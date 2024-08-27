Одним із завдань наступу на Курщині було відволікання сил РФ з Покровського та Курахівського напрямків, - Сирський

Наступ Сил оборони в Курській області РФ відволік значну кількість російських загарбників з інших напрямків.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

"Одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку було відволікання значних сил противника з інших напрямків, перш за все із Покровського, Курахівського напрямків. Звичайно, ворог це розуміє, тому він продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровано найбільш боєздатні його частини", - пояснив він.

За словами Сирського, Курська операція відволікла значну кількість сил РФ.

"Наразі можемо констатувати, що близько 30 тис. військовослужбовців (РФ. - Ред.) вже перекинуто на Курський напрямок. Ця цифра зростає, водночас противник намагається знімати частини з інших напрямків. На Покровському напрямку він навпаки збільшує свої зусилля", - додав головнокомандувач ЗСУ.

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