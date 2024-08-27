Танкісти 25 ОПДБр про бої на Покровському напрямку: Виїжджати на завдання без РЕБів це фактично самогубство. ВIДЕО
Танкісти 25 ОПДБр, які боронять Україну під Покровськом, розповіли про на цьому напрямку.
Про це йдеться у новому відео проєкту "Український Свідок", передає Цензор.НЕТ.
Механік-водій танка на псевдо Робік заявив, що із початку весни 2024 року тут стало дуже гаряче.
"Бойові дії тут дуже активні. Якщо раніше можна було відстріляти, трохи від’їхати від ворога і майже не переживати, то зараз дуже активізувалися FPV-дрони. Вони працюють на різних частотах, тому виїжджати на завдання без РЕБів це фактично самогубство. Тому тут дуже важлива швидкість", - пояснив захисник.
Тому на танк Т-80 встановили вертолітний двигун.
"Зазвичай Т-80 їде дуже гучно і з нього валить дим, - розповідає навідник танку із позивним "Дніпро". - З вертолітним двигуном всього цього немає. Окрім того, завдяки такому двигуну машина може розвивати швидкість понад 80 км/год (у той час як звичайний Т-80 розвиває пересувається зі швидкістю 50-70 км/год, залежно від модифікації та місцевості).
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Ситуація на покровському напрямку катастрофічна.
https://x.com/UAControlMap Ukraine Control Map
Daily Ukraine map thread for Monday 26th August 2024 Highlights: Substantial Russian advances in the Selydove and Pokrovsk directions, with Novohrodivka mpw almost entirely a grey area and Russian forces being geolocated just two kilometers away from Selydove. The positions to the southeast of Selydove are very much in severe danger, as whilst they've defended well against the east, the Russians are now coming from the north.
What is most surprising is how little fight Ukraine is giving in these towns, with Novohrodivka (pre-war 14k population) being taken relatively intact so far. The situation is extremely dire here for Ukraine.
Not much change elsewhere however, just small Ukrainian adjustments in Kursk.
Щоденна тематика карт України за понеділок, 26 серпня 2024 року.
Основні моменти: значне просування росіян у напрямках Селидове та Покровськ, причому територія Новогродівки майже повністю є сірою зоною, а російські сили розташовані лише за два кілометри від Селидового.
Позиції на південний схід від Селидового знаходяться в серйозній небезпеці, оскільки, хоча вони добре оборонялися зі сходу, росіяни тепер наступають з півночі.
Що найбільше дивує, так це те, наскільки мало бореться Україна в цих містах, а Новогродівку (довоєнне населення 14 тис.) поки що залишили відносно неушкодженою. Ситуація тут надзвичайно жахлива для України.
Проте в іншому місці не так багато змін, лише невеликі українські корективи на Карті Курська.