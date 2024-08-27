Танкісти 25 ОПДБр про бої на Покровському напрямку: Виїжджати на завдання без РЕБів це фактично самогубство. ВIДЕО

Танкісти 25 ОПДБр, які боронять Україну під Покровськом, розповіли про на цьому напрямку.

Про це йдеться у новому відео проєкту "Український Свідок", передає Цензор.НЕТ.

Механік-водій танка на псевдо Робік заявив, що із початку весни 2024 року тут стало дуже гаряче.

"Бойові дії тут дуже активні. Якщо раніше можна було відстріляти, трохи від’їхати від ворога і майже не переживати, то зараз дуже активізувалися FPV-дрони. Вони працюють на різних частотах, тому виїжджати на завдання без РЕБів це фактично самогубство. Тому тут дуже важлива швидкість", - пояснив захисник.

Тому на танк Т-80 встановили вертолітний двигун.

"Зазвичай Т-80 їде дуже гучно і з нього валить дим, - розповідає навідник танку із позивним "Дніпро". - З вертолітним двигуном всього цього немає. Окрім того, завдяки такому двигуну машина може розвивати швидкість понад 80 км/год (у той час як звичайний Т-80 розвиває пересувається зі швидкістю 50-70 км/год, залежно від модифікації та місцевості).

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