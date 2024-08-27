Ситуація на Покровському напрямку доволі складна. Робиться все для стабілізації обстановки, - Сирський
На Покровському напрямку в Донецькій області Сили оборони продовжують відбивати штурмові дії російських окупантів.
Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація на Покровському напрямку доволі складна. Останні тижні в середньому щодоби відбувається понад 50 бойових зіткнень. Противник використовує свою перевагу у живій силі, озброєнні та техніці. Активно застосовує артилерію та авіацію. Використовує бронетехніку. В цілому наступальні дії ведуться штурмовими групами піхоти. Намагаються оволодіти ділянкою автомобільної дороги Костянтинівка - Покровськ, чим намагаються порушити логістичне сполучення Сил оборони", - зазначив він.
За словами Сирського, ворог просувається високою ціною.
"Сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити його просування. Щодня на цьому напрямку в середньому наші воїни знешкоджують до 300 загарбників. Активно ведуться роботи щодо інженерного обладнання наших позицій та рубежів оборони. Ситуація попри всю складність перебуває під нашим контролем. Командування Сил оборони робить все можливе для стабілізації обстановки на цьому напрямку", - додав головнокомандувач.
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Це означає, що противник "робить все", щоб просуватись, і у нього виходить.
А ви лише на словах робите "все", на ділі ж противник окуповує ледь не щодня нові території.
Все роблять наші воїни, без сумніву, а від вас чекають якісних управлінських рішень, яких немає.
Чому, оце питання...
А задум супротивника проглядався такий: пройти вздовж залізничного полотна із утриманням флангів впритул до агломерації Миргород-Покровськ щоби потім всіма силами вдарити на південь із виходом на Мемрик-Селідове-Українськ і таким чином обійти з півночі і заходу неприступну лінію оборони ЗСУ по річці Вовча, Карлівського і Курахівського водосховищ та висот між ними. І таким чином обрушити весь український фронт аж до Вугледару та вийти на межі Донецької області.
Нажаль, належні оборонні рубежі після авдіївсько-очеретинського відступу встигли побудувати лише в районі висот біля Воздвиженки. Тому далі ворог там не пройшов. А от по залізничній колії до Гродівки-Новогродівки оборона була очагова з ВОПів, які супротивник малими піхотними групами весь час обходив і через це їх приходилось залишати, щоб їх захисники не потрапили в оточення. Бо контратакувати вочевидь не було чим.
Наразі рашисти захопили відвал шахти "Котляревська" - пануючу висоту над Селідовим. А також зайшли у Мемрик із зрозумілим подальшим вектором атак.