСУ каже, що одною із задач операції в курській області було відтягування резервів русні.
2) Він каже, що ворог стягує війска в курскьку, але не в тому об'єму, в якому розраховувало командування
3) І він також не приховуючи каже, що на Покровському напрямку він навпаки збільшує свої зусилля
Що з цього брехня, пропаганда, навіювання чи маніпуляція свідомостю.
Ваш вихід, Тетяно!
Ви написали при ясній пам'яті і вашій великій поінформованості ось таку фразу
"це не новина, а пропаганда, навіювання, маніпуляція свідомістю "
Я прошу вас показати, де ви все це побачили в даній конкретній новині - ви ж не написали бездумно щось, аби ляпнути?
Тож і я подсумую, але не для вас, бо з вами ми вже все обговорили, а для тих, хто буде читати нашу бесіду і дійде до цієї точки.
Ось ця дискусія вищє - то і є приклад, як виглядає людина, яка дуже поверхнева, і яка жере любу пропаганду в обидва горла, але дивлячись в дзеркало бачить себе як людину дуже розумну, розсудливу, дуже поінформовану, і яка має свою індивідуальну думку (звісно ж вірну і об'єктивну).
І така людина зазвичай може "від балди" в будья-кому рандомному місці бездумно бовкнути отаке
"це не новина, а пропаганда, навіювання, маніпуляція свідомістю "
І коли її запитаєш, а де в цій короткій новині, яка складається з 3х основних тезисів, які я вже навів - а саме:
1) головнокомандувач ЗСУ каже, що одною із задач операції в курській області було відтягування резервів русні.
2) Він каже, що ворог таки стягує війска в курскьку, але не в тому об'єму, в якому розраховувало командування
3) І він також не приховуючи каже, що на Покровському напрямку ворог навпаки збільшує свої зусилля
Нормальна, чесна комунікація - тому Тетянка не в силах показати тут пропаганду, навіювання і маніпуляцію свідомістю. І тому вона, ну а що їй ще робити, не втрачаючи свого гордого вигляду, виходить з діскусії з фразою "сам
дуракбалабол"
Ось така фігня, малята.
Черговий котел! По гірше дебальцівського!!!