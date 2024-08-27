Воины 25 ОВДБр о боях на Покровском направлении: С начала весны здесь стало очень жарко. ВИДЕО
Танкисты 25 ОВДБр, которые защищают Украину под Покровском, рассказали о на этом направлении.
Об этом говорится в новом видео проекта "Украинский Свидетель", передает Цензор.НЕТ.
Механик-водитель танка по кличке Робик заявил, что с начала весны 2024 года здесь стало очень горячо.
"Боевые действия здесь очень активны. Если раньше можно было отстрелять, немного отъехать от врага и почти не переживать, то сейчас очень активизировались FPV-дроны. Они работают на разных частотах, поэтому выезжать на задание без РЭБов это фактически самоубийство. Поэтому здесь очень важна скорость", - пояснил защитник.
Поэтому на танк Т-80 установили вертолетный двигатель.
"Обычно Т-80 едет очень громко и из него валит дым, - рассказывает наводчик танка с позывным "Днепр". - С вертолетным двигателем всего этого нет. Кроме того, благодаря такому двигателю машина может развивать скорость более 80 км/ч (в то время как обычный Т-80 развивает передвигается со скоростью 50-70 км/ч, в зависимости от модификации и местности).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ситуація на покровському напрямку катастрофічна.
https://x.com/UAControlMap Ukraine Control Map
Daily Ukraine map thread for Monday 26th August 2024 Highlights: Substantial Russian advances in the Selydove and Pokrovsk directions, with Novohrodivka mpw almost entirely a grey area and Russian forces being geolocated just two kilometers away from Selydove. The positions to the southeast of Selydove are very much in severe danger, as whilst they've defended well against the east, the Russians are now coming from the north.
What is most surprising is how little fight Ukraine is giving in these towns, with Novohrodivka (pre-war 14k population) being taken relatively intact so far. The situation is extremely dire here for Ukraine.
Not much change elsewhere however, just small Ukrainian adjustments in Kursk.
Щоденна тематика карт України за понеділок, 26 серпня 2024 року.
Основні моменти: значне просування росіян у напрямках Селидове та Покровськ, причому територія Новогродівки майже повністю є сірою зоною, а російські сили розташовані лише за два кілометри від Селидового.
Позиції на південний схід від Селидового знаходяться в серйозній небезпеці, оскільки, хоча вони добре оборонялися зі сходу, росіяни тепер наступають з півночі.
Що найбільше дивує, так це те, наскільки мало бореться Україна в цих містах, а Новогродівку (довоєнне населення 14 тис.) поки що залишили відносно неушкодженою. Ситуація тут надзвичайно жахлива для України.
Проте в іншому місці не так багато змін, лише невеликі українські корективи на Карті Курська.