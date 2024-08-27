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Новини Війна
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Ситуація на Покровському напрямку доволі складна. Робиться все для стабілізації обстановки, - Сирський

Сирський про ситуацію на Покровському напрямку

На Покровському напрямку в Донецькій області Сили оборони продовжують відбивати штурмові дії російських окупантів.

Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на Покровському напрямку доволі складна. Останні тижні в середньому щодоби відбувається понад 50 бойових зіткнень. Противник використовує свою перевагу у живій силі, озброєнні та техніці. Активно застосовує артилерію та авіацію. Використовує бронетехніку. В цілому наступальні дії ведуться штурмовими групами піхоти. Намагаються оволодіти ділянкою автомобільної дороги Костянтинівка - Покровськ, чим намагаються порушити логістичне сполучення Сил оборони", - зазначив він.

За словами Сирського, ворог просувається високою ціною.

"Сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити його просування. Щодня на цьому напрямку в середньому наші воїни знешкоджують до 300 загарбників. Активно ведуться роботи щодо інженерного обладнання наших позицій та рубежів оборони. Ситуація попри всю складність перебуває під нашим контролем. Командування Сил оборони робить все можливе для стабілізації обстановки на цьому напрямку", - додав головнокомандувач.

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Автор: 

бойові дії (3722) Сирський Олександр (601) Покровськ (614)


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щоденна здача по декілька сіл під контролем
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27.08.2024 13:23 Відповісти
Ще трошки і оборона Дніпра і Запоріжжя буде а там і Київ здамо....Бо десь в теплих краях жде файна вілла та життя без проблем ..
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27.08.2024 13:26 Відповісти
навряд чи оперативно-стратегічний рівень успіхів ворога це "під контролем"
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27.08.2024 13:27 Відповісти
Противник використовує свою перевагу у живій силі, озброєнні та техніці. Активно застосовує артилерію та авіацію. Використовує бронетехніку. Джерело:
Це означає, що противник "робить все", щоб просуватись, і у нього виходить.
А ви лише на словах робите "все", на ділі ж противник окуповує ледь не щодня нові території.
Все роблять наші воїни, без сумніву, а від вас чекають якісних управлінських рішень, яких немає.
Чому, оце питання...
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27.08.2024 13:28 Відповісти
Поки Зеленський із Сирським кладуть життя наших бійців за "стратегічні села" на Курщині ...

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27.08.2024 13:34 Відповісти
"Командування Сил оборони робить все можливе для стабілізації обстановки на цьому напрямку" так як само як і в Бахмуті і Авдіївці?
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27.08.2024 14:13 Відповісти
Задум ворога був зрозумілий ще відтоді, як началтник всіх штабів при Сирському наступив на чергові свої "граблі" катастрофічних для позицій ЗСУ ротацій, на цей раз на пануючих висотах під Очеретиним. /перед цим були Дебальцеве-січень 2015, Соледар - січень 2023 та Авдіївка - лютий 2024.
А задум супротивника проглядався такий: пройти вздовж залізничного полотна із утриманням флангів впритул до агломерації Миргород-Покровськ щоби потім всіма силами вдарити на південь із виходом на Мемрик-Селідове-Українськ і таким чином обійти з півночі і заходу неприступну лінію оборони ЗСУ по річці Вовча, Карлівського і Курахівського водосховищ та висот між ними. І таким чином обрушити весь український фронт аж до Вугледару та вийти на межі Донецької області.
Нажаль, належні оборонні рубежі після авдіївсько-очеретинського відступу встигли побудувати лише в районі висот біля Воздвиженки. Тому далі ворог там не пройшов. А от по залізничній колії до Гродівки-Новогродівки оборона була очагова з ВОПів, які супротивник малими піхотними групами весь час обходив і через це їх приходилось залишати, щоб їх захисники не потрапили в оточення. Бо контратакувати вочевидь не було чим.
Наразі рашисти захопили відвал шахти "Котляревська" - пануючу висоту над Селідовим. А також зайшли у Мемрик із зрозумілим подальшим вектором атак.
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27.08.2024 14:29 Відповісти
 
 