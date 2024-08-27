Одной из задач наступления на Курщине было отвлечение сил РФ с Покровского и Кураховского направлений, - Сырский.

Наступление Сил обороны в Курской области РФ отвлекло значительное количество российских захватчиков с других направлений.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время форума "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ.

"Одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении было отвлечение значительных сил противника с других направлений, прежде всего с Покровского, Кураховского направлений. Конечно, враг это понимает, поэтому он продолжает сосредотачивать основные усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы наиболее боеспособные его части", - пояснил он.

По словам Сырского, Курская операция отвлекла значительное количество сил РФ.

"Сейчас можем констатировать, что около 30 тыс. военнослужащих (РФ. - Ред.) уже переброшено на Курское направление. Эта цифра растет, в то же время противник пытается снимать части с других направлений. На Покровском направлении он наоборот увеличивает свои усилия", - добавил главнокомандующий ВСУ.

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