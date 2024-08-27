Ситуація на Покровському напрямку доволі складна. Робиться все для стабілізації обстановки, - Сирський

На Покровському напрямку в Донецькій області Сили оборони продовжують відбивати штурмові дії російських окупантів.

Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на Покровському напрямку доволі складна. Останні тижні в середньому щодоби відбувається понад 50 бойових зіткнень. Противник використовує свою перевагу у живій силі, озброєнні та техніці. Активно застосовує артилерію та авіацію. Використовує бронетехніку. В цілому наступальні дії ведуться штурмовими групами піхоти. Намагаються оволодіти ділянкою автомобільної дороги Костянтинівка - Покровськ, чим намагаються порушити логістичне сполучення Сил оборони", - зазначив він.

За словами Сирського, ворог просувається високою ціною.

"Сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити його просування. Щодня на цьому напрямку в середньому наші воїни знешкоджують до 300 загарбників. Активно ведуться роботи щодо інженерного обладнання наших позицій та рубежів оборони. Ситуація попри всю складність перебуває під нашим контролем. Командування Сил оборони робить все можливе для стабілізації обстановки на цьому напрямку", - додав головнокомандувач.

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