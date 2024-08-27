Воины 25 ОВДБр о боях на Покровском направлении: С начала весны здесь стало очень жарко. ВИДЕО

Танкисты 25 ОВДБр, которые защищают Украину под Покровском, рассказали о на этом направлении.

Об этом говорится в новом видео проекта "Украинский Свидетель", передает Цензор.НЕТ.

Механик-водитель танка по кличке Робик заявил, что с начала весны 2024 года здесь стало очень горячо.

"Боевые действия здесь очень активны. Если раньше можно было отстрелять, немного отъехать от врага и почти не переживать, то сейчас очень активизировались FPV-дроны. Они работают на разных частотах, поэтому выезжать на задание без РЭБов это фактически самоубийство. Поэтому здесь очень важна скорость", - пояснил защитник.

Поэтому на танк Т-80 установили вертолетный двигатель.

"Обычно Т-80 едет очень громко и из него валит дым, - рассказывает наводчик танка с позывным "Днепр". - С вертолетным двигателем всего этого нет. Кроме того, благодаря такому двигателю машина может развивать скорость более 80 км/ч (в то время как обычный Т-80 развивает передвигается со скоростью 50-70 км/ч, в зависимости от модификации и местности).

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