Ситуация на Покровском направлении довольно сложная. Делается все для стабилизации обстановки, - Сырский

На Покровском направлении в Донецкой области Силы обороны продолжают отражать штурмовые действия российских оккупантов.

Об этом заявил главнокомандующий Александр Сырский во время форума "Україна 2024. Незалежність", информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация на Покровском направлении довольно сложная. Последние недели в среднем ежесуточно происходит более 50 боевых столкновений. Противник использует свое преимущество в живой силе, вооружении и технике. Активно применяет артиллерию и авиацию. Использует бронетехнику. В целом наступательные действия ведутся штурмовыми группами пехоты. Пытаются овладеть участком автомобильной дороги Константиновка - Покровск, чем пытаются нарушить логистическое сообщение Сил обороны", - отметил он.

По словам Сырского, враг продвигается высокой ценой.

"Силы обороны делают все возможное, чтобы остановить его продвижение. Ежедневно на этом направлении в среднем наши воины обезвреживают до 300 захватчиков. Активно ведутся работы по инженерному оборудованию наших позиций и рубежей обороны. Ситуация несмотря на всю сложность находится под нашим контролем. Командование Сил обороны делает все возможное для стабилизации обстановки на этом направлении", - добавил главнокомандующий.

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