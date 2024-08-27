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Новини Війна
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Одним із завдань наступу на Курщині було відволікання сил РФ з Покровського та Курахівського напрямків, - Сирський

Сирський про операцію на Курщині

Наступ Сил оборони в Курській області РФ відволік значну кількість російських загарбників з інших напрямків.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

"Одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку було відволікання значних сил противника з інших напрямків, перш за все із Покровського, Курахівського напрямків. Звичайно, ворог це розуміє, тому він продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровано найбільш боєздатні його частини", - пояснив він.

За словами Сирського, Курська операція відволікла значну кількість сил РФ.

"Наразі можемо констатувати, що близько 30 тис. військовослужбовців (РФ. - Ред.) вже перекинуто на Курський напрямок. Ця цифра зростає, водночас противник намагається знімати частини з інших напрямків. На Покровському напрямку він навпаки збільшує свої зусилля", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Читайте: Ситуація на Покровському напрямку доволі складна. Робиться все для стабілізації обстановки, - Сирський

Автор: 

росія (64984) бойові дії (3722) Сирський Олександр (601) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+12
Ну і що? Відволікли?

Що Сирський буде брехати, якщо москалота Покровськ захопить?
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27.08.2024 13:31
+12
"Наразі можемо констатувати, що близько 30 тис. військовослужбовців (РФ. - Ред.) вже перекинуто на Курський напрямок. Ця цифра зростає, водночас противник намагається знімати частини з інших напрямків. На Покровському напрямку він навпаки збільшує свої зусилля", - додав головнокомандувач ЗСУ."

Джерело:

А далі Дніпропетровщина. Великий прювєт найпалкішим виборцям Лідора.
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27.08.2024 13:37
+8
А Zєльонський сказав, що все було нетак. Наступ на Курщині це привентивний удар, бо кацапи хотіли захопити Суми і Харків (питання чим). Так що Сирський ******, це не мої слова але так виходить.
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27.08.2024 13:29
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нє палучілась нє фартанула
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27.08.2024 13:27 Відповісти
Ще не вечір.
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27.08.2024 13:31 Відповісти
Вам з ранку, та щей мабудь з високого кабінету в генеральному штабі, видніше.
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27.08.2024 15:04 Відповісти
Починайте! Бажаю вам удачі!
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27.08.2024 15:11 Відповісти
Диму і смороду повно а вогню фігвам.Піар був крутий а результат тю...
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27.08.2024 13:28 Відповісти
Згоден, на даний час результату нема і не факт, що буде але ще не вечір. Це ж війна, а не рекламна кампанія.
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27.08.2024 13:32 Відповісти
Тобто ви не бачите ніякого результату і сенсу від створення сірої зони на території росії?
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27.08.2024 13:33 Відповісти
На даний час не бачу. Не знаю що Ви бачите, а я однозначно не бачу бо я живу там, зовсім недалечко. Але повторюю, ще не вечір.
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27.08.2024 13:36 Відповісти
Тобто, ви не бачите, як змінилась риторика і Заходу і россії, і всіх посіпак?

- Ви не бачите, що з початку СВО в курскій області вже не чутно того хору голосів, які співали по всім можливим каналам, що Україна вже програла і треба здаватися.
Що міф про непереможну фортецю на їм'я раіся зруйновано.
Що захід починає "роздивлятися", що російські червоні лінії більше по кольори до коричневого

- Ви не бачите, що настрої в самій роисі вже не такі залізо-бетонно впевнені в своїй могутності і в непогрешимості їх молодого харизматичного лідера - володьки путена
Проїграш будь-якої сторони кується не тільки на полі бою. Та ж Німеччина в першій світовій війні програла не через повний війсковий розгром, а через загрозу соціального вибуху всередині країни.
Війна - то війна не тільки на полі бою. То все сукупно.
Якщо почитати половину дописувачів на цій гілці обговорення, видно що їх Україна вже програла.

- Ви не бачите, що за цю операцію Україна отримала дуже суттєве поповнення обмінного фонду.

- Ви не бачите, що вже роися не наполягає на прийняття Україною "ситуації, що склалася на землі" - бо тоді не тільки Україна повинна поступитися своїми замлями і людьми на ній, а і що і раісі прийдеться зробити те саме симетрично.

і так далі
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27.08.2024 13:50 Відповісти
Безумовно бачу, але від той риторики людям біля тої "Сірої зони" жите легше не стало, а навпаки.. Крім того: А ВИ ПОМІТИЛИ ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ НА ПОКРОВСЬКОМУ НАПРЯМКУ? І знову повторюю, ще не вечір.
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27.08.2024 13:59 Відповісти
Результат є. І дуже суттєвий.
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27.08.2024 13:47 Відповісти
Конкретизувати результат можете?
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27.08.2024 14:11 Відповісти
А Zєльонський сказав, що все було нетак. Наступ на Курщині це привентивний удар, бо кацапи хотіли захопити Суми і Харків (питання чим). Так що Сирський ******, це не мої слова але так виходить.
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27.08.2024 13:29 Відповісти
Вони просто накидують варіанти завдань. Бо конкретного нема. "Зробимо оце, оце і подивимся, що вийде."
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27.08.2024 13:45 Відповісти
Одним із завдань наступу на Курщині було відволікання сил РФ з Покровського та Курахівського напрямків

Чи у будь якої військової (і не тільки) дії може бути одна єдина ціль?
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27.08.2024 13:58 Відповісти
Безумовно! Тільки на жаль Zєльонський цього не знає, або дума що всі такі тупі як воно.
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27.08.2024 14:01 Відповісти
Ну і що? Відволікли?

Що Сирський буде брехати, якщо москалота Покровськ захопить?
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27.08.2024 13:31 Відповісти
Згоден, на даний час результату нема і не факт, що буде але ще не вечір. Це ж війна, а не рекламна кампанія.
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27.08.2024 13:33 Відповісти
У кожному допису ви згадуєте якийсь вечір. Ви думаєте це дуже круто.
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27.08.2024 14:35 Відповісти
А ви не чипляйтеся до слів, якщо зрозуміли то добре, можу запропонувати перейти до суті. Якщо не зрозуміли, пропонувати нічого не буду.
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27.08.2024 14:58 Відповісти
Скаже, що якби не есвео на Курщині, то каци б вже до Дніпра дійшли, а так лише Покровськ окупували.
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27.08.2024 14:12 Відповісти
Що правда, вже Покровськ здали? Як цікаво!
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27.08.2024 15:06 Відповісти
З тебе Сирський такий фелдмаршал як з гімна куля. Зате повний генерал та подяка від величного стратіга всх епох і віків...
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27.08.2024 13:32 Відповісти
"Одним із завдань проведення наступальної операції на напрямку було відволікання значних сил противника з інших напрямків... Але, на жаль, кацапня не повЄлась...
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27.08.2024 13:32 Відповісти
"І знову невдача спіткала українських спортсменів..."
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27.08.2024 13:32 Відповісти
А що, вже десь, хтось капітуляцію підписав?
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27.08.2024 13:34 Відповісти
Ну так ... , поки каZапи до Києва не дійшли немає чого хвилюватись.
Ще є кілька областей в запасі.
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27.08.2024 13:39 Відповісти
На війні пряниками не кидаються, і на швидкий результат розраховувати не варто. До речі ваше хвилювання ділу так само не допоможе.
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27.08.2024 13:41 Відповісти
Погано, що верховний над усіма і всім не хвилюється. У нього, напевно, на піжамі написане слово, з яким на сцені стадіону в 2019 стояв його корєш.

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27.08.2024 13:49 Відповісти
Війною в нас генеральний штаб опікується, а не верховна рада.
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27.08.2024 14:02 Відповісти
Я пишу не про Верховну Раду, а про верховного ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА Зеленського, який на засіданнях Ставки ставить задачі головнокомандувачу Сирському.
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27.08.2024 14:06 Відповісти
Путлеру похер на своїх, нам не треба бути такими.
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27.08.2024 13:33 Відповісти
Он, як налетіли зелені мухи, иксьпьорди….
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27.08.2024 13:34 Відповісти
"Наразі можемо констатувати, що близько 30 тис. військовослужбовців (РФ. - Ред.) вже перекинуто на Курський напрямок. Ця цифра зростає, водночас противник намагається знімати частини з інших напрямків. На Покровському напрямку він навпаки збільшує свої зусилля", - додав головнокомандувач ЗСУ."

Джерело:

А далі Дніпропетровщина. Великий прювєт найпалкішим виборцям Лідора.
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27.08.2024 13:37 Відповісти
Одним із завдань на курщину було здати всю лінію фронту і знищити бойові частини в курській області, іншого пояснення немає.
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27.08.2024 13:38 Відповісти
"Наразі можемо констатувати, що близько 30 тис. військовослужбовців (РФ. - Ред.) вже перекинуто на Курський напрямок, но зебилам мало, на то они и зебилы
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27.08.2024 13:39 Відповісти
Ну так це не вдалося. Звідти кацапи не те що перекинули, а навпаки, наростили угруповання. Зате наші резерви там тільки послабли. Зеля не боїться так відкрито здавати Донбас?
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27.08.2024 13:41 Відповісти
Тілько Донбас?
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27.08.2024 13:52 Відповісти
Південь здав, і все добре. Чого йому боятися ?
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27.08.2024 14:18 Відповісти
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27.08.2024 13:42 Відповісти
Ну як може етнічний руський бути ефективним воєначальником в Україні? Не вірю, що в нього є патріотичні почуття до нашої країни... Матеріальні і кар'єрні інтереси тільки. Давно пора цього совкової закваски генерала на ВЛК і на пенсію. Дорогу молодим і талановитим командирам треба давати!
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27.08.2024 13:43 Відповісти
Відволікли ох і відволікли.
DeepState

Російські загарбники окупували Птиче, просунулися біля Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемрику, Червоному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та на околицях.
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27.08.2024 13:43 Відповісти
Та ти шо? І як? Відволікли? Так відволікли, що ворог кожного дня має помітні військові успіхи на обох цих напрямках!
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27.08.2024 13:47 Відповісти
готують до того, щоб українці сприймали це, як поразку. Останнім часом ментально вводять українців в стан поразки. Потім , коли будуть всі готові, оброблені туманом цієї пропи, почнеться "мирна " угода. От вам і проросійська влада. Люди багато чого не знають, як тишком нишком повертають до влади януковича псів , вони вже беруть реванш, про це не інформують, депутатів вже давно скупили з потрохами. В Німеччині призначили росмовного консула замість Мельника, який хоч намагався відродити УКРАЇНСЬКЕ Консульство. В Міністерстві оборони вже майже всіх патріотів змінили на старих пердунів януковича. Цікавтесь. Стійте за націоналістів. Інакшого шляху для відродження України немає.
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27.08.2024 13:50 Відповісти
Так "відволікли", що російські загарбники окупували Птиче, просунулися біля Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та на околицях. Джерело:
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27.08.2024 13:52 Відповісти
Герой Украины, высшее воинское звание Генерал...пришло время дипломатической карьеры.
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27.08.2024 13:53 Відповісти
Почитав обговорення під цією новиною - як стидно за цих людей.
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27.08.2024 13:54 Відповісти
це не новина, а пропаганда, навіювання, маніпуляція свідомістю
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27.08.2024 13:59 Відповісти
Дивно, як працює сприйняття інформації у людей.
З цілої фрази виділити найбільш нерелевантне до суті висказаної думки слово, і відповісти на нього.
Для вас виставив жирним шрифтом акценти

"Почитав обговорення під цією новиною - як стидно за цих людей."

Як то кажуть, у кого що болить, той про те і говорить.
Моє спостереження, що люди, які найбільш схильні до сприйняття пропаганди, вони є найбільш позиціонують себе як людей думаючих, особливих, на яких не діє пропаганда з будь-якої сторони.

Танечка, поясніть на прикладі даної новини, де ви бачите в цій статті пропаганду, навіювання і маніпуляцією свідомостю.

Щоб полегшити вам справу я підкажу, що ми обговорюємо статтю, де:
1) головнокомандувач ЗСУ каже, що одною із задач операції в курській області було відтягування резервів русні.
2) Він каже, що ворог стягує війска в курскьку, але не в тому об'єму, в якому розраховувало командування
3) І він також не приховуючи каже, що на Покровському напрямку він навпаки збільшує свої зусилля

Що з цього брехня, пропаганда, навіювання чи маніпуляція свідомостю.
Ваш вихід, Тетяно!
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27.08.2024 14:12 Відповісти
Твій оптимізм -це нестача інформації.
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27.08.2024 14:16 Відповісти
Зрозуміло. А по темі є що сказати?

Ви написали при ясній пам'яті і вашій великій поінформованості ось таку фразу

"це не новина, а пропаганда, навіювання, маніпуляція свідомістю "

Я прошу вас показати, де ви все це побачили в даній конкретній новині - ви ж не написали бездумно щось, аби ляпнути?
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27.08.2024 14:23 Відповісти
Ще крапка в кінці мого твердження. Я жінка,не люблю шльопати словами, як ти, блаблабол. Знаю, що тебе це бісить, але мені зовсім все одно.
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27.08.2024 14:37 Відповісти
Ну, закінчили, і закінчили
Тож і я подсумую, але не для вас, бо з вами ми вже все обговорили, а для тих, хто буде читати нашу бесіду і дійде до цієї точки.

Ось ця дискусія вищє - то і є приклад, як виглядає людина, яка дуже поверхнева, і яка жере любу пропаганду в обидва горла, але дивлячись в дзеркало бачить себе як людину дуже розумну, розсудливу, дуже поінформовану, і яка має свою індивідуальну думку (звісно ж вірну і об'єктивну).

І така людина зазвичай може "від балди" в будья-кому рандомному місці бездумно бовкнути отаке

"це не новина, а пропаганда, навіювання, маніпуляція свідомістю "

І коли її запитаєш, а де в цій короткій новині, яка складається з 3х основних тезисів, які я вже навів - а саме:

1) головнокомандувач ЗСУ каже, що одною із задач операції в курській області було відтягування резервів русні.
2) Він каже, що ворог таки стягує війска в курскьку, але не в тому об'єму, в якому розраховувало командування
3) І він також не приховуючи каже, що на Покровському напрямку ворог навпаки збільшує свої зусилля

Нормальна, чесна комунікація - тому Тетянка не в силах показати тут пропаганду, навіювання і маніпуляцію свідомістю. І тому вона, ну а що їй ще робити, не втрачаючи свого гордого вигляду, виходить з діскусії з фразою "сам дурак балабол"

Ось така фігня, малята.
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27.08.2024 14:55 Відповісти
Треба бути повним ідіотом, щоб вірити, що Путін, після двох попередних невдалих авантюр в Белгородській області, буде реагувати на третю.
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27.08.2024 13:56 Відповісти
Є один момент. Кацапам не цікаве своє. Їм важливіше хапнути чужого.
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27.08.2024 13:59 Відповісти
одні військові стратеги зібрались, дивує тільки одне, чому вони всі ще не на фронті...
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27.08.2024 14:00 Відповісти
Але сенс в операції є.
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27.08.2024 14:00 Відповісти
Тобто, ваш план не спрацював?
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27.08.2024 14:11 Відповісти
Одна причина была идеально верная, отвести удар наступление на Сумы и Область. Сегодня это видно отлично. Они там готовили. А то что на Покровске полегчает, так профукали, прут кацапы там сильно, скорее в начале средине сентября дело сделается у них. И сколько онни там сняли мы знать не можем. Теперь и зачем. Но вот одного у нас не знал никто! То что кацапам похер на курск будет. Потому и не перебрасывали. А рискнуть сразу переть на аэс и окружить для начала, конечно очень рисковано для нас было бы. Развонялось бы везде---и в оон, и в магате, в мацкве и на остальном западе! А может и стоило бы рискнуть.
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27.08.2024 14:23 Відповісти
Ну як мінімум це завдання провалили і тут не треба бути генералом щоб зрощуміти що суперник з радістю стане в оборону на непріоритетних напрямках і далі кидатиме всі сили на пріоритетному
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27.08.2024 14:25 Відповісти
Але є нюанс. Якщо дійсно відвели умовні 30 тис від умовного Купянська, то ЗСУ мають міттєво атакувати на тій ділянці, що ворогом послаблено, та досягти просування. І де? Атакували, досягли? Нам кажуть, що десь орчатина пішла, але ж від цього для нас нічого не змінилося. А якщо вона вся пійде - ми все одно не зрушимо з наших позицій?
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27.08.2024 14:37 Відповісти
І що це дало?! А ні, вибачте, ще дасть!!!
Черговий котел! По гірше дебальцівського!!!
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27.08.2024 18:17 Відповісти
 
 