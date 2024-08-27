Ситуация на Покровском направлении довольно сложная. Делается все для стабилизации обстановки, - Сырский
На Покровском направлении в Донецкой области Силы обороны продолжают отражать штурмовые действия российских оккупантов.
Об этом заявил главнокомандующий Александр Сырский во время форума "Україна 2024. Незалежність", информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация на Покровском направлении довольно сложная. Последние недели в среднем ежесуточно происходит более 50 боевых столкновений. Противник использует свое преимущество в живой силе, вооружении и технике. Активно применяет артиллерию и авиацию. Использует бронетехнику. В целом наступательные действия ведутся штурмовыми группами пехоты. Пытаются овладеть участком автомобильной дороги Константиновка - Покровск, чем пытаются нарушить логистическое сообщение Сил обороны", - отметил он.
По словам Сырского, враг продвигается высокой ценой.
"Силы обороны делают все возможное, чтобы остановить его продвижение. Ежедневно на этом направлении в среднем наши воины обезвреживают до 300 захватчиков. Активно ведутся работы по инженерному оборудованию наших позиций и рубежей обороны. Ситуация несмотря на всю сложность находится под нашим контролем. Командование Сил обороны делает все возможное для стабилизации обстановки на этом направлении", - добавил главнокомандующий.
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Це означає, що противник "робить все", щоб просуватись, і у нього виходить.
А ви лише на словах робите "все", на ділі ж противник окуповує ледь не щодня нові території.
Все роблять наші воїни, без сумніву, а від вас чекають якісних управлінських рішень, яких немає.
Чому, оце питання...
А задум супротивника проглядався такий: пройти вздовж залізничного полотна із утриманням флангів впритул до агломерації Миргород-Покровськ щоби потім всіма силами вдарити на південь із виходом на Мемрик-Селідове-Українськ і таким чином обійти з півночі і заходу неприступну лінію оборони ЗСУ по річці Вовча, Карлівського і Курахівського водосховищ та висот між ними. І таким чином обрушити весь український фронт аж до Вугледару та вийти на межі Донецької області.
Нажаль, належні оборонні рубежі після авдіївсько-очеретинського відступу встигли побудувати лише в районі висот біля Воздвиженки. Тому далі ворог там не пройшов. А от по залізничній колії до Гродівки-Новогродівки оборона була очагова з ВОПів, які супротивник малими піхотними групами весь час обходив і через це їх приходилось залишати, щоб їх захисники не потрапили в оточення. Бо контратакувати вочевидь не було чим.
Наразі рашисти захопили відвал шахти "Котляревська" - пануючу висоту над Селідовим. А також зайшли у Мемрик із зрозумілим подальшим вектором атак.