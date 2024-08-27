Одним із завдань наступу на Курщині було відволікання сил РФ з Покровського та Курахівського напрямків, - Сирський
Наступ Сил оборони в Курській області РФ відволік значну кількість російських загарбників з інших напрямків.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.
"Одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку було відволікання значних сил противника з інших напрямків, перш за все із Покровського, Курахівського напрямків. Звичайно, ворог це розуміє, тому він продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровано найбільш боєздатні його частини", - пояснив він.
За словами Сирського, Курська операція відволікла значну кількість сил РФ.
"Наразі можемо констатувати, що близько 30 тис. військовослужбовців (РФ. - Ред.) вже перекинуто на Курський напрямок. Ця цифра зростає, водночас противник намагається знімати частини з інших напрямків. На Покровському напрямку він навпаки збільшує свої зусилля", - додав головнокомандувач ЗСУ.
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- Ви не бачите, що з початку СВО в курскій області вже не чутно того хору голосів, які співали по всім можливим каналам, що Україна вже програла і треба здаватися.
Що міф про непереможну фортецю на їм'я раіся зруйновано.
Що захід починає "роздивлятися", що російські червоні лінії більше по кольори до коричневого
- Ви не бачите, що настрої в самій роисі вже не такі залізо-бетонно впевнені в своїй могутності і в непогрешимості їх молодого харизматичного лідера - володьки путена
Проїграш будь-якої сторони кується не тільки на полі бою. Та ж Німеччина в першій світовій війні програла не через повний війсковий розгром, а через загрозу соціального вибуху всередині країни.
Війна - то війна не тільки на полі бою. То все сукупно.
Якщо почитати половину дописувачів на цій гілці обговорення, видно що їх Україна вже програла.
- Ви не бачите, що за цю операцію Україна отримала дуже суттєве поповнення обмінного фонду.
- Ви не бачите, що вже роися не наполягає на прийняття Україною "ситуації, що склалася на землі" - бо тоді не тільки Україна повинна поступитися своїми замлями і людьми на ній, а і що і раісі прийдеться зробити те саме симетрично.
і так далі
Чи у будь якої військової (і не тільки) дії може бути одна єдина ціль?
Що Сирський буде брехати, якщо москалота Покровськ захопить?
Ще є кілька областей в запасі.
Джерело:
А далі Дніпропетровщина. Великий прювєт найпалкішим виборцям Лідора.
DeepState
Російські загарбники окупували Птиче, просунулися біля Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемрику, Червоному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та на околицях.
З цілої фрази виділити найбільш нерелевантне до суті висказаної думки слово, і відповісти на нього.
Для вас виставив жирним шрифтом акценти
"Почитав обговорення під цією новиною - як стидно за цих людей."
Як то кажуть, у кого що болить, той про те і говорить.
Моє спостереження, що люди, які найбільш схильні до сприйняття пропаганди, вони є найбільш позиціонують себе як людей думаючих, особливих, на яких не діє пропаганда з будь-якої сторони.
Танечка, поясніть на прикладі даної новини, де ви бачите в цій статті пропаганду, навіювання і маніпуляцією свідомостю.
Щоб полегшити вам справу я підкажу, що ми обговорюємо статтю, де:
1) головнокомандувач ЗСУ каже, що одною із задач операції в курській області було відтягування резервів русні.
2) Він каже, що ворог стягує війска в курскьку, але не в тому об'єму, в якому розраховувало командування
3) І він також не приховуючи каже, що на Покровському напрямку він навпаки збільшує свої зусилля
Що з цього брехня, пропаганда, навіювання чи маніпуляція свідомостю.
Ваш вихід, Тетяно!
Ви написали при ясній пам'яті і вашій великій поінформованості ось таку фразу
"це не новина, а пропаганда, навіювання, маніпуляція свідомістю "
Я прошу вас показати, де ви все це побачили в даній конкретній новині - ви ж не написали бездумно щось, аби ляпнути?
Тож і я подсумую, але не для вас, бо з вами ми вже все обговорили, а для тих, хто буде читати нашу бесіду і дійде до цієї точки.
Ось ця дискусія вищє - то і є приклад, як виглядає людина, яка дуже поверхнева, і яка жере любу пропаганду в обидва горла, але дивлячись в дзеркало бачить себе як людину дуже розумну, розсудливу, дуже поінформовану, і яка має свою індивідуальну думку (звісно ж вірну і об'єктивну).
І така людина зазвичай може "від балди" в будья-кому рандомному місці бездумно бовкнути отаке
"це не новина, а пропаганда, навіювання, маніпуляція свідомістю "
І коли її запитаєш, а де в цій короткій новині, яка складається з 3х основних тезисів, які я вже навів - а саме:
1) головнокомандувач ЗСУ каже, що одною із задач операції в курській області було відтягування резервів русні.
2) Він каже, що ворог таки стягує війска в курскьку, але не в тому об'єму, в якому розраховувало командування
3) І він також не приховуючи каже, що на Покровському напрямку ворог навпаки збільшує свої зусилля
Нормальна, чесна комунікація - тому Тетянка не в силах показати тут пропаганду, навіювання і маніпуляцію свідомістю. І тому вона, ну а що їй ще робити, не втрачаючи свого гордого вигляду, виходить з діскусії з фразою "сам
дуракбалабол"
Ось така фігня, малята.
Черговий котел! По гірше дебальцівського!!!